Teruel Existe logra 15 enmiendas por 10,5 millones y está predispuesto a apoyarlos

El grupo parlamentario de Aragón-Teruel Existe ha conseguido finalmente introducir 15 enmiendas en el proyecto de ley de Presupuestos de Aragón de 2024 cuyas cuantías ascienden a en torno a 10,5 millones de euros, según explicó ayer su portavoz, Tomás Guitarte, tras la reunión de la Ponencia de estudio, cuyo informe se votará el miércoles en la Comisión de Hacienda y el dictamen que salga será el que se vote en el pleno del viernes.

Guitarte destacó los acuerdos alcanzados con la radioterapia y la ampliación de habitaciones del nuevo Hospital de Teruel, tras haber transaccionado las enmiendas con el PP y Vox, elevando las cuantías en el primer caso a 3 millones y en el segundo a 3,5. Recordó que estaba en el acuerdo de la DPT con el PP. Aseguró que al lograr introducir esas dos reivindicaciones de la sociedad turolense están en “predisposición de apoyarlos”, aunque no será hasta el jueves, después de la Comisión de Hacienda del miércoles, cuando lo decidan en la reunión telemática que tendrán de la coordinadora ejecutiva del partido.

Pese a que hasta después del dictamen de la Comisión no lo concretarán, Guitarte comentó que están “muy a favor de apoyarlos”, no solo porque el equipo de gobierno ha asumido la condición indispensable que habían puesto para hacerlo, sino porque están viendo una “voluntad política” que antes no veían.

El portavoz de Teruel Existe recalcó que se trata de dar un “voto de confianza” puesto que el presupuesto no va a depender de lo que voten ellos, pero que “merece la pena” apoyarlos por ese “cambio de actitud” que están viendo. Reiteró a este respecto que hay una “diferencia abismal” con el anterior Gobierno, además de apreciar que en estas cuentas se ponen las bases para empezar a destinar “partidas importantes contra la despoblación” y ver una “apuesta por la mejora de los servicios” y políticas como la de la vivienda rural. Echó en falta, no obstante, un compromiso más decidido con los consultorios de las localidades pequeñas.

Además, Guitarte valoró que se hayan aceptado enmiendas que conllevan compromisos como los 100.000 euros incorporados a través de una propuesta de Teruel Existe para la creación del consorcio que deberá impulsar con el Estado la puesta en marcha del Museo Nacional de Etnografía de Teruel, un proyecto que se anunció en su día y que luego se aparcó.

Otras enmiendas aceptadas a Teruel existe son para la recreación de la batalla de Cutanda (25.000 euros); la carretera A-2513 de esta localidad (250.000 para la travesía y 200.000 para arreglo del firme de un tramo), y 450.000 para la consolidación y puesta en valor del castillo de Cutanda.

También ha sido aceptada una enmienda de 325.000 euros para la torre mudéjar de Camarillas; 400.000 euros para el nuevo aulario del colegio de Olba, y 140.000 euros para el Ayuntamiento de Castellote para poder reconstruir el muro de mampostería del castillo de la localidad.

En carreteras se han introducido por otra parte 400.000 euros para la carretera A-2506 entre Bello y Cubel, y 100.000 euros para el proyecto de la carretera A-2508 entre Daroca y Acered.

En la Cuenca Minera, Teruel Existe ha introducido también otras dos enmiendas para Utrillas, una de 100.000 euros para hacer viviendas públicas de alquiler en el antiguo cuartel de la Guardia Civil; y 150.000 euros, transaccionada con PP y PAR, para ampliar el polígono Santa Bárbara. Otra de las enmiendas incorporada son algo más de 1,2 millones para ayudas del plan de transición energética para apoyar comunidades energéticas.