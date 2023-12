Teruel aprueba su presupuesto municipal solo con los votos a favor del PP, el 'no' de Vox y PSOE y la abstención de Teruel Existe

Por

El Ayuntamiento de Teruel ha aprobado este viernes el presupuesto consolidado del consistorio y la sociedad municipal Urban, que asciende a 57.876.337 euros, con el respaldo de los 11 votos del equipo de gobierno del Partido Popular.



Las cuentas municipales han tenido el voto en contra de PSOE y Vox y la abstención de Teruel Existe, pese al voto a favor de esta última formación en la Comisión de Hacienda el pasado lunes, con el argumento de que no se le han tenido en cuenta todas las enmiendas que había presentado.



En el presupuesto para 2024 destacan los 22.090.080 euros en el capítulo de inversiones, cuyos principales destinos van a ser la nueva piscina climatizada Los Planos, a las que se destinan 3 millones de euros; el nuevo pabellón de La Fuenfresca, que cuenta con una inversión de 1,5 millones de euros; la rehabilitación energética del pabellón Las Viñas con 1.957.823 euros, o la conexión ciclista y peatonal entre los barrios, a la que se destinan 1.420.448 euros.



El borrador incluye partidas para infraestructuras como el nuevo ascensor del barrio del Carmen (2.166.271,08 euros) o el entorno del conservatorio y del Centro Sociocultural de San Julián (2.000.000 euros)



Asimismo, se van a destinar 203.087 euros para la mejora de la Cuesta de los Gitanos; 200.000 euros en las obras del Puente de la Equivocación; 350.000 euros para asfaltar el Parque Empresarial La Paz; 502.000 euros para la mejora de la eficiencia energética del alumbrado de la Plaza San Juan, y un millón para la cubierta y reforma del Palacio de Exposiciones.



El presupuesto aprobado recoge seis enmiendas presentadas por los grupos de la oposición: al grupo de Vox se le ha aceptado una enmienda para la prevención del suicidio por 15.000 euros, otra para celebrar unas jornadas europeas de Patrimonio por 14.000 euros y la última por valor de 100.000 euros para la modificación del ensanchamiento de la carretera de Villaspesa financiadas con venta de patrimonio de suelo municipal.



A Teruel Existe se le han aceptado dos enmiendas: la primera para adecuar el Museo de la Semana Santa previsto en la Iglesia de San Martín por un montante de 20.000 euros y la segunda para realizar un estudio de eficiencia energética en los edificios municipales por valor de 35.000 euros.



Por último, al grupo socialista se le ha aceptado una enmienda dirigida a incrementar en 5.000 euros al economato social de Cáritas.



El portavoz del PSOE, José Guillén, ha calificado el presupuesto como “poco ambicioso, repleto de condicionantes en las inversiones y de ejecución incierta”, mientras que la de Vox, Elena Fernández, ha justificado el voto de su grupo en contra porque el equipo de gobierno no ha rebajado lo que ha denominado “las partidas ideológicas” que tiene que ver con la igualdad y la violencia de género.



Por último, el portavoz de Teruel Existe, Enrique Marín, ha señalado que hay partidas que se repiten del año pasado porque no se han llevado a cabo y ha añadido que es un presupuesto mejorable, y con la abstención “le damos un voto de confianza el PP”.