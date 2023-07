Teruel Existe achaca a la polarización su desaparición del Congreso y el Senado

Por

El candidato de Teruel Existe al Congreso, Diego Loras, ha achacado a la polarización de la política nacional los resultados obtenidos por su formación, que hacen que pierda el diputado que tenía la anterior legislatura y que "no han sido buenos", según ha reconocido.



En una comparecencia ante los medios tras constatarse que Teruel Existe ha perdido su diputado en la Cámara Baja en las elecciones de este domingo, Loras ha insistido en decir que esa polarización de la política nacional, que no es buena para la democracia, ha dicho, "no deja hueco para proyectos constructivos, sosegados, pragmáticos y con carácter propositivo y alejados de ideologías".



Pero ha vaticinado que llegará un momento en el que este proyecto, que ha recordado que nació de un movimiento ciudadano, "pronto va a volver a tener su lugar".



Y es que Teruel Existe es un proyecto "mucho más amplio" que abarca más que el Congreso, y en este sentido se ha referido a los tres diputados con los que cuenta en las Cortes y a los concejales y consejeros comarcales que tiene tras las elecciones del 28 de mayo.



Loras ha advertido de que Teruel Existe "no se retirará del trabajo" y continuará exigiendo todas las cuestiones que están en tramitación referidas a la provincia turolense y a la España vaciada en general.



Porque, ha concluido, en Teruel Existe temen que, "gobierne quien gobierne", tras las elecciones de hoy van a reducirse el número de políticas implementadas para esta España rural.