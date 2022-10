Teruel Existe insiste en que condiciona el apoyo a los PGE a la aplicación del fondo para las empresas

Por

El diputado de Teruel Existe en el Congreso, Tomás Guitarte, ha anunciado este viernes que el apoyo de su formación a los Presupuestos Generales del Estado tiene como condición "sine qua non" la aprobación del decreto de ayudas al funcionamiento del empresariado de la provincia este año.



Así lo ha advertido en una rueda de prensa en Teruel para valorar la inversión prevista para 2023 por el Estado en Teruel y que asciende a 44 millones de euros, según los cálculos de TE, y a 51,2 según el Gobierno, y a los que se sumarían 30 millones de euros del Fondo de Inversión para la provincia (FITE), de modo que quedarían por debajo de los 103,75 millones destinados para este 2022, 73,5 sin el FITE.



Guitarte atribuye esta "aparente baja" inversión a que las mayoría de los proyectos que se han incluido de manera sucesiva en los PGE estaban caducados y ha obligado a "empezar de cero", es decir, a retomar los trámites administrativos, por lo que la consignación es inferior a que si las obras están puestas en marcha.



Es por lo que Teruel Existe plantea como fórmula para elevar las partidas presupuestarias de 2023 incrementar la dotación del FITE con al menos el IPC, de modo, que incluido el 50 % que aporta la Comunidad autónoma, alcanzaría los 85 millones de euros y "para a bien", según el diputado, sería llegar a los 100 millones.



Con los 20 millones que le corresponderían al Estado la proporción de inversión sería similar a la incluida en los PGE de este ejercicio.



No obstante, Teruel Existe impone una "línea roja" para apoyar estos presupuestos y es que estén aprobadas las ayudas al funcionamiento para las empresas para el reparto de los 380 millones de euros entre Soria, Cuenca y Teruel y de los que calcula que a la provincia aragonesa le corresponderían 130.



Guitarte ha recordado que son "ayudas trascendentales que pueden beneficiar como lluvia fina" al empresariado y cuya "aplicación práctica ha demostrado que generan más empleo e incrementan los salarios de los trabajadores" y por eso asegura que no entiende que se hayan reconocido para Baleares y Canarias cuando "nosotros estamos peor", ha lamentado.



En este sentido ha advertido que "no vamos a admitir la misma jugada que en 2022" de que las ayudas se incluyan a través de una disposición adicional porque "está pasando el año y no se ha ejecutado" y le ha recordado al Gobierno de Pedro Sánchez que es "ineludible" que cumpla los compromisos acordados que por parte de Teruel Existe "hemos cumplido sobradamente".



En el caso de que se aprobaran las ayudas al funcionamiento se cumpliría con el nivel inversor de la provincia, ya que de lo contrario, las partidas incluidas "no son aceptables y mucho tendrían que cambiar las cosas para apoyarlo", ha asegurado Guitarte.



Respecto a las inversiones pendientes en la línea ferroviaria en el tramo Sagunto-Teruel-Zaragoza, Guitarte ha decidido hacer "un acto de fe" con las explicaciones de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, de que se incluye una consignación de 47 millones a través del fondo de infraestructuras Terrestre-Marino, y dado que la obra está adjudicada "y hay que pagarla".



No obstante, ha adelantado que desde TE van a pedir que se clarifique y desglose la inversión así como que se incrementen las partidas para acelerar su ejecución "que se está retrasando un año o dos", ha denunciado.



La formación también va a reclamar que se consigne presupuesto para los proyectos de construcción de los puertos de Paniza y Cuencabuena, según ha explicado, "lo único que queda para acondicionar la alta velocidad".



"Prácticamente las obras y proyectos que hay son los que ha negociado Teruel Existe", ha asegurado Guitarte quien ha subrayado la "influencia inconmesurable" que tendría esta formación si en vez de un diputado en el Congreso tuviese tres, al estimar que el resto de formaciones dependen de las directrices nacionales y ha puesto como ejemplo al PSOE de Aragón, que, a su juicio, no debería haber permitido estos presupuestos para la provincia.



Por otro lado, le ha recordado al Gobierno que el proceso de descentralización emprendido por el Estado "nace de la España Vaciada", territorio para el que "están pensados" los planes, en alusión a las condiciones impuestas para albergar la sede de la Agencia Espacial Española, a la que aspiraba Teruel.