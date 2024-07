Teruel Existe alerta al Consejo de Ministros del delito medioambiental que puede cometer si autoriza el Clúster del Maestrazgo

El Movimiento ciudadano Teruel Existe alerta de que el próximo martes la autorización de construcción del Clúster del Maestrazgo se traslada al Consejo de Ministros. Esto es así, han explicado en rueda de prensa Manolo Gimeno, Jesús Villamón y Ernesto Romeo, porque existe un informe ambiental desfavorable emitido por la Consejería de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana. Recuerdan que solo está pendiente la autorización de construcción, cuya fecha límite está fijada el 25 de julio, cuando caducan los plazos para el permiso de acceso al nudo de conexión del proyecto.

Recuerdan que el gobierno valenciano presentó un recurso judicial (contencioso administrativo) en contra de este proyecto, similar al presentado por el Movimiento Ciudadano Teruel Existe, Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel, Fundación Quebrantahuesos y la Plataforma No a la MAT con los ayuntamientos afectados de la Comunidad Valenciana. Hacen hincapié en que los delitos medioambientales no tienen reversión, tienen que pararlos antes de que se produzcan, “deberían esperar a que la Justicia se pronuncie y dejar a la Justicia evaluar”.

Trasladan toda la responsabilidad al actual Gobierno de España, “que será responsable de esta barbaridad si la respaldan y visibilizarán con su decisión y actuaciones si son o no coherentes con su discurso de transición energética justa y ecologismo”, ha dicho Villamón, quien también ha explicado que por sus características y tamaño, este proyecto debería haberse llevado a cabo con una evaluación ambiental estratégica que no se ha realizado, “y además es evidente que hay fallos en las evaluaciones ambientales y no se respeta la normativa, ni europea, ni española, ni aragonesa”.

Ernesto Romeo ha denunciado que la DIA positiva del MITECO, “llegará a estudiarse en las universidades como ejemplo de lo que no se puede hacer, porque es inaudita”. Ahora, ha insistido, la responsabilidad ya no sólo es del MITECO sino del gobierno entero, de PSOE y SUMAR, y ha informado de que ayer contactaron con SUMAR, “para que un Ministro traslade la barbaridad que pueden llegar a aprobar si deciden aprobarla”.

Mientras la Comunidad Valenciana denuncia, Aragón calla y otorga

Jesús Villamón ha señalado que “es significativo el contraste radical de esta postura de la Comunidad Valenciana con respecto a nuestro Gobierno de Aragón, que ha permitido y alentado esta desmesurada implantación desordenada. Somos conocedores de que miembros del Gobierno de Aragón han ejercido de comerciales de las empresas promotoras, y de que este Clúster tenía Informe Ambiental negativo firmado por los técnicos del INAGA, y que el propio director cambió a positivo por su santo criterio, omitiendo el de sus propios técnicos.”

Denuncia rotundamente que “es una vergüenza que el gobierno vecino, donde solo le toca de rebote y no tanto la implantación como en Aragón, se posicione con un contencioso en contra de la autorización administrativa previa y aquí callen. Consideramos que esto viene a confirmar la desafección política con nuestros gobiernos desde el sur de Aragón, porque les importa poco nuestra provincia”.

Gimeno ha añadido que con este proyecto, de un valor que podría alcanzar los 1400 millones, solo se ha atrevido Forestalia, y es que a nadie más se le ocurre, porque quién más se arriesga a montar un proyecto de esta envergadura en un paisaje como éste. Pensamos que si se arriesga, junto a la empresa danesa CIP, compradora de los derechos del clúster, es porque detrás tiene contestación positiva y soluciones, alguien les ha dado el beneplácito”.

327 kilómetros de pistas, una ocupación como el proyecto de la A40 entre Cuenca y Teruel

Manolo Gimeno ha puntualizado “la barbaridad de este Clúster”, con una potencia prevista de 809 megavatios, y que ocupa en la provincia 70 km lineales, que quedarán destrozados por la instalación de eólicas y fotovoltaicas. “Si esto se lleva a efecto, además de otros proyectos previstos como el Catalina, sacrifican definitivamente la provincia de Teruel”.

Para que funcionen todas estas placas y aerogeneradores, ha continuado Gimeno, “hace falta construir 327 km de pistas. Cuando se hizo el impacto ambiental de la A40, se delimitó absolutamente todo, hasta la última cuneta, pero para estos 327 Km no hay nada descrito. Ocupan un territorio similar a lo que ocuparía la autovía A40”. Desde el Movimiento ciudadano se muestran irritados y apenados porque consideran que “esto es hacer un destrozo ambiental, sin control ni respeto, absolutamente brutal; como si no hubiera otros sitios para ponerlo, tienen que ir a lo más sagrado. “¿Es que no hay otro sitio? ¿Por qué lo hacen aquí?, se preguntan, a lo que dicen que solo cabe una respuesta: “porque quieren arrasarnos, es nuestra opinión y si no que nos lo expliquen”.

Clúster Maestrazgo, el mayor destrozo de la transición ecológica

Afirman que “uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde, y que el Maestrazgo es una joya medioambiental de Teruel y Aragón”.

La Sierra del Maestrazgo, con su Geoparque de la UNESCO (el primero de Europa), es una de las zonas más valiosas medioambientalmente de todo el país, a la altura de Parques Nacionales como Ordesa y otros, con muchas zonas de especies protegidas, plantas endémicas, grandes bosques, paisajes impresionantes y un gran patrimonio cultural. Todo ello a poco más de una hora de la zona del Mediterráneo, lo que implica un gran potencial turístico para su desarrollo.

Han destacado que la autorización de construcción del Clúster Maestrazgo “puede salir muy cara para la imagen del Gobierno porque el destrozo que se puede desarrollar en esta sierra sería muy grave, lo que afectaría también en la sociedad de este país, dejando en evidencia que no se respetan ni las zonas más valiosas con las centrales de renovables”.

Los 20 parques eólicos tendrían 125 aerogeneradores de 200 m de altura, de los cuales 84 se sitúan sobre Red Natura 2000, y 85 de ellos dentro de una Zona de Sensibilidad Ambiental Máxima (definida así en el mapa de zonificación ambiental del propio ministerio de Transición Ecológica). Hay también 10 km en una ZEPA atravesados por una línea de alta tensión. Además, se realizarían 173 km de Líneas de Alta Tensión, “será un impacto brutal en uno de los paisajes más vírgenes de Europa”.

Por esto advierten de que el Movimiento ciudadano Teruel Existe, “si se lleva a cabo este proyecto, va a estar visualizando y denunciando de forma constante el destrozo y los daños medioambientales. Si hay un proyecto al que oponerse, sin ninguna duda, es éste, y Teruel Existe es imprevisible e incontrolable”.

La última llamada de atención de la rueda de prensa ha sido para las organizaciones ecologistas, “porque es una vergüenza que no estén defendiendo el Maestrazgo”.