Teruel celebra ¨On Music Festival¨ con 12 horas ininterrumpidas de música moderna

El próximo 29 de junio de 12 a 24 horas, los jardines de la Escalinata Teruel serán el escenario de ON MUSIC FESTIVAL, una gran muestra musical en la que actuarán 12 combos del Centro de Estudios Musicales On Music, además de otros combos invitados que vendrán este año desde Rockschool Valencia, y que pertenecen al igual que On Music a la entidad examinadora Rockschool.

Eduardo Suárez, concejal de Fiestas, ha explicado en rueda de prensa que este gran festival se enmarca dentro de la programación de actuaciones de la semana de las Fiestas de la Vaquilla del Ángel en una clara apuesta del Ayuntamiento por mostrar y fomentar el talento cultural y musical turolense.

Suárez ha estado acompañado en la rueda de prensa de Fran Gallego y Gustavo Ramos, dos de los organizadores del festival, que han agradecido al concejal la oportunidad que les brinda el Ayuntamiento de celebrar el On Music Festival con un formato novedoso en los jardines de Escalinata, donde se va a instalar un camión escenario, un puesto de información, 2 food trucks, barras de bebidas, y durante todo el día se desarrollarán talleres de musicoterapia, otro dirigido a personas sordas y también un taller de serigrafía para que aquellos que quieran crearse su propia camiseta o su propia bolsa del festival.

Son más de un centenar de alumnos los que se juntarán en el On Music Festival de edades comprendidas desde los 10 hasta los 70 años. El evento va dirigido a todos los públicos, tanto la gente más cercana a los propios músicos como los turolenses en general y es completamente gratuito, ha destacado, Fran Gallego que ha añadido que también contarán con la participación tanto alumnos como profesores de Rockschool Valencia así como directores generales en España de esta entidad internacional.

El Festival cuenta con el Ayuntamiento de Teruel como coorganizador del evento junto a la A.C. On Music. También tiene el respaldo de la Fundación Amantes y Fundación Térvalis que participan como patrocinadores. Colaboran la Facultad de Bellas Artes de Teruel (Universidad de Zaragoza), ANUDI (Asociación Nuevo Día de personas con discapacidad), Guada Caulín y la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico

La Asociación Cultural On Music, fue creada por un grupo de alumnos y profesores del Centro de Estudios Musicales ON MUSIC, amantes de la música y con ganas de demostrar el talento y el conocimiento musical que hay en nuestro centro, en nuestra ciudad en general.

El Centro de Estudios Musicales On Music, brinda a sus alumnos la oportunidad de cursar la asignatura de combo junto a otros alumnos del centro con los que comparten clase y escenario actuando todos los meses ante el público.

A día de hoy, hay más de 12 combos de distintas edades (desde 8 a 70 años) que se sumergen en diferentes estilos musicales a los largo del curso. El éxito en las actuaciones de estos grupos está más que reconocido, cada vez hay más afluencia de público en los conciertos, incluso ya tienen fieles seguidores que acuden asiduamente a sus conciertos.

Este festival aspira a ser un evento anual referente de la música contemporánea en Teruel, con el que se busca poner en valor al nutrido grupo de artistas locales que cursan sus estudios en el C.E.M. On Music, así como invitar y acoger diferentes formaciones musicales de estudiantes de otros centros Rockschool a nivel nacional.

On Music ya ha participado desde 2014 en los conciertos de final de curso en diferentes locales, mas adelante en el parque de los Fueros y teatro Marín y en los conciertos de Ferias de la Plaza del Torico , pero debido a su crecimiento se ve en la necesidad de crecer, creando un nuevo formato que se adapte a las necesidades de sus alumnos, así como poder ayudar a potenciar el programa de actividades de la concejalía de fiestas.