Suspendidas las fiestas previstas en San Blas este fin de semana porque se entregó documentación fuera de plazo

Las fiestas del barrio de San Blas previstas para este fin de semana se han suspendido al no contar con la autorización municipal debido a que se entregó la documentación fuera de plazo y no ha habido tiempo para realizar el informe municipal por parte de los técnicos.

“La documentación se entregó el jueves y no ha dado tiempo a que estuviera el informe del arquitecto municipal” explicó la alcaldesa, Emma Buj, al ser preguntada por este asunto. Al no estar ese informe no pudo firmar la autorización.

Ahora se buscará una fecha en el mes de septiembre, para que la comisión pueda organizarlas que se podría hacer coincidir con la semana cultural.

El alcalde pedáneo de San Blas, Javier Cañete, explicó que para el viernes estaba previsto el concierto del grupo turolense EFFE. También se había programado el Parapa Fest para este sábado. Había hinchables para el público infantil y previstas cenas para unas 150 personas para anoche y esta noche además de una comida para el domingo. Explicó que otros años la documentación necesaria también se presenta solo unos días antes y sí que se permite que se organicen las fiestas. Este revés para la localidad es también una pérdida económica porque había actos programados para los que se había adelantado el dinero.

Tras la caída de la torre del Torico, como ha ocurrido en otras ocasiones cuando ha habido algún suceso como pasó en su día con el Madrid Arena, se va a tener especial cuidado en comprobar que toda la documentación e instalaciones estén en regla antes de un evento.

A septiembre habrá que aplazar también las fiestas del barrio del Carmen, ya que no se pudieron hacer la semana pasada debido a la organización del Congreso del Toro con Cuerda.