Teruel contará con una ordenanza municipal propia para regular la convivencia con los animales de compañía

El pleno del Ayuntamiento de Teruel aprobó este jueves por unanimidad la ordenanza reguladora de la protección animal, tenencia responsable, convivencia y circulación de animales de compañía por las vías de espacios públicos. La alcaldesa Emma Buj agradeció la colaboración de las protectoras y consideró que es “muy buena noticia” sacarla adelante. Recordó que se lleva años trabajando en ella, por lo que rechazó las quejas de premura a la hora de llevarla a la comisión que hicieron algunos grupos, porque recordó que había estado en exposición pública durante un mes.

El concejal de Medio Ambiente, José Luis Torán, explicó que el objetivo era llegar al máximo consenso posible y en su inmensa mayoría las sugerencias habían sido aceptadas.

Zésar Corella, de Espacio Municipalista, defendió cuatro enmiendas que no eran las mismas que había llevado a comisión. Estas fijaban la posición de EMT, dijo y consideró que se había llevado a comisión de manera apresurada. “La nueva ordenanza es un paso sustancial y positivo para la ciudad gracias al consenso y la aportación de distintos colectivos pero tiene carencias”, apuntó. Una de sus enmiendas tenía que ver con que se regule la tenencia en pisos pero no en chalés o terrenos o cheniles. El objetivo es que no estén los animales durante días sin ser atendidos, comentó, pero la alcaldesa dijo que se le había dado muchas vueltas a este punto para dejarlo finalmente así.

Parques y jardines

Otra de las enmiendas de Corella era para que se pudiera entrar en parques y jardines con los animales, pero se ha optado por prohibirlo de manera generalizada y establecer que por decreto se marcará unos horarios para poder acceder.

EMT también presentó otra enmienda para que si las mascotas están en estado sanitario adecuado se pueda subir a los autobuses, pero el concejal explicó que se tendría que modificar la ordenanza del autobús urbano. Del mismo modo, Corella consideró que en la ordenanza tendría que aparecer que las palomas no deberían ser exterminadas, algo que ya se refleja en el contrato de gestión, recordó el concejal.

Nicolás Pérez, de Ganar Teruel, también consideró que tendría que haberse tratado con más tiempo en comisión aunque reconoció que se lleva desde hace tiempo trabajando este tema. Mostró su apoyo tanto a la ordenanza como a las enmiendas de EMT.

Marisa Romero, de CHA, opinó, en la misma línea, que la presentación en comisión había sido precipitada. Igualmente, votó a favor de la ordenanza y de las enmiendas. También se manifestó así Alejandro Nolasco de Vox.

Felicitaciones

El portavoz de PAR, Julio Esteban, que fue el anterior concejal de Medio Ambiente, consideró que había que felicitarse porque se pudiera contar por fin con esta ordenanza pendiente desde 2015. Apuntó que tendrá que estar sujeta a modificaciones porque la sociedad cambia constantemente. Esteban agregó que la participación de las protectoras había sido fundamental. “Hay que estar al lado de ellas para saber lo mucho que trabajan de manera altruísta”, apuntó y se preguntó si el Ayuntamiento debería aportar fondos económicos para determinados asuntos relacionados con esta ordenanza. También se refirió a la entrada a los parques a determinadas horas, que tendrá que ser estipulado por decreto, y consideró que era acertado establecerlo así.



Un momento del pleno del Ayuntamiento de Teruel celebrado el pasado jueves



Ramón Fuertes, portavoz de Ciudadanos, consideró que era una ordenanza “de notable” porque siempre todo es mejorable. Sobre las enmiendas, apuntó que no se deberían recoger por diferentes motivos y agradeció que se vote a favor de una ordenanza que “no es menor”.

Rechazó que hubiera sido apresurada porque recordó que llevaban dos legislaturas trabajándose y no compartió las quejas de los grupos unitarios. “Hoy es un día importante”, dijo porque en su opinión “es una de las ordenanzas más destacadas de la legislatura”.

E portavoz del grupo municipal del PSOE, Samuel Morón, coincidió en señalar que el texto se había llevado con premura a una comisión extraordinaria y añadió que “las protectoras hicieron sus aportaciones pero consideran que hay que darle otra vuelta”. No obstante, apuntó que se habían recogido aportaciones importantes. “Después de tanto tiempo hay que recogerla en positivo”, dijo por eso dijo que iba a votar a favor, “pero se podría haber hecho de otra forma, como se hizo en la anterior legislatura, convocando a las protectoras y a los grupos políticos”.

El concejal de Medio Ambiente agradeció el apoyo y rechazó las acusaciones de premura. Recordó que entre los meses de noviembre y diciembre el texto estuvo en exposición pública y entonces se podía hacer aportaciones. “Ese documento estuvo expuesto y todo el mundo podía presentar sugerencias”, dijo.

En cualquier caso, tras la aprobación inicial de ayer se publicará y entonces se abrirá un periodo de alegaciones antes de su aprobación definitiva.

El pleno aprobó por otra parte la ordenanza específica de concesión de subvenciones para deportistas de alto nivel con el apoyo de todos los grupos.

La ordenanza de animales era de nueva creación



Albergue de transeúntes

La ordenanza de animales de compañía era de nueva creación, pero el pleno también aprobó la modificación de otra existente: la ordenanza del albergue de transeúntes, con el objetivo de ampliar la ayuda a los más vulnerables y aumentar los servicios que presta este espacio municipal. La concejala de Servicios Sociales, Nuria Tregón, valoró la nueva ordenanza, que permitirá al Ayuntamiento de Teruel dar respuesta de forma más efectiva a las necesidades de los transeúntes de la ciudad, favoreciendo su inclusión social y su alojamiento y alimentación en situaciones de urgencia como nevadas o bajas temperaturas.

Tregón explicó que, a partir de ahora, de forma excepcional, podrán usar el centro las personas empadronadas o no en Teruel que se encuentren residiendo en la ciudad y hayan sido valoradas por los profesionales del Centro Municipal de Servicios Sociales.

Además, se amplía el tiempo que los usuarios pueden permanecer en el centro, pasando de dos a cuatro días consecutivos cada cuatro meses. Por último, el Ayuntamiento de Teruel ha incluido un protocolo contra el frío para resguardar a todos los ciudadanos ante inclemencias meteorológicas. “Ya veníamos aplicando este protocolo atendiendo a criterios solidarios y humanitarios, pero ahora lo hemos regulado y se activará desde el Centro Municipal de Servicios Sociales para atender de la forma más efectiva posible a todo aquel que lo necesite”, apuntó la concejala.

EMT también presentó una serie de enmiendas, que no salieron adelante, como que las personas con enfermedades infecciosas no puedan utilizarlo añadiendo “si supone un peligro para los demás usuarios”. En cuanto a las personas que no tengan sitio y se reubiqun en otro lugar, consideró que no haría falta especificar que fueran cinco porque podría haber más.

Sobre la prohibición de animales de compañía quiso añadir que el Ayuntamiento tendría que buscar una fórmula que permita dar respuesta a estos animales.



Propuestas



El portavoz de Ganar Teruel consideró que las propuestas que presentó EMT eran acertadas, la de CHA se abstuvo porque ya se habían llevado a comisión y el de Vox las rechazó porque no consideró que se estimagtice a los usuarios que puedan tener alguna enfermedad. También rechazó la modificación de la ordenanza por no incluir sanciones.

Julio Esteban, del Partido Aragonés, se mostró a favor de la modificación. Recordó que se había trabajado mucho en esta ordenanza en la anterior legislatura y ahora se modifica para mejorarla.

La concejala de Servicios Sociales explicó que se habían implementado para mejorarla como con la incorporación de un psicólogo y sobre los cambios que se habían introducido destacó que ahora hay un proyecto de intervención con estas personas, algo que es “fundamental”, dijo y aclaró que la ampliación a cuatro meses y el protocolo contra el frío ya se aplicaban pero había que introducirloo en la ordenanza. Tregón se refirió también a las sanciones, ya que Vox había solicitado que se incluyera en la nueva ordenanza para explicar que no se aconsejaba por parte de los técnicos.

También se está trabajando, apuntó, en la posibilidad de dar una respuesta a los transeúntes que llevan perro para atenderlos.

El portavoz del PSOE, Samuel Morón, indicó que apoyaba la modificación porque “va a ir en beneficio de estas personas”, y en cuanto a las enmiendas se abstuvo. La alcaldesa cerró el debate y aseguró que se sentía “orgullosa” del trabajo que se lleva a cabo con los transeúntes. “Se hace un trabajo impecable desde Servicios Sociales”, dijo, “con una atención personalizada”.



Modificaciones

El portavoz de EMT consideró que las modificaciones presentadas por su grupo no eran esenciales sino de redacción y aunque no se aceptaran consideró positivo que no se hubiera introducido el régimen sancionador porque esto aleja a posibles usuarios. Corella puso en valor el trabajo que se hace en el albergue. Marisa Romero, de CHA, también lo hizo y con ironía, Alejandro Nolasco felicitó a todos e insistió en que es necesario un protocolo sancionador. “Con todo el respeto que tengo a los técnicos considero que hay cosas opinables”, dijo y lamentó que “a veces parece que estamos perdiendo el tiempo”;

El portavoz del PAR vio una mejoría en este texto pero apuntó que siempre se puede mejorar más como incluyendo un protocolo del calor igual que se ha hecho con el frío.

Nuria Tregón explicó que también se había pensado en esa opción y recordó que este verano se visitó a las personas sin hogar que están en la ciudad para ofrecerles una solución. No obstante, “preocupa más el de frío que el de calor”, dijo para añadir que “se está haciendo un trabajo eficaz con algunas personas”, En concreto que se está trabajando con dos personas para que tengan una vida “normalizada” y una tercera está en una residencia de mayores. Sobre el proceso sancionador, Tregón dijo que no iba a decirle a los trabajadores sociales y psicólogos lo que tenían que hacer en su profesión y contarían con su apoyo en sus aportaciones, como habían hecho al desaconsejar que se introdujera en la ordenanza.

Po otra parte, el programa de intermediación en el mercado de alquiler de vivienda Alquila Teruel también salió adelante.

Piscina cubierta

La resolución del contrato de construcción de la piscina cubierta de Los Planos por incumplimiento salió adelante en el pleno de ayer con los votos a favor de todos los grupos menos del PSOE, que se abstuvo. Esta resolución supone que el Ayuntamiento se incauta de 159.032 euros de la garantía. La indemnización irá en una pieza separada una vez conocidos los daños ocasionados.

El PSOE se abstuvo no por la resolución del contrato sino por la gestión con respecto a la piscina climatizada porque, según su portavoz Samuel Morón, “lo único que han hecho es confundir al ciudadano, con una baja temeraria, con un parón en las obras durante el primer verano diciendo que era para no molestar a los bañistas y porque luego se dijo que se iba a iniciar y no se hizo”.

“Lo único que ha hecho el equipo de gobierno es velar por el interés general”, le respondió la alcaldesa, que reconoció que “cuando uno aborda muchos proyectos importantes alguno sale mal”. Explicó que se requirió a la empresa en varias ocasiones que hiciera la obra sin éxito y recordó que los tribunales les han dado la razón después de no ceder a “los chantajes” de la empresa, algo que “hubiera sido ilegal, difícilmente explicable y hemos defendido el interés del Ayuntamiento y del interés general con el dictamen positivo del Tribunal consultivo de Aragón” recordó. Buj lamentó que en todo lo que ha tenido que ver con este asunto “no hemos tenido el apoyo del PSOE” y agradeció al resto de grupos que lo hubieran hecho. “Nunca hemos sentido ese respaldo del PSOE que no ha estado a la altura de las circunstancias”, zanjó.

Plan Estratégico de Turismo

El Plan Estratégico de Turismo 2022-2026, se aprobó por unanimidad en el pleno de ayer. El portavoz de EMT, Zésar Corella, consideró que el turismo es un sector muy importante para la ciudad y que el Plan no es muy cuantioso económicamente pero sí coordina y apuesta por el patrimonio natural y cultural sacando del Centro Histórico al resto de barrios. Nicolás López, de Ganar Teruel, consideró que era un gran documento, que además hace un análisis de la situación actual. También Marisa Romero, de CHA, valoró positivamente este plan y solo echó en falta las aportaciones económicas para cada ejercicio.

Julio Esteban, del PAR, opinó que el horizonte temporal de 45 meses se quedaba corto y dio relevancia a la protección de lo que hay y la promoción de recursos y actividades, “con lo que conlleva de aportación social y económica”.

Ramón Fuertes, de Ciudadanos, dijo que el Plan refrenda la situación actual y ahora hay que presupuestarlo, algo que se hará con remanentes. Apuntó que es “una hoja de ruta” hacia un turismo de mayor calidad de la que ya existe.

El portavoz del PSOE, Samuel Morón, apuntó que hay unos grandes potenciales como Dinópolis o la Fundación Amantes y este tipo de planes hay que tenerlos contemplados para saber hacia donde ir.



Compromiso

La alcaldesa felicitó al concejal de Turismo, Javier Domingo, y este a su vez a la empresa redactora. Domingo recordó que era un compromiso que habían asumido desde el Departamento. Avanzó que entre las primeras acciones que se van a llevar a cabo será una nueva página web y el foro de turismo.

La alcaldesa cerró la ronda de intervenciones apuntando que entre los indicadores básicos que se marcó al principio de legislatura estaba el crecimiento turístico, partiendo de los datos que había: más de 200.000 visitantes al año y 333.000 pernoctaciones. “El turismo tiene que ser un motor de crecimiento y que los propios turolenses se sientan cómodos con ello”, dijo y recordó que hay partidas específicas para poner en marcha el plan, habrá también en los remanentes y se solicitarán de nuevos ayudas europeas. “El balance lo tendremos que hacer cuando pasen esos 45 meses”, reconoció.

El pleno aprobó por otra parte el encargo a la sociedad municipal Urban de la ejecución de las actuaciones financiadas con cargo a los fondos europeos Next Generation, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía. También dio el visto bueno por unanimidad a la adjudicación a la mercantil American Tower España SLU mediante subasta pública del contrato de cesión de uso de una porción de terreno municipal de 87,5 metros cuadrados ubicada en Valdecebro para la instalación de una estación base de telefonía móvil.