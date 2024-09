Teruel Existe acude junto a Cuenca Ahora y Soria ¡YA! a Madrid a denunciar que se comparen sus ayudas al funcionamiento con la financiación que se negocia para Cataluña

Representantes de los partidos de la España vaciada de Cuenca Ahora, Soria YA y Teruel Existe han acudido al Congreso de los Diputados para denunciar las comparaciones que desde el PSOE se están haciendo con las ayudas al funcionamiento que reciben Teruel, Cuenca y Soria y la bonificación que está negociando el PSOE para Cataluña. “Como es evidente que no se trata de una confusión sino parte de un argumentario preparado en las cocinas del partido y del Gobierno, no podemos sino calificar el hecho como una acción miserable, ruin, que intenta justificar con el corrusco de pan que se le da al necesitado el festín que se procura al rico” (Tomás Guitarte, Teruel Existe). “Si ya estamos cansados de que ser ignorados de manera sistemática, que además se nos utilice de coartada para justificar lo injustificable nos parece el acabose” (Angel Ceña, Soria ¡YA!). “El PSOE no tiene ni idea de los problemas de nuestras provincias” (David Cardeñosa, portavoz de Cuenca Ahora). Estas son algunas de las frases que los tres representantes han pronunciado frente al Congreso de los Diputados.

Según Tomás Guitarte, “el importe anual de las Ayudas al funcionamiento de las 3 provincias son 25 millones €/año (6,25 Soria, 8,25 Teruel, 10,50 Cuenca). La financiación privilegiada de Cataluña supone 22.000 millones/año (más la condenación de la deuda de 15000 millones). Es decir, harían falta 1000 años para que entre las 3 provincias recibiese una bonificación equivalente a lo que va a recibir Cataluña en uno. Y es más lamentable que lo haga la portavoz del Gobierno, la aragonesa Pilar Alegría, que conoce de sobra el problema. La defensa y la obediencia partidista ciega se impone sobre la evidencia contrastable y se lanza un tremendo bulo, por aquellos que denunciaban, hasta hace poco, el contexto de fake news, bulos y tergiversación mediática”.

Ángel Ceña, portavoz de Soria ¡YA!, calificó de “insulto” y de “vergüenza” que las dos portavoces del PSOE hayan comparado “la financiación de Soria, Cuenca y Teruel con la que tiene Cataluña”. “Nos ofrecemos para explicarle a todo el que no lo entienda qué es la financiación singular y qué son las ayudas al funcionamiento” de estas provincias, de las que ha dicho que son “unas ayudas que autoriza la Comisión Europea para salvar el déficit de competitividad de estas provincias por la baja población”.

Ceña subrayó que “desde Soria, Cuenca y Teruel estamos muy cansados” de escuchar a los representantes políticos, tanto del PSOE como del PP, “defender los argumentarios que les mandan desde Madrid” recordándoles que “han sido elegidos para defender a los ciudadanos de sus provincias” y no “lo que les diga la estructura piramidal de sus partidos”, por lo que les pidió que “se pongan a trabajar ya por sus provincias”.

Por su parte, David Cardeñosa, portavoz de Cuenca Ahora, condenó las declaraciones de las dos representantes socialistas, por las que, dijo, “exigimos una disculpa al Gobierno y al Partido Socialista”. Cardeñosa afirmó que estas declaraciones “evidencian” que ninguna de ambas políticas “tienen ni idea de los problemas de nuestras provincias”.

“Son dos situaciones incomparables por cuantías, por medios y por fines”, señaló. Finalmente hizo hincapié en “el hartazgo que nos merece que además del olvido institucional al que nos vemos sometidos” se produzca “esta utilización del gravísimo problema de despoblación que sufren nuestras provincias como arma arrojadiza”, un hecho que calificó de “repulsivo y despreciable”.

Por último intervino la diputada de Aragón-Teruel Existe, Pilar Buj, para rematar, refiriéndose a Pilar Alegría: “A todo el mundo le ha quedado claro que esta país no se merece una ministra tan ignorante”, añadiendo que sus palabas “han demostrado el nulo interés” que tiene el Gobierno de la nación “para entender y aplicar las ayudas al funcionamiento”, sobre las que ha pedido que “se eleven al 20% “. Buj ha lamentado que los problemas de estas provincias se hayan utilizado como arma arrojadiza y ha criticado que los diputados en el Congreso son “meros floreros” de sus partidos políticos y cumplen las directrices que les marcan sus grupos “olvidándose de quienes les han votado”.