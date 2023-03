Ramón Fuertes deja los cargos orgánicos de Cs por desavenencias con la dirección

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Teruel y portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Ramón Fuertes, anunció que no se presentará por esta formación política a las elecciones municipales del 28 de mayo y que dejaba sus cargos en el comité nacional, al que pertenecía desde hace unos meses, dentro del proceso de refundación de la formación liberal.

Fuertes anunció su decisión en la mañana del miércoles y aseguró que no afectará al funcionamiento del Ayuntamiento de Teruel, ya que seguirá dentro del grupo municipal de Ciudadanos, que de momento no abandona.

Recordó que hace un año comenzó el proceso de refundación de Cs que culminaba con una candidatura, Renace tu partido, de la que formaba parte y que ganó en enero. Se formó una ejecutiva nacional de la que Fuertes formaba parte hasta el miércoles cuando decidió abandonar.

Dos meses y medio después de este nombramiento “se han tomado una serie de decisiones que respeto pero no comparto”, dijo. Y se refirió a la convocatoria de primarias para decidir al presidente y candidato, que se anunció pero no se ha llevado a cabo, y a la que Fuertes había mostrado su intención de presentarse. También se formó una gestora, que había presentado hasta tres propuestas para Aragón que no se han tenido en cuenta, según Fuertes.

El abandono de sus cargos orgánicos, -era el coordinador nacional de Comunicación- no va a influir en su labor en el Ayuntamiento porque “voy a cumplir el compromiso que adquirí con todos los turolenses y con mis socios de gobierno”. En este sentido, informó de que se lo había transmitido a la alcaldesa. Emma Buj por su parte aseguró que respetaba esta decisión. “Vamos a concluir esta legislatura como se merece mejorando la vida de los turolenses”, afirmó el concejal.

Fuertes incidió en que el anuncio había sido una decisión meditada porque “no puedo ser parte de unas decisiones que no comparto pero sí respeto”. Afirmó que su primera intención es dejar la política y volver a la empresa privada, no sin antes considerar que no se puede decir “de este agua no beberé”, aunque aclaró que no tiene ninguna oferta encima de la mesa.

Reconoció que en el último mese de una forma “no formal” PP, PSOE y Partido Aragonés le habían dicho que tenía las “puertas abiertas”. Dijo que no había sido en los últimos meses, sino cuando se veía que su partido no vivía sus mejores momentos.

Fuertes hizo este anuncio horas antes de que la dirección nacional de Ciudadanos hiciera público que se nombraba al diputado en las Cortes de Aragón Carlos Ortas presidente de la formación en Aragón, con lo que será el candidato a la presidencia de la Comunidad en las elecciones del 28 de mayo, mientras que propuso al actual portavoz, Daniel Pérez Calvo, que encabece la lista a la alcaldía de Zaragoza.

Fuertes indicó que el nombramiento de Ortas por parte del comité nacional se hizo después de que él decidiera no formar parte del mismo. “Le deseo suerte y lo mejor”, aseguró e incidió que no es el motivo por el que deja los cargos en Ciudadanos y de que no se presente a la Alcaldía de Teruel bajo esas siglas. “Son una serie de decisiones que se han tomado en los últimos meses y que se van a tomar las que me han llevado a dar este paso”, afirmó.

El concejal quiso agradecer a todo los que han confiado en Ciudadanos y al equipo con el que ha trabajado estos ocho años. Los concejales de su grupo no se pronunciaron sobre su futuro inmediato en la formación. Alfonso Palmero, además de concejal desde apenas hace unas semanas en sustitución de Carlos Aranda es coordinador de la agrupación de Cs en al ciudad de Teruel. Apuntó que se estaba esperando a que se tomara una decisión sobre Ciudadanos Aragón para decidir sobre las listas para las elecciones. Nuria Tregón indicó que respetaba la decisión de Fuertes aunque no la compartía. Le agradeció todo el trabajo realizado durante estos ocho años y lo consideró un referente y amigo. La concejala reconoció que trabajar en política “no es sencillo” y se ha podido degastar, pero lamentó la decisión porque “Teruel pierde un buen gestor”. Sobre su futuro político dijo: “Tengo que recapacitar”. No obstante, Tregón aseguró que seguirá trabajando en sus concejalías de Servicios Sociales, Deportes y Barrios Rurales, con la misma ilusión como hasta ahora.