Raquel Arribas, directora del Centro Asociado de la UNED en Teruel: “La Uned se diferencia porque es muy flexible, es cercana y con plataformas de vanguardia”

Raquel Arribas es la directora del Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Teruel. Este es su tercer año al frente y también de las dos aulas de extensión en la provincia, las de Alcañiz y Calamocha.

-¿Qué objetivos tiene para este curso 2024-2025?

-El objetivo de la Uned es llegar a todo nuestro territorio. Es lo que pretendemos. El lema es el territorio y la flexibilidad, que esta universidad hace en cualquier localidad. Somos poquitos, pero la superficie es muy grande. Pretendemos hacer llegar los estudios, nuestra oferta académica, a todos nuestros municipios. Para ello apostamos en su día tanto el Ayuntamiento de Alcañiz como de Calamocha por las dos aulas de extensión.

-¿Con qué presupuesto cuenta la Uned para el desarrollo de todo lo que tiene que hacer a lo largo del curso?

-Nosotros, el Centro Asociado de la Uned en Teruel y en Calamocha y Alcañiz, estamos aquí porque la Diputación Provincial de Teruel ha apostado por esta Universidad Nacional a la Distancia, al igual que el Ayuntamiento de Teruel, el Gobierno de Aragón y la sede central de la Uned. Y gracias a ellos nos estamos consolidando, con nuestras dos aulas de extensión, que es muy poquito tiempo. Poco a poco, ya empezamos con el cuarto y el tercer curso en Alcañiz y Calamocha, respectivamente.

-¿Y en cifras?

-Mayoritariamente la Diputación Provincial es la que más apuesta económicamente por la Uned y los ayuntamientos, y también el Gobierno de Aragón.

-¿Qué novedades tiene la Uned para este curso 2024-2025?

-La novedad de este curso académico, respecto a los grados que ofertamos, que son 30, de los cuales no todos se ofertan presencialmente, es el grado de Educación Infantil, en el que vamos a obtener nuestra primera promoción de alumnos que finalizan este grado. Apostamos por él, tanto en Teruel, Alcañiz y Calamocha. Estos primeros graduados en Educación Infantil, podrán realizar sus prácticas en su territorio, que es lo que la Uned pretende: el asentamiento de la población y que llegue a todos los sitios. Por ejemplo, el estudiante de Educación Infantil que está cursando el último año en Alcañiz, podrá realizar esas prácticas en algún colegio del Bajo Aragón e igualmente en Calamocha, que lo realizará en colegios del Valle del Jiloca.

-¿Qué número de matrículas y número de alumnos hay para este curso?

-La Uned se caracteriza porque no hay límite de plazas, todavía no puedo decir exactamente los números de alumnos que tenemos matriculados porque es muy pronto. Tenemos que esperar hasta el día 22 de octubre. Estamos muy satisfechos. Como directora del Centro Asociado de la Uned, es un dato curioso tanto en Teruel, Alcañiz y Calamocha, que hemos aumentado en alumnos que van a realizar estudios de másteres universitarios. Es decir, que ya estamos haciendo esa difusión de toda la oferta educativa. La Uned no solamente tiene grados, sino que también tiene másteres universitarios, tiene microtítulos, grados combinados. El año pasado apostamos por Uned Senior y seguimos con nuestra segunda edición, que lo impartirá el presidente de la Asociación de Acuarelistas Pascual Berniz. La matrícula está aumentando así que, estamos muy contentos y no dudo que habrá segunda, tercera edición de Uned Senior.

-¿Qué especialidades oferta la Uned?

-De los 30 grados que ofertamos, tengo que destacar que los que se imparten presencialmente aquí en Teruel, en Calamocha y en Alcañiz son los siguientes. grado de Educación Social, de Pedagogía, de Psicología, de Educación infantil, de Derecho, en Administración y Dirección de Empresas, de Economía y de Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas. Quiero destacar que aquellos alumnos que puedan asistir a estas clases que son presenciales, que hagan uso de esas tutorías porque es muy importante el contacto con el profesor, porque se pueden resolver muchos más problemas, ya que probablemente es más frío con la plataforma y yo les animo a que asistan a las tutorías todo lo que puedan.

-¿Cuál es el perfil medio del estudiante de la Uned?

-Ha cambiado radicalmente el perfil de siete años hacia acá. Ahora se puede ver en las pruebas presenciales cada vez son más jóvenes y un dato muy característico, que llama la atención, es que el porcentaje de mujeres es mucho más elevado que el de hombres. Antes, los que estudiaban en la Uned eran chicas y parecía que la Uned era para aquellos funcionarios o personas que tenían su trabajo y querían seguir formándose a lo largo de la vida. Nos estamos dando cuenta que cada vez son más jóvenes, que ya han finalizado la Evau y han decidido asentarse en el territorio o bien por otras circunstancias, como puede ser que no les haya llegado la nota de corte para la Universidad presencial. Aquí, en la Uned, no tenemos nota de corte y actualmente los grados más demandados son Psicología, Educación Infantil y, posteriormente, el grado combinado de Derecho con Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas.

-¿En qué se diferencia la Uned del resto de universidades?

-La Uned se diferencia porque aunque es a distancia es muy flexible, es cercana porque tenemos unas plataformas de vanguardia. Queremos llegar a todos los puntos de nuestro territorio, en este caso de toda la provincia de Teruel, es cierto que es muy exigente porque el estudiante tiene que hacer un gran esfuerzo. Aquellas personas que se conectan a la plataforma se tienen que autogestionar ellos los tiempos, son autodidactas en algunos casos. La estadística dice que los estudiantes de la Uned salen mejor preparados para el ámbito laboral, porque saben gestionar sus tiempos y, además, en las oposiciones se ha observado un dato estadístico, que aquellas personas que han estudiado en la Uned aprueban más fácilmente las oposiciones de cualquier tipo. El esfuerzo es abismal, pero al final la recompensa lo merece.

-¿Hay mucha movilidad de profesores?

-Contamos en el centro asociado de Teruel con 45 tutores. En el aula de extensión de Calamocha tenemos siete y en Alcañiz otros siete. Tanto en Alcañiz como en Calamocha se imparten 17 tutorías de los grados que he mencionado anteriormente. Aquí, en Teruel, si no me equivoco, son 117 tutorías.

-¿En qué destaca la Uned?

-Una de las características de la Uned es que somos una universidad muy inclusiva. Hacemos adaptaciones para aquellas personas que tienen cualquier tipo de discapacidad. Para ello existe un departamento que es Unidis y estas personas tienen el periodo de matrícula hasta el 15 de octubre. El departamento tiene que valorar cuál es su discapacidad, les orienta qué tipo de estudios pueden realizar y les adaptamos todas sus necesidades, para que a la hora de venir a realizar sus exámenes o sus pruebas presenciales tengan todos los dispositivos.

-¿Qué actividad realiza la Uned al margen de lo que es académico?

-Aparte de lo académico, tenemos un club de lectura, que está muy demandado. Tenemos lista de espera y lo que se hace todos los lunes de primeros de mes, se reúnen, se leen un libro y luego lo expone. Si la temática está relacionada con Teruel se hacen actividades, salen al campo o van al río. Está muy demandado, estoy muy agradecida a la directora de la biblioteca, que es la que hace 25 años lo impulsó y sigue con nuestro club de lectura. También nuestra biblioteca es muy dinámica y se realizan exposiciones para celebrar cualquier día que sea interesante y que esté relacionado con la educación o bien con objetivos de desarrollo sostenibles. Realizamos exposiciones y de cada exposición hacemos un marca páginas y queremos fomentar la lectura. La biblioteca está abierta a todos los turolenses y no necesariamente tienen que estar matriculados en la Uned para hacer uso del préstamo bibliotecario de libros.

-¿Qué otros servicios ofrece el centro asociado?

-Contamos con un Centro de Orientación y Emprendimiento, que lo gestionamos con el personal de nuestros coordinadores, nuestros tutores y lo que pretendemos es orientar a los alumnos que finalizan los grados y nos piden orientación. Aunque es cierto que, en muchos casos, está ya la Cámara de Comercio, Cepyme, hay otras entidades que, dependiendo de la salida profesional que ellos quieran realizar, pues les pueden orientar mejor estas entidades.