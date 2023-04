Tania Peña, autora del cartel de las Fiestas del Ángel 2023: "No solo es fiesta, la Vaquilla también la sentimos los de los pueblos"

Tania Peña Mata, de 29 años, es publicista y un ejemplo del retorno a los orígenes. Tras estudiar en Teruel un grado medio de Diseño, prosiguió sus estudios en Zaragoza y después en Castellón, donde estudió el grado universitario de Publicidad y Relaciones Públicas. Comenzó a trabajar allí pero con la pandemia volvió a su pueblo, Escucha, y decidió iniciar su propio negocio, Estudio TP, dedicado a la comunicación, al marketing y el diseño gráfico.

-¿Se había presentado alguna vez al concurso para elegir el cartel anunciador de las Fiestas del Ángel?

-No. Este era el primer año. Otros años sí que lo había tenido en mente, pero no había tenido tiempo por temas laborales. Este año, que me he hecho autónoma y estoy trabajando en el pueblo, me he podido organizar y sacar algo más de tiempo y decidí presentarme.

-¿Que sintió cuando vio que su trabajo resultaba finalista?

-Al principio no lo vi pero enseguida me avisaron y pensé que suerte que estaba ahí entre tanta gente, porque entonces vi que eran 70 personas las que se habían presentado y esto me costaba más creérmelo.

-Ya en esta fase de voto popular, ¿lo movió para que la gente votara?

-La verdad es que sí. Entre mi familia y yo lo movimos. Escribí un mensaje para enviarlo a mi familia y mis amigos y que me apoyaran y que vieran los pasos que había que hacer para votar en la página web.

-¿Qué ha querido reflejar en el trabajo que ha presentado al concurso y que ha resultado ganador?

-La puesta del pañuelo al Torico es para mí, que he venido muchos años a las fiestas, el punto de partida, cuando nos juntamos todos aquí. Al final, le llamamos fiestas del Torico por algo. Y con el pañuelo he querido reflejar también un corazón para mostrar el sentimiento, como he titulado el cartel, vestido en blanco y rojo. Podemos venir de fiesta pero la Vaquilla también se siente, los que viven en la capital y los que somos de pueblos de la provincia porque estamos deseando que lleguen. En cuanto a la soga, es porque aquí hay mucha tradición con el toro ensogado. Le he querido dar una imagen 3D, para darle movimiento.

-¿Desechó otras ideas?

-Al principio quería representar la puesta del pañuelo al Torico pero resultaba muy cargado y en el último momento decidí cambiarlo y darle este fondo con las sogas. Hay también unas formas como pañuelos caídos para darle ese movimiento que buscaba.

-¿Vendrá a la Vaquilla de este año?

-Sí que tengo idea de venir, porque si suelo hacerlo todos los años pues más después de haber ganado el cartel.

-¿Cómo ha visto el resto de carteles finalistas?

-La calidad era muy alta. Si no hubiera tenido cartel hay algunos a los que hubiera votado. Tenía un par favoritos.