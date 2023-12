Sanidad anima a vacunarse contra la gripe ante el incremento de las infecciones respiratorias

Por

El consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, ha animado este viernes a la población diana que todavía no lo haya hecho a vacunarse frente a la gripe, dado que en algunas franjas de edad no alcanza el 30 %.



Así lo ha señalado tras presidir la primera reunión del grupo impulsor de la candidatura aragonesa para albergar la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública, preguntado por la incidencia de las enfermedades respiratorias en Aragón en una rueda de prensa en la que tanto Bancalero, por presentar síntomas, como el resto de compañeros de mesa han comparecido con mascarilla.



Según el consejero de Sanidad aragonés, en esta comunidad no hay mayor incidencia que años anteriores pero la vacunación, aunque ha mejorado, se sitúa de media en el 54,7 %, por lo que ha animado a la población a acudir a sus centros de salud para inocularse, especialmente a los grupos infantiles y a los de entre 60 y 69 años, donde se ha detectado un porcentaje más bajo.



Asimismo ha recomendado a quienes no tengan síntomas graves que no acudan a los centros de urgencia "para no llegar a dar la sensación de que el sistema sanitario no sea capaz de dar asistencia sanitaria", que, ha asegurado, "se está prestando con total normalidad".



En la semana 51 de año, la del 18 al 24 de diciembre, la incidencia de la gripe registrada en Atención Primaria prácticamente se duplicó con respecto a la semana anterior y se situó en 69,8 casos por 100.000 habitantes, por encima del umbral basal, establecido para la temporada en 59,6 casos, según se recoge en el Boletín Epidemiológico Semanal de Aragón (Besa).



La tasa global de Infección Respiratoria Aguda (IRAs) en ese periodo fue 1.033,7 casos por 100.000 habitantes, 83 afectados más que en la semana 50, y la tasa casos graves fue de 16 por 100.000, ligeramente inferior a la de la semana anterior, con el grupo de mayores de 79 años y de 0-4 años con los de mayor incidencia, 84 y 69,3 casos, respectivamente, por 100.000 habitantes.



Además de las recomendaciones de vacunarse y no acudir a urgencias en casos que no sean graves, desde Salud Pública se recuerda el uso de mascarilla cuando se presenten síntomas, especialmente si se acude a centros sanitarios o asistenciales; minimizar en la medida de lo posible los contactos sociales y también con personas con síntomas de infección respiratoria.



Al toser o estornudar cubrirse nariz y boca con un pañuelo desechable y en su defecto con la parte interior del codo, no con las manos; evitar compartir artículos de uso personal; mantener un entorno limpio y ventilado y lavarse las manos regularmente con agua y jabón durante al menos 20 segundos.