Teruel Existe lamenta el pacto de PP y Vox en Aragón y reitera que votará en contra

El diputado autonómico de Teruel-Aragón Existe Tomás Guitarte ha lamentado este viernes el acuerdo suscrito entre PP y Vox para la conformación de un nuevo Gobierno regional y ha reiterado que el voto de su grupo será en contra de que el líder popular asuma la presidencia de la Comunidad con la formación de ultraderecha.



En una comparecencia de prensa tras firmarse el acuerdo entre ambas formaciones, Guitarte se ha mostrado convencido de que la "mayoría" de la población aragonesa "merecía el esfuerzo" de buscar una alternativa de gobierno con políticas "más centradas de las que se pueden derivar del que se anuncia".



"Hemos hecho todo lo posible, por no decir que hemos sido los únicos que lo hemos intentando, para que hubiese una alternativo a este gobierno, pero nadie ha puesto el interés suficiente para que esto no fuera así", ha lamentado el diputado, quien ha apostillado que "dijimos que votaríamos en contra y así lo haremos".



Ha explicado, por otra parte, que la labor de su grupo desde la oposición se dirigirá a reclamar "soluciones reales" a reivindicaciones como la lucha contra la despoblación o a la igualdad de derechos entre los habitantes de las ciudades y del medio rural, y ha advertido que su posición será en contra de las políticas que pueda condicionar Vox desde el Ejecutivo regional.



El responsable político se ha referido a propuestas defendidas por Vox como la derogación o modificación de la Ley de Memoria Histórica en Aragón y a la posibilidad de que esto afectara al proceso de construcción del Museo de la Guerra Civil, cuya ejecución ha defendido, en cualquier caso, de forma independiente de que se lleve a cabo esta modificación legislativa ya que, a su juicio, está concebido como "un memorial por la paz que nos pueda ayudar a superar los conflictos del pasado".



También ha hecho referencia a la posibilidad de que el pacto de gobierno suponga la derogación de algunos organismos de la Administración autónoma, y a la necesidad de valorar si se haría por "eficiencia" en la gestión o por cuestiones ideológicas.



En este sentido, ha añadido que la eliminación del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) supondría un acto ideológico derivado de la posición de Vox al que se opondría su formación al entender que "se debe seguir trabajando contra la violencia machista, y no reconocer su existencia es desconocer la realidad social".



Asimismo, ha asegurado que no comparte que se pueda "dificultar" desde el nuevo Ejecutivo el reconocimiento mantenimiento de las lenguas propias de Aragón, y ha reivindicado una descentralización administrativa que suponga el traslado de consejerías a Huesca y Teruel.