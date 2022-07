Teruel Existe pide aplicar el Mecanismo de Garantía Rural con las líneas de autobús

El diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha pedido en la Cámara Baja que se aplique el Mecanismo de Garantía Rural en el nuevo mapa concesional estatal de las líneas de autobús, que suprime la mayoría de paradas en la provincia, y que salga de la visión “urbano centrista” que mantiene en sus políticas de movilidad.

Así lo expresó Guitarte en la sesión del pleno del Congreso del miércoles durante el debate de una Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre aplicación de herramientas de Big Data para la movilidad en España.

El diputado turolense denunció la visión “urbano centrista” que impregna las propuestas y decisiones tanto de formaciones políticas como de instituciones estatales, que estiman que no tienen en cuenta a una buena parte del territorio que conforma la España vaciada.

El parlamentario se dirigió a los asistentes en tono irónico y haciendo constar el hartazgo ante el olvido constante de las instituciones y legisladores del medio rural, para señalar que todavía hay una parte del territorio donde no hay cobertura, por lo que sus habitantes no podrán aportar ningún dato anónimo de geolocalización como demandaba la Proposición No de Ley presentada.

Se preguntó entonces “¿a partir de qué datos anónimos de geolocalización se decidirán las líneas de ferrocarril o los servicios de autobuses?”, y siguió ironizando con que “quizás salga de esta geolocalización, de donde no hay cobertura de móvil, el nuevo plan concesional de viajeros por carretera que ha suprimido miles de paradas en los municipios de la España vaciada”.

Tomás Guitarte recordó a los diputados que tienen a su disposición el Mecanismo de Garantía Rural, que se aprobó en el Congreso en marzo de 2021 a instancias de Teruel Existe, el llamado Rural Proofing, con el que se deberían estar analizando todas las políticas de Estado desde la perspectiva de la garantía rural, como recomienda la Comisión Europea.

Guitarte criticó también el recientemente aprobado bono social que se otorga para financiar el transporte público, dado que, “a la mayoría de los territorios de la España vaciada el impacto será cero, porque no hay transporte público, hay que nacer con un coche bajo el brazo y con dinero para pagar el combustible”.