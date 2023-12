Teruel Existe asegura que los presupuestos de PP y Vox no se diferencian de los que presentaba Lambán

Por

El portavoz de Aragón Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha asegurado este jueves que los presupuestos que ha presentado el ejecutivo aragonés, formado por Partido Popular y Vox, “no se diferencian” de los que presentaba durante su mandato el socialista Javier Lambán.



Así ha respondido Guitarte a las declaraciones del ex presidente aragonés, en los que a través de la red social “X” (antes Twitter), ha acusado a Aragón Teruel Existe de estar “entregado” al Partido Popular y de ser un “fraude”.



Antes las acusaciones de Javier Lambán de que la formación “insulta a la inteligencia, engaña a sus electores y distorsiona para mal la imagen de Teruel”, Tomás Guitarte ha señalado que “la mayoría de las acciones” del anterior ejecutivo regional “no se diferencian” de las de un “gobierno de derechas”.



Para el portavoz de Aragón Teruel Existe, lo que hace el expresidente es “repetir la actitud que ha tenido siempre hacia Teruel Existe”, ha subrayado que “no nos quiere mucho”, y ha resaltado que a Lambán “le duele que haya personas progresistas que sean críticas con la actitud de los gobiernos”.



Tomás Guitarte ha realizado estas declaraciones durante la rueda de prensa en la que ha explicado el sentido del posicionamiento de su formación con respecto a la votación de los presupuestos aragoneses para el año 2024.



Guitarte ha insistido en la idea de que Aragón Teruel Existe “no ha apoyado” los presupuestos presentados por PP y VOX, sino la parte que han considerado que puede mejorar la vida de los ciudadanos aragoneses.



Por este motivo, ha recordado que el presupuesto no se vota en bloque, sino que hay más de 80 votaciones diferenciadas, en algunas de las cuales han votado a favor, en otras en contra y en otras se han abstenido.



Guitarte ha aclarado que las han estudiado “una a una” y posteriormente han votado “en conciencia”, y ha puesto como ejemplo su voto en contra de cuestiones como la rebaja de un impuesto medioambiental, de la merma de las subvenciones a los sindicatos o de la reducción a la partida del Fondo de Solidaridad.



Ha resaltado que se han abstenido en las secciones de Agricultura y Desarrollo Territorial, áreas que dependen de Vox, “porque este partido no ha sido capaz de dialogar con nosotros sobre las enmiendas que hemos presentado”.



Asimismo, también ha lanzado un mensaje a la que ha definido como “autodenominada izquierda”, a la que ha acusado de haberles querido “encasillar junto a la ultraderecha”, algo que es “nada más contrario a la realidad”.



Como ejemplo, ha indicado que de las 47 proposiciones que durante esta legislatura ha presentado el que ha calificado como “bloque de la izquierda”, Aragón Teruel Existe ha votado que si a todas, menos a tres en las que se han abstenido.



Además, ha destacado que este presupuesto informa por primera vez de las partidas que cada departamento aplica a la dinamización del medio rural, “lo que va a permitir evaluar los efectos sobre la cohesión territorial de los presupuestos de Aragón”.



Guitarte ha explicado que están “moderadamente satisfechos porque queremos más”, y ha adelantado que van a trabajar para que la política de bloques “no se olvide de la cohesión territorial y de la despoblación”.



Sobre la conformación este viernes de la comisión para la investigación de las renovables, Guitarte ha apuntado que espera que se cumplan todos los compromisos y expectativas que se han puesto y ha señalado que espera que no se demore la toma de decisiones con respecto a la ordenación de la implantación de renovables a que la comisión finalice sus estudios.