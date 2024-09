Teruel Existe exige explicaciones al Gobierno y a los eurodiputados españoles por la descalificación de la vía Teruel-Valencia como futura Alta Velocidad

Teruel Existe acusa a los gobiernos de Aragón (Lambán) y de España de que la Alta Velocidad prometida entre Teruel y Valencia haya desaparecido en la revisión de la Red Transeuropea del Transporte y que haya quedado como una vía convencional. El Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo aprobado el día 23 de junio de 2024 recoge modificaciones de dos reglamentos de los años 2010 y 2021 y entre otros asuntos, modifica la previsión de Alta Velocidad para la línea Zaragoza - Teruel - Valencia, y el tramo entre Teruel y Valencia deja de ser de Alta Velocidad para pasar a ser vía convencional.

Tomás Guitarte, portavoz del grupo político Aragón-Teruel Existe en las Cortes de Aragón, y Manolo Gimeno, portavoz del Movimiento ciudadano Teruel Existe, han denunciado en rueda de prensa conjunta este viernes que ningún diputado en el Congreso ni senador por Teruel ha dicho nada al respecto, ni tampoco los eurodiputados de ningún grupo han enmendado este cambio, ni tan siquiera los grupos políticos en Aragón han denunciado esta “gravísima situación”. “Es gravísimo” ha aseverado Guitarte, “porque está claro que hay un cambio de posición política del Ministerio de Transportes respecto al mapa ferroviario español, seguro que con influencias tanto económicas como políticas. También es grave porque se ha utilizado la vía Europea para programar un ferrocarril que incumple el Plan de Infraestructuras español vigente (PITVI)”, ha detallado. Además, Gutarte aseguró se está incumpliendo el Acuerdo de investidura que se firmó con Teruel Existe: “mientras hemos estado en Madrid se ha mantenido la Alta Velocidad, en cuanto no estamos se ha vuelto a retrotraer esta línea. Para nosotros es irrenunciable este compromiso. Tienen la obligación, como mínimo moral, de cumplir los acuerdos que se pactaron, y exigimos que se cumplan”.

Guitarte ha afirmado que “estas cosas no pasan en Europa por casualidad, sino porque el Gobierno español lo ha trasladado así a Europa y porque el gobierno de la comunidad autónoma con Lambán no se opuso. Esto nos lo demuestra que la única diputada aragonesa en Europa en la comisión de Transportes era la socialista Isabel García Muñoz, que presentó enmiendas para que el tramo de Zaragoza a Tarragona por Tardienta y Lleida pasase a ser red básica, y en consecuencia adelantar su ejecución, pero no dijo nada de la desaparición de la alta velocidad para la línea entre Teruel y Valencia. Es más, el acuerdo entre Parlamento y Consejo se produjo en diciembre de 2023 durante la Presidencia española del Consejo Europeo”.

También el portavoz de Teruel Existe en las Cortes han señalado al resto de grupos políticos europeos, porque “aunque el PP ha venido diciendo que votaron en contra, y es cierto (37 votos en contra del total de 631: eurodiputados españoles del grupo Popular, Vox, Podemos e IU), no se opusieron por la cuestión de Teruel sino porque se desestimaron sus propuestas de inclusión de tramos ferroviarios y accesos a puertos gallegos y andaluces. En la línea Teruel - Sagunto nadie alegó frente al cambio ni dijo nada”. Tomás Guitarte ha incidido en que “ojalá los turolenses vean que si no está Teruel Existe en las instituciones las cosas de Teruel nadie las defiende”.

En la rueda de prensa han anunciado que van a contactar con los puertos de Bilbao y Valencia y también con los políticos y con el ministerio de Transportes, “porque hay que hacer que esto se revierta”. Asimismo, piden al actual Gobierno de Aragón que exija explicaciones al Gobierno de España y su rectificación.

"La intención del ministerio es ejecutar el Plan Director, electrificar la vía, y vale. Pero mientras no se solventen los puertos de Cuencabuena y Paniza, no se podrán alcanzar 200 km/h en todo el trazado y nos quedamos descolgados de la red eficaz real de ferrocarril en España”, ha denunciado Guitarte. Ha afirmado que el Gobierno no está dispuesto a invertir 4.000 millones de euros para hacer una línea de calidad Zaragoza - Valencia, “que no sólo es la conexión entre Teruel con Zaragoza y Valencia, sino que une el Cantábrico con el arco Mediterráneo y conecta grandes ciudades de España”. Teruel Existe denuncia que hay intereses económicos para no impulsar esta línea, “como los del Puerto de Barcelona frente al de Valencia”, y también hay intereses políticos “porque estos ejes podrían suponer un bypass desde el Mediterráneo hacia la frontera francesa sin tener que pasar por Cataluña, como sucede en la actualidad”.

Por su parte, Manolo Gimeno ha insistido en lo que desde el Movimiento ciudadano Teruel Existe denuncia hace tiempo: “Del Cantábrico Mediterráneo que se anunció en 2004 no hay nada. Es un gran engaño y una gran estafa, para los aragoneses, para los valencianos y especialmente para los turolenses, durante 20 años”. Esta última situación, ha argumentado, “evidencia que se ha seguido la hoja de ruta de la ‘Carta de compromiso de Aragón Plataforma Logística’ firmada en Zaragoza en presencia de Javier Lambán en abril de 2017, entre otros por distintos representantes políticos, en presencia de agentes económicos. El Corredor “irrenunciable” que definía esta carta de presentación de APL es el que une Zaragoza con Tarragona y Barcelona, “y lo que han hecho de paso es que han potenciado el Zaragoza-Barcelona, en detrimento del Zaragoza- Teruel- Sagunto, que como decía la carta tendrá una vía única. Esto es un desprecio absoluto, como estamos acostumbrados ya cada día a que se juegue con nosotros”, ha lamentado el portavoz del Movimiento ciudadano.

Repercusiones

Se mantiene el tramo entre Zaragoza y Teruel como de Alta Velocidad (igual o superior a 200 Km,/h.), sin embargo, el tramo entre Teruel y Valencia deja de ser de Alta Velocidad y queda como convencional, además de con un trazado proyectado en el siglo XIX y sin modificación de radio de curvas ni de las rampas. La vía convencional es habitualmente una vía única (con doble sentido de la circulación), de ancho ibérico, electrificada, con apartaderos de 750 m. (estas dos últimas condiciones son indispensables para obtener financiación europea), con sistema de seguridad ASFA ( Anuncio de Señales y Frenado Automático), que es lo que determina la velocidad máxima a desarrollar en la línea. El ASFA permite sólo hasta 200 Km/h. El sistema ASFA avisa al maquinista y si sobrepasa una señal con luz roja detiene el tren. La Alta Velocidad incorpora el sistema ERTMS ( Sistema Europeo de Gestión de Tráfico Ferroviario). Es un sistema de señalización que permite la interoperatividad de distintos ferrocarriles en distintos países.

Gimeno ha explicado en esta revisión de Europa adelanta al año 2030 la adaptación y renovación del corredor entre Zaragoza –Lleida y Tarragona, que estaba previsto para el año 2050, pasando de red global a red básica (la línea pasaría a ser de ancho internacional, siete apartaderos de 750 m. adaptación de los gálibos y pasos superiores) lo que permitiría la circulación de trenes de gran capacidad, beneficiando a una infraestructura clave de APL (Aragón Plataforma Logística) que es PLAZA. En la actualidad entre Zaragoza y el eje del Corredor Mediterráneo hay dos líneas: la de Zaragoza-Lleida-Tarragona-Barcelona y la de Barcelona-Tarragona-Caspe-Zaragoza, de forma que de manera preferente las mercancías entre Zaragoza y Tarragona irían vía Lleida y por la vía de Caspe el tráfico de mercancías Tarragona-Caspe-Zaragoza.