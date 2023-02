Seo Birdlife pide mantener las garantías que introdujo Teruel Existe para renovables en la Ley del Clima y el proceso exprés del RD 11/2022

La directora ejecutiva de SEO Birdlife, Asunción Ruiz, compareció esta semana en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso de los Diputados en la que se presentó el Informe de Indicadores Ambientales correspondiente a 2022. En su comparecencia, Ruiz se dirigió a los diputados de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, para trasladarles que “ustedes fueron los protagonistas de la ley de Cambio Climático, por favor, empujen para que se cumpla, para que se identifiquen las zonas de sensibilidad y exclusión para la biodiversidad y que, tanto el gobierno de España como las comunidades autónomas, sean garantes de que el proceso de renovables se realice con las mejores garantías”. Argumentó ante los diputados que “necesitamos renovables pero renovables responsables, con el mínimo impacto ambiental y máximo beneficio social”.

Según informa Teruel Existe en una nota de prensa, Tomás Guitarte recordó que lograron incluir una enmienda para mejorar el artículo 25 de la Ley de Cambio Climático, para que la implantación de renovables se realice “con respeto al patrimonio natural y cultural y colaborando al desarrollo de los territorios donde se implante”. Sin embargo, Guitarte denunció que la política del Gobierno se ha ido decantando cada vez hacia una mayor permisibilidad hasta llegar al último Real Decreto (20/2022) “por el que prácticamente se liberaliza el procedimiento, un error gravísimo, que va más allá de lo que indica la Comisión Europea acerca de implantar las centrales de renovables en aquellas zonas destinadas previamente a tal fin”. En este sentido, apuntó que en España no existe esta delimitación, “tan sólo se hizo un mapa de zonificación al que no se otorgó la condición de normativo, de obligado cumplimiento”. Guitarte ejemplificó esta situación aludiendo al Clúster Maestrazgo, “un caso paradójico en cuanto que se han aceptado 84 aerogeneradores en una Zona Red Natura 2000, y 95 en la zona de máxima sensibilidad ambiental del mapa del MITECO,con una afección gravísima a un paraje que estuvo a punto de ser declarado Parque Natural”. Teruel Existe considera que lo que podía ser una oportunidad para el desarrollo de territorios que hasta ahora habían sido de sacrificio, “se convierte de nuevo en una implantación de un modelo extractivo de recursos que condena al territorio y no le otorga posibilidades de desarrollo”. Insisten en que se haga el esfuerzo de realizar la implantación de renovables “con orden, donde se puede hacer y colaborando con el territorio”.

Las organizaciones ecologistas piden volver al Decreto anterior

Tomás Guitarte demandó la opinión de SEO Birdlife acerca del nuevo Decreto 20/2022 aprobado recientemente en el Congreso con el voto en contra de Teruel Existe y Junts x Cat, señalando la “hipocresía de quienes pregonan la defensa del medio natural mientras se permite una implantación sin planificación previa, donde parece que todo vale”. Asunción Ruiz transmitió que “la posición firme y consensuada con las organizaciones ecologistas del país es que el texto debe volver a su versión anterior (RD 11/2022), donde el despliegue era rápido pero no se ponían contra las cuerdas a las zonas de alto valor natural”, al delimitar el proceso exprés a las zonas de baja sensibilidad del mapa del Ministerio. Ruiz demandó a los parlamentarios asistentes la vuelta al articulado anterior, “porque si no se va a retrasar la implantación de renovables dado que, al eliminar la participación, se genera descontento y aumenta el rechazo social, y se inicia la judicialización”.



Desde Teruel Existe recuerdan que la Agrupación de electores negoció con el Gobierno varias modificaciones de la propuesta inicial del Real Decreto 6/2022 (abril), que quedaron incorporadas al texto aprobado en julio de 2022 RDL 11/2022. Se logró evitar la implantación de renovables sin evaluación ambiental en zonas de sensibilidad ambiental media, restringiendo esta medida tan sólo a las zonas de baja sensibilidad del mapa del MITECO. También consiguieron mantener la participación ciudadana y las alegaciones, puesto que pretendía eliminarse para agilizar los procesos. El pasado mes de enero se aprobó un nuevo Real Decreto con el que se relaja de nuevo la normativa, otorgando una mayor permisibilidad a la implantación de grandes proyectos de plantas solares y eólicas, que no necesitarán ahora de declaración de impacto ambiental salvo en zonas Red Natura 2000 y saltándose el trámite de información y participación ciudadana. En la sesión plenaria de su votación, Teruel Existe demandó al resto de diputados que ostentan la representación de provincias de la España vaciada que votaran en contra del Decreto exponiendo que la nueva regulación “arrasará nuestros territorios”, pero el Real Decreto finalmente fue aprobado.