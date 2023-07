Sancho (PSOE): “Si fuera por el PP, ni fondos europeos ni comunidades energéticas”

El cabeza de lista del PSOE al Congreso por la provincia de Teruel aseguró este jueves que, si fuera por el Partido Popular, “España no tendría la posibilidad de modernizar su economía con los fondos europeos ni podría desarrollar las energías renovables a través de las comunidades energéticas”. Lo dijo durante su visita a las obras de la Comunidad Energética de Gea de Albarracín junto a la cabeza de lista al Senado, María José Villalba y el alcalde de la localidad, que ha recibido 457.532,20 euros de fondos Next Generation para desarrollar el proyecto.

Esta es una de las 1.000 actuaciones que han sido financiadas en la provincia de Teruel con 77 millones de euros por parte, únicamente, de la Administración General del Estado y de acuerdo al mecanismo de recuperación y resiliencia europeo que, recordaron los candidatos, fue fruto de una propuesta y una “ardua negociación” del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia.

Los candidatos destacaron que estas ayudas no existirían si el PP hubiera tenido éxito en su intento de boicotear la llegada de los fondos europeos Next Generation a España. “En una situación de emergencia como la que hemos vivido con la pandemia, el PP no fue capaz de votar a favor de la llegada de estos fondos, aún sabiendo que eran beneficiosos para la sociedad española y para nuestra provincia”, indicó el candidato al Congreso, Herminio Sancho.

Del mismo modo, y en cuanto a la creación de comunidades energéticas, recordó que una de las primeras acciones de Pedro Sánchez en el Gobierno de España fue la derogación del llamado “impuesto al Sol” creado por el Gobierno de Mariano Rajoy, “que dificultaba el desarrollo de la energía solar fotovoltaica y del autoconsumo eléctrico en España imponiendo un cargo al autoconsumidor por la energía generada y consumida”, argumentó Sancho.

El candidato, que presentó el pasado febrero en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley sobre el impulso de las comunidades energéticas renovables, apuntó que estas instalaciones democratizan el sistema eléctrico y nos acercan al objetivo de ser independientes energéticamente, pero advirtió sobre la demagogia de quienes las presentan como la única solución y señaló que, para completar la transición ecológica, “es necesario un gran despliegue en el que son necesarias tanto las grandes instalaciones como las pequeñas comunidades”.

Gracias a los fondos Next Generation, de los que Gea de Albarracín ha conseguido captar unos 4 millones, en la provincia se están desarrollando 4 proyectos piloto de comunidades energéticas, con cerca de 2 millones de euros de ayudas, concretamente en Mora de Rubielos, Gea de Albarracín, Luco de Jiloca y Albarracín.

La candidata al Senado, María José Villalba, destacó la importancia de las comunidades energéticas en la lucha contra el cambio climático y recalcó que el PSOE “es el partido que lucha contra la crisis climática. Hemos puesto las renovables y la reindustrialización verde en el centro de las políticas públicas en España, con la aprobación de la primera Ley de cambio climático de la historia”. Además, apuntó que el desarrollo de renovables para enfrentar la crisis climática está bajando la factura de la luz de familias y empresas, “colocando a España como líder en transición energética”.

De izda. a dcha., Santiago Navarro, Mayte Pérez, Herminio Sancho y María José Villalba, en el acto de Cella

El PSOE pide no dar la razón en las urnas a los que “odian y mienten”

Los socialistas turolenses pidieron este jueves durante un acto público celebrado en Cella no dar la razón en las urnas “a quienes odian y mienten”. Con las alocuciones de la secretaria general del PSOE Teruel, Mayte Pérez, y los cabezas de lista al Congreso y al Senado, Herminio Sancho y María José Villalba, y el que fuera candidato a la alcaldía de la localidad y suplente en la lista del Congreso, Santiago Navarro, denunciaron que los mensajes de odio que se crean en los espacios políticos hacia el PSOE “ya se palpan en las calles”.

La secretaria general del PSOE Teruel, Mayte Pérez, apuntó que la campaña comenzó con una visión “largamente construida por la derecha y la ultraderecha sobre el PSOE y Pedro Sánchez que, con la confrontación de ideas, los debates y las entrevistas de una campaña electoral se están revelando como falsas, del mismo modo que los ciudadanos se están dando cuenta que más allá de sus alusiones al “sanchismo” ni el PP ni Vox tienen un proyecto real para una España mejor”.

“No merecen apoyo”

“La gente que miente, la gente que genera odio, quienes no han apoyado nada, nunca, aun sabiendo que era bueno para su provincia y para las personas, no merece ser apoyada por los votos turolenses”, dijo el candidato al Congreso Herminio Sancho.

Por su parte, la cabeza de lista al Senado, María José Villalba, aseguró que, “frente a las mentiras burdas y fácilmente desmontables de PP/Vox y ante los silencios cómplices de sus socios preferentes”, el PSOE ofrece datos concretos a los ciudadanos “de un balance de gestión y de gobierno notable, en el que se ha pensado en los pensionistas turolenses, más de 38.000 con sus pensiones revalorizadas según el IPC, en los trabajadores de Teruel, con la subida del salario mínimo y la reforma laboral que ha permitido dar dignidad y calidad a los puestos de trabajo, o en las mujeres, con un trabajo que va mucho más allá que la Ley del sí es sí ante la amenaza de los gobiernos en pinza del PP y de Vox”.

Los socialistas pidieron la confianza de los ciudadanos para poder continuar con políticas “que van dirigidas a los ciudadanos, a mejorar su calidad de vida, especialmente en nuestro territorio, que es donde queremos seguir viviendo”. En palabras de la candidata Villalba, esperan que esta campaña, que ahora mismo se va a recordar por las mentiras, acabe recordándose por la remontada.