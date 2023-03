Satisfacción entre los vecinos por el bus de los barrios rurales, que piden ampliar más días

El nuevo servicio municipal de autobús urbano para los barrios rurales fue recibido el lunes con una gran alegría entre los primeros usuarios, que pidieron que se amplíe más todavía y pueda prestarse también los fines de semana. Tres vecinos del barrio La Paja en la pedanía de San Blas fueron los primeros en estrenar el minibús que ha puesto a disposición de este servicio el Ayuntamiento de Teruel a través de la concesionaria Samar, mientras que un habitante de El Campillo fue el primero en solicitarlo a demanda.

Desde el lunes los barrios rurales de Teruel están mejor comunicados mediante transporte público gracias al nuevo minibús que empezó a circular a las 8 de la mañana desde San Blas, que recorre también Villaspesa y Castralvo todos los días laborables, y que presta además el servicio a demanda en las otras siete pedanías rurales turolenses distintos días a la semana.

Este servicio ha incorporado un vehículo totalmente nuevo con 13 plazas y plataforma de acceso para personas con movilidad reducida. Los primeros en cogerlo fueron tres vecinos que residen en La Paja, uno de los múltiples barrios que a su vez tiene la pedanía de San Blas, una de las más pobladas y que más uso del transporte público está haciendo en los últimos meses.

El minibús ofrece este servicio a los tres barrios más poblados a primera hora de la mañana de lunes a viernes, salvo los días festivos, para llevar gente al casco urbano de Teruel, y que quienes quieran viajar a las pedanías a esa hora puedan hacerlo también. Los viajes de regreso los hace a partir de las 13 horas. Aparte, desde el lunes y con este mismo minibús, habrá servicio a demanda que debe solicitarse con antelación todos los lunes a La Aldehuela y El Campillo, y en Caudé y Concud los martes y jueves. De igual forma se prestará los miércoles y viernes en Villalba Baja, Tortajada y Valdecebro.

Faltaban diez minutos para que diesen las 8 de la mañana y el nuevo minibús llegaba ya a la parada de San Blas que hay a mitad de la travesía, donde el desvío al embalse del Arquillo. Acababa de pasar el autobús escolar al que suben numerosos alumnos por el empujón poblacional que ha tenido esta pedanía. No había vecinos a esa hora para coger el bus urbano, ni ganas que había por los 0º que marcaban los termómetros, pero el conductor vaticinaba que sería en la otra parada de La Paja, a la salida del barrio, donde habría gente esperando. Así fue, y allí tres personas, dos mujeres y un hombre, aguardaban a que llegase el nuevo servicio, que además de estrenar vehículo estrenaba horario porque nunca había pasado tan temprano. Lo habitual era que lo hiciese a las nueve y cinco.

Ese otro horario no se ha perdido porque ante la demanda de transporte público que hay en San Blas, se ha reforzado también todos los días laborables con la línea P que sale del casco urbano de Teruel a las 8:40. Además, el Ayuntamiento informó de que habrá un horario de tarde a determinar con los usuarios. El conductor del minibús comentó que hay veces que suben hasta una quincena de personas en este barrio.

Paco, vecino de Villaspesa que utiliza todos los días el servicio, se mostró encantado con el nuevo transporte

El de las 8 de la mañana era fundamental para quienes lo cogieron el lunes en La Paja para poder llegar pronto a sus ocupaciones, puesto que con el de las 9 lo hacían tarde. Apenas diez minutos después se encontraban ya en la parada del Óvalo.

Una de las usuarias que lo estrenó, Yaisy, comentó que ahora hace falta que también lo pongan los sábados porque se necesita igualmente. En otro de los barrios donde se subieron viajeros a primera hora, Villaspesa, los vecinos que lo utilizan pidieron lo mismo, incluso los domingos para dar facilidades a quienes residen en las pedanías.

Yaisy aseguró que a La Paja, el barrio de San Blas donde vive, ha llegado mucha gente nueva que no tiene vehículo y que necesita transporte público para desplazarse, por lo que expresó su satisfacción de que hubiesen puesto el nuevo minibús, pero insistió en pedir que cubra toda la semana.

Tras dejar a los primeros viajeros en el Óvalo, el minibús se dirigió a Castralvo, de donde sale a las 8:30, pero se volvió vacío. En cambio en Villaspesa, el siguiente punto del recorrido, se subieron dos personas, una en la parada que hay junto al teleclub y otra en la que está al lado de la ermita al final del barrio. El autobús salió de allí a las 9, y tras dejar al pasaje en el casco urbano de Teruel atendió el primer servicio a demanda solicitado en El Campillo, en donde hay parada a las 10:15 si se solicita previamente. Para hacerlo hay que pedirlo con al menos doce horas de antelación llamando al 978 60 34 50, de 10 a 14 y de 17 a 20 horas los días laborables, o bien en el correo electrónico info@urbanosdeteruel.es.

Villaspesa

En Villaspesa, José Ramón aguardaba el bus a las 9 porque le habían avisado del nuevo servicio, aunque no había carteles que lo indicasen en la parada. Incluso una vecina se ofreció a llevarlo en su coche pero prefirió esperar y el servicio no tardó en llegar. Comentó que lo utiliza varios días a la semana, y que con el que había antes no llegaba hasta hasta las 10:30 a La Fuenfresca, donde tenía que enlazar con otro que pasaba a las 11. En cambio el lunes a las 9:15 estaba ya en el Paseo del Óvalo.

Francisco, al que llaman Paco y vive en Villaspesa, lo utiliza todos los días y no se perdió el estreno. Se alegró además de que lo condujese “don Quico”, al que se refirió como “un conductor excelente”, y lo primero que hizo al montar fue sacar su móvil para fotografiar el interior de “lujo” del transporte. “Este servicio te da más margen y tiempo para comprar o hacer tus cosas”, comentó, a la vez que pidió que se amplíe el servicio a los fines de semana, porque andando le lleva una hora llegar.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, celebró la puesta en marcha de este microbús para las pedanías, que calificó de “servicio histórico” puesto que por primera vez se va a dar esta prestación a los barrios rurales. Animó a los vecinos a que lo utilicen, y sobre la petición de que funcione también los fines de semana comentó que el Ayuntamiento trabaja de forma “permanente” en la mejora de los servicios, que verá la evolución en los próximos meses y que en función de la demanda estudiarán posibles ampliaciones.