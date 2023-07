Sumar apela al “voto decisivo” para que los españoles no pierdan derechos sociales

Sumar apela al “voto decisivo” para garantizar un gobierno progresista en España, con Yolanda Díaz como presidenta del país y que asegure que los ciudadanos no pierdan los derechos logrados en los últimos cuatro años con la coalición de izquierdas. Así lo indicó durante el mitin central de campaña la cabeza de lista al Congreso, María Ángeles Manzano, quien indicó que mientras otros partidos han hablado en estos 15 días de campaña de infraestructuras, ellos se han centrado en las personas. La dirigente recalcó que sin los servicios públicos “la gente no puede vivir en los pueblos” y, sin habitantes, las carreteras no tienen sentido, argumentó durante su mitin.

En el acto central, celebrado en la terraza de un bar en el centro de Teruel, también participó la número dos al Congreso, Rosa Gracia, quien abogó por aplicar la idea Territorio 30 minutos, que supone que cualquier persona, independientemente del lugar de residencia, esté a media hora minutos de los servicios esenciales y básicos como la sanidad, la educación o los servicios postales, enumeró.

Fondos de arranque

Gracia desgranó las acciones que Sumar pondrá en marcha en materia de reto demográfico: “Será un plan de acción que tenga en cuenta economía, igualdad, vivienda y juventud”, aseguró. En materia de economía planteó fomentar el emprendimiento con “fondos de arranque” e impulsar el sector secundario atrayendo nuevas empresas y el terciario apostando por la investigación en el medio rural, y puso como ejemplo Galáctica y el Centro de Bioeconomía Rural. También se refirió a la Política Agraria Común, que hay que renegociar fomentando la economía familiar. Habló a su vez de apostar por la producción en extensivo en oposición a los monocultivos y macrogranjas y comentó que para ello habría que diseñar una nueva Ley de Ganadería, Agricultura y Alimentación.

Por su parte, la número tres al Senado por Sumar, Sheyla Luna, reconoció que hay “ilusión” en la formación porque visualizan a Yolanda Díaz como la primera mujer presidenta de España y como garante de que todas las personas “tengan los mismos derechos y oportunidades, independientemente de la familia de la que procedas”.

Luna mostró, sin embargo, una gran preocupación por las decisiones que han tomado los nuevos gobiernos de derecha y ultraderecha en varias Comunidades Autónomas, que han supuesto un maltrato hacia los colectivos LGTBI+, en contra de la violencia de género y censurando la cultura, y alertó del riesgo de que se traslade al gobierno del país.