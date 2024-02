Satisfacción entre los participantes en las tractoradas y concentraciones por la gran repercusión que han tenido las movilizaciones

Por José Luis Rubio y Maribel Sancho Timoneda

“Se ha hecho más en esta huelga que en ninguna que hayan hecho los sindicatos. Lo que hicimos el martes no se había visto nunca”. Es el sentimiento de muchos de los agricultores que este miércoles se manifestaron a lo largo y ancho de la provincia de Teruel en unas protestas convocadas a través de los servicios de mensajería instantánea al margen de las organizaciones sindicales y que cortaron las principales vías de comunicaciones por carretera por la mañana y entorpecieron el tráfico en las ciudades después de comer. La de el martes fue la segunda jornada de reivindicación del sector primario y no se descarta que movilización pueda continuar.

Los participantes en las movilizaciones de estos dos días aseguraran que este jueves harán “huelga a la huelga”, acudiendo a trabajar para no participan en los actos programados por los sindicatos agrarios. “El jueves convocan los sindicatos y nosotros no vamos a ninguna huelga de sindicatos”, aseguraron algunos de los participantes en las protestas, que contestaron así a la sensación de desamparo que manifestaron sobre el respaldo de las organizaciones sindicales agrarias. “Ninguno nos sentimos representados. Todos estamos en sindicatos ... y el amor, con amor se paga”, dijo uno de los participantes de la comarca del Jiloca.

Los agricultores cortaron el tráfico en la A-23 tanto a la altura de la capital como en Caminreal. Además, la marcha de los tractores ha ralentizado la marcha por la mañana en las Cuencas Mineras, sobre todo en el puerto de Sant Just. También la N-232, sobre todo a su paso por el término municipal de La Puebla de Híjar, se registraron retenciones a causa de la presencia de los vehículos agrícolas.

Desde la Delegación del Gobierno en Aragón se informó de que las principales vías afectadas por las protestas de los agricultores con una ralentización de la marcha fueron la A-23 y la N-211, ambas en Caminreal; en el entorno del polígono La Paz, en Teruel; y en las inmediaciones de Montalbán. Además, por la tarde continuaban las dificultades circulatorias en la capital de Bajo Aragón y en la N-420, en Montalbán, dirección Escucha y Utrillas.

En la capital, la concentración se produjo a mediodía en el polígono industrial La Paz desde donde cerca de 70 tractores atravesaron la ciudad y se dirigieron a la entrada Teruel Centro de la A-23 para cortar la circulación.

Casi a los pies de la plataforma de autovía Mudéjar, los agricultores se bajaron de sus tractores para acceder a la calzada a pie. Allí, la Guardia Civil había cortado la circulación con carácter preventivo a cierta distancia de ese punto, aunque más tarde los primeros vehículos retenidos pudieron llegar hasta el piquete de agricultores.

Reivindicaciones

Las movilizaciones convocadas esta semana están sirviendo para que afloren todas las quejas del sector primario. Los precios a los que se venden sus productos, los márgenes comerciales, la presión de las grandes cadenas, la competencia con productores de terceros países y las exigencias técnicas y burocráticas a las que se ven sometidos son algunas de las aristas que quieren pulir.

José Yagüe, de Villastar, reconoció que las movilizaciones del martes “algo se han notado en Europa y han quitado un tanto por ciento de los fitosanitarios”, por lo que aseguró que “aquí no hay que parar hasta que no se consiga algo más”, en referencia a que “se rebaje la burocracia” porque aseguró´que los agricultores dedican “el 20 por ciento del tiempo a hacer papeles, y eso es una vergüenza”. También se refirió a los precios de los cereales asegurando que “está entrando cereal de fuera” que y “lo que hay que hacer es poner aranceles a los productores de fuera” y justificó su petición asegurando que en España se está pagando el grano al mismo precio “que hace 30 años”.

Fernando Hernández, de Santa Eulalia, explicó que ayer volvieron a sacar los tractores a la calle “para que se haga caso a los problemas de los agricultores”, aunque recordó que “ha sido una manifestación espontánea” al margen de los sindicatos a los que acusó de no haber “movido ficha”.

Tanto Hernández como Jesús Olivas, de Torremocha del Jiloca, ambos de menos de 30 años, reconocieron que para los jóvenes agricultores los problemas se suman “porque la rentabilidad es la que es”. A todo ello hay que sumar que “han subido todas las materias primas, los repuestos, el precio de la hora de mano de obra en el taller, y luego el precio del cereal no solo no sube sino que ha bajado un 50 por ciento”, añadió Olivas.

Manuel Yagüe, de Villastar, envuelto en una bandera de España, aseguró que el sector volvió a salir a la calle porque sigue teniendo los mismos problemas y están “intentando que cambien las cosas”. Junto a él, Javier Ibáñez, de Celadas, lamentó que exista “una burocracia que no deja ni trabajar. o se entiende que haya que dejar un 7 por ciento de una explotación sin trabajar para poder cobrar unas ayudas que en realidad es un pago compensatorio por los precios”.

Interrupciones

Ibáñez, lamentó el que hubiera sido la Guardia Civil la que hubiera interrumpido la circulación “en las dos entradas” asegurando que habían “venido un poco engañados”. Ibáñez reivindicó “una flexibilización de todos los temas burocráticos” e incidió en que “todos los productos que vienen del extranjero cumplan las mismas normas que tenemos que cumplir aquí” y se mostró pesimista sobre la incorporación de nuevas generaciones al campo turolenses porque, dijo, “con estos temas, la gente va a buscar otras alternativas para vivir”.

“A los agricultores nos queda solo un 20 por ciento de la producción”, denunció Mª Ángeles Galve, de Caudé, que consideró que “el 80 por cien se lo llevan las grandes superficies” y se preguntó sobre estos actores de la distribución que “¿qué es lo que trabajan del campo? Nada”, dijo. Galve aseguró que los agricultores volvieron a salir ayer a la calle porque no “pueden más porque no cambia nada” y reclamó ayudas para el relevo generacional al frente de las explotaciones. “Estamos comprometiendo mucho dinero y no sabemos si lo vamos a recuperar”, apuntó. Esta agricultora de cereal de secano lamentó que tiene “que dejar 10 hectáreas para que coman los pájaros”.

También la Cuenca Minera turolense vivió un día complicado en sus carreteras con la salida de más de medio centenar de tractores.

Desde primera hora de la mañana, varios de estos vehículos agrícolas arrancaron una nueva marcha desde los mismo puntos que lo hicieron el martes. Los agricultores más madrugadores arrancaron desde Muniesa para ir recogiendo a más compañeros en Blesa, Plou, Huesa y Cortes para reunirse en la rotonda de Montalbán con la comitiva que se puso en marcha en Villanueva del Rebollar, Utrillas y Escucha para protagonizar marchas lentas por la comarca, explicó Raúl Blasco, que fue de los que se incorporó más tarde. Estas marchas provocaron dificultades de circulación, sobre todo en la subida al puerto de Sant Just, donde las colas alcanzaron los 2 kilómetros.

Si el martes fueron 35 los tractores los que participaron en las marchas, además de otros 15 agricultores que acudieron en coche desde los puntos más lejanos, ayer la cifra alcanzó los 50, con la incorporación de “otros que (el martes) no pudieron salir por distintas causas o que se enteraron más tarde, han dicho que se unirían este miércoles”. A las marchas se fueron incorporando más unidades después de que algunos hubieran tenido que atender a sus explotaciones ganaderas.

En la comarca del Jiloca, los agricultores se sumaron también a la segunda jornada de reivindicación cortando la autovía a la altura de Caminreal. En este caso, la Guardia Civil desplazó al Grupo de Reserva y Seguridad, que impidieron con su presencia que se depositaran alpacas de paja en la calzada. La comitiva terminó con una marcha lenta por las calles de Calamocha.

Uno de los participantes en las marchas, Víctor Malo, explicó anoche que el martes “no os dejaron cortar la autovía y solo cortamos un solo carril en cada sentido para dejar pasar la circulación”, pero ayer los agricultores estaban decididos a cortarla totalmente. “Se ha cortado la autovía en los dos sentidos y se iba abriendo cada media hora”, recordó Malo. El corte estuvo activo desde las 11:00 horas, aproximadamente, hasta pasadas las 14:00.

Las movilizaciones del Jiloca volvieron a sacar ayer un gran número de vehículos, superándose, según los participantes, los 170 tractores, además de los participantes que se sumaron con sus turismos.

Bajo Aragón

En el Bajo Aragón histórico, la concentración de protesta de los agricultores se desplazó este miércoles al Bajo Martín y, en concreto, al tramo de la carretera nacional 232 comprendido entre Híjar y el polígono La Venta del Barro de La Puebla de Híjar. En este trayecto se reunieron alrededor de 50 o 60 vehículos, que se desplazaron entre un punto y otro a muy baja velocidad, generando importantes retenciones de tráfico. Algunos vehículos tardaron una hora y media en atravesar Híjar, según testigos presenciales.

La mayoría de los tractores que participaron en esta concentración procedían de localidades del Bajo Martín, si bien ocho agricultores de Alcañiz se desplazaron hasta Híjar a primera hora de la mañana con sus tractores.

Tras una concentración inicial que tuvo lugar en la Cooperativa agrícola de la capital del Bajo Martín, los productores agrarios circularon con sus vehículos en fila y muy despacio durante cinco kilómetros hasta el polígono La Venta del Barro. Aunque no se llegó a cortar la carretera, tal y como ocurrió el martes en la N-232 a la altura de La Venta La Panolla, las retenciones de tráfico de ayer por la mañana fueron de varios kilómetros dada la baja velocidad a la que circulaban durante el acto reivindicativo.

La protesta discurrió con normalidad y “sin problemas”, según los participantes, aunque a primera hora de la mañana se produjo un accidente en la recta de La Venta del Barro en la que se vieron involucrados dos turismos y un camión. El accidente se produjo al intentar uno de los turismo realizar un adelantamiento, mientras se producía la protesta agrícola.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Aragón confirmaron que el accidente se produjo “al haber un choque por alcance debido a las retenciones ocasionadas por los tractores”. En el siniestro se produjeron tres heridos leves, añadieron.