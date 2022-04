Renfe recupera el lunes el tren a Cartagena, el que más viajeros aporta en la línea férrea de Teruel

Renfe recuperará a partir del próximo lunes, 11 de abril, el tren que circula hasta Cartagena, que era el que más viajeros aportaba a la línea y que fue suprimido a consecuencia de la covid y la limitación de la movilidad a la que llevó la pandemia. Es uno de los servicios que estaba pendiente de restablecerse, y cuyo retraso se ha debido a la falta de maquinistas, según reconoció el año pasado el Ministerio de Transportes. Junto a este servicio se recuperan otros en Aragón para que la oferta vuelva a ser la misma que había antes de la pandemia, si bien en el caso de Teruel durante estos dos años se ha perdido el servicio que circulaba en días alternos a primera y última hora del día entre la capital turolense y Valencia.

La relación Zaragoza-Teruel-Valencia-Cartagena volverá a circular a partir del lunes que viene, según informó Renfe, junto con un nuevo tren por sentido en el trayecto que va de Huesca a Zaragoza, restableciéndose así el total del servicio en día laborable en esta otra línea.

En total, Renfe indicó que se recuperarán cuatro circulaciones diarias de Media Distancia, con lo que se habrá recuperado el cien por cien de la oferta entre Zaragoza y Teruel que había previa a la covid, según la empresa pública.

En realidad no será así, porque el tren entre Teruel y Valencia que circulaba en días alternos a primera y última hora de la jornada, no se va a reponer, como ya se avanzó el año pasado a raíz de que la DGA decidiese no seguir financiando el ferrocarril y asumirlo el Ministerio, aunque con otra fórmula de movilidad que en este caso todavía no se ha concretado cuál será.

Con la recuperación del tren que volverá a circular por la línea, se podrá hacer el viaje desde Zaragoza y Teruel hasta Valencia, Alicante, Murcia y Cartagena. En total, a partir de esa fecha la línea volverá a contar con la circulación de ocho trenes diarios y una oferta diaria de 1.300 plazas. De estos trenes, seis comunican Aragón con la Comunidad Valenciana, mientras que los otros dos son los que realizan el trayecto entre Teruel y Zaragoza y a la inversa a primera y última hora del día.

También a partir del 11 de abril Renfe recuperará una frecuencia por sentido entre Zaragoza y Huesca. De esta forma, en día laborable los viajeros dispondrán del 100% de la oferta en este trayecto que existía previo a la pandemia. La recuperación de la circulación se iniciará en ambas líneas a partir del día 10 en los servicios que circulan de sentido sur a norte, debido a la gestión logística del personal y material. A partir del 11, ya podrán prestar servicio de forma habitual en ambos sentidos.

Los billetes para los nuevos servicios que se recuperan ya están disponibles para su venta y consulta a través de los canales oficiales de Renfe, según informó la compañía, tanto en la web renfe.com como en las estaciones con taquilla, la app de Renfe, las máquinas de autoventa y las oficinas de Correos.

Teruel Existe valoró a través de un comunicado de prensa que se cumplan los compromisos adquiridos tanto por Renfe para la recuperación del tren que llega hasta Cartagena, como con las obras que está llevando a cabo Adif en la línea ferroviaria. En este sentido, destacó que se recupere el tren de Cartagena, que es el servicio que aporta el 55% de pasajeros a la línea, “aunque con unos días de retraso” respecto a lo que se anunció el año pasado cuando se dijo que sería a finales de marzo.

En la misma nota valoraron los pasos que se están dando en las obras de la línea ferroviaria. No obstante, desde Teruel Existe recordaron que “dichas actuaciones se van a llevar a cabo con un cierto retraso, que el Gobierno justifica por la pandemia, y que el objetivo final es conseguir la ejecución del Corredor Cantábrico-Mediterráneo por Teruel, de alta capacidad, con doble vía electrificada y uso mixto para pasajeros y mercancías”, sobre el que el acuerdo de investidura recoge el compromiso de aprobar ya el estudio del tramo Zaragoza-Teruel y sacar a información pública el Teruel-Sagunto. Además, esperan que se cumpla el compromiso de una conexión directa con Madrid mediante un Talgo 730 híbrido.