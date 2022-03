Sanidad anuncia que Aragón avanza hacia un modelo de transición con un "riesgo bajo" de covid-19

Por

Aragón presenta un "riesgo controlado y bajo" de covid-19, unos indicadores que le permiten avanzar hacia un modelo de transición en el que la vigilancia y prevención de la enfermedad se va a centrar en determinados ámbitos, mayores de 60 años y grupos vulnerables al tiempo que se mantiene un seguimiento de los cambios de patrón que permitan adoptar medidas de forma precoz en caso de empeoramiento de la pandemia.



Así lo han explicado el director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, y el gerente del SALUD, José María Arnal, en una rueda de prensa en la que han comparecido para explicar el nuevo Procedimiento General de Atención al Covid.



En la actualidad Aragón registra 110 pacientes ingresados en planta y 14 en intensivos, si bien, la mortalidad se sitúa en el 0,3 % con una media de entre 4 y 5 fallecimientos al día y la incidencia a 7 días en 174 casos por 100.000 habitantes.



La cobertura de la vacunación frente a la covid-19 con pauta completa en mayores de 12 años alcanza el 91,6 % y el refuerzo a mayores de 60 ha cubierto al 91,5 % de este tramo de edad, mientras que el 51,2 % de los menores de 12 años ha recibido una dosis y el 35,5 % las dos.



Omicron es la variante dominante, con el 98 % de prevalencia y aunque es más transmisible que otras cepas es menos grave.



Son datos con los que los dos expertos se mantienen optimistas, si bien han incidido en que, de acuerdo con los datos de otros países y Comunidades autónomas, no descartan nuevas subidas de contagios así como la dificultad de que las hospitalizaciones en camas convencionales bajen de las 100.



No obstante, Falo ha asegurado que mientras la cepa circulante siga siendo Omicron, "un incremento en la incidencia no debería generar excesiva preocupación".



Por el momento, la covid-19 no es una enfermedad endémica pero "podría serlo en un futuro", ha apuntado Abad y es por lo que desde Salud Pública se insiste en que "sigue siendo fundamental la vacunación de quienes no la han completado".



Uno de los objetivos del departamento de Sanidad es que las recomendaciones para covid se hagan extensivas a todos los procesos respiratorios con las mismas características, como es reducir las interacciones sociales, evitar el contacto con personas vulnerables, el uso correcto de la mascarilla, la higiene de manos y en caso de empeoramiento acudir al centro sanitario.



Mientras, a partir de esta semana, las pruebas diagnósticas se indicarán para personas vulnerables o relacionadas con ámbitos vulnerables; ingresos por infección respiratoria aguda de vías bajas; estancia en una región con una variante de interés sin circulación en España y población migrante de reciente llegada a España.



Únicamente se realizará la identificación de contactos estrechos en los ámbitos considerados vulnerables, a los que se realizará prueba diagnóstica de 3 a 5 días desde el contacto.



Desaparecen los aislamientos en los casos leves y las actuaciones se dirigen hacia la recomendación de medidas preventivas que, una vez más, sirvan para proteger específicamente a la población más vulnerable.



El personal sanitario y sociosanitario que resulte caso confirmado no acudirá a su centro de trabajo durante los primeros 5 días desde el inicio de síntomas o de la fecha de diagnóstico si estaba asintomático y para el alta se requerirá una prueba rápida de Ag con resultado negativo.



También se elimina la realización sistemática de pruebas diagnósticas de infección activa al ingreso de pacientes sin síntomas de infección respiratoria.



El Gobierno de Aragón sí notificará los brotes, es decir, toda la acumulación, en espacio y tiempo, de tres o más casos positivos.



Falo ha informado asimismo de que los colegios no se consideran espacios vulnerables y por tanto se comportarán a efectos de medidas como el resto de la población.