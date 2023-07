Teruel Existe plantea este viernes en el pleno de Teruel un protocolo de emergencias y urgencias

El grupo municipal de Teruel Existe propondrá este viernes en el primer pleno ordinario de esta legislatura en el Ayuntamiento de Teruel la actualización y puesta en marcha de un protocolo de actuación ante urgencias y emergencias sociales que esté disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Este iniciativa surge tras el derrumbe ocurrido el pasado 13 de junio, donde no hubo que lamentar víctimas, pero se detectaron una serie de deficiencias que este grupo considera que se podrían haber evitado.

Así lo explicaron en una rueda de prensa los concejales de Teruel Existe José Ignacio Ardid y Beatriz Redón, quienes explicaron que consideran “imprescindible” actualizar el Plan de Protección Civil incorporando un Puesto de Mando Avanzado (PMA). “Es fundamental trabajar en la prevención, la disponibilidad de recursos, la vigilancia y la autoprotección”, señaló Redón.

La portavoz de Teruel Existe indicó que ya existe un Plan de Protección Civil, “como es obligatorio en ayuntamientos de más de 20.000 habitantes”, que se revisó recientemente, pero el día del derrumbe de la calle San Francisco echaron en falta la activación del PMA. Igualmente, señaló que el Plan debería incluir la planificación de las respuestas ante situaciones de emergencia y urgencia, así como la estructura de coordinación, las comunicaciones, el mando y el control de los distintos órganos y entidades que actúan en estas respuestas. Y agregó que el protocolo debería valorar la intervención para anular las causas, paliar, corregir y minimizar los efectos de las catástrofes y calamidades, prestando socorro a las personas afectadas.

Además, Redón consideró “esencial” la elaboración de programas de recuperación de la normalidad, la formación de las personas que pertenecen a los grupos de intervención y la información y sensibilización de la ciudadanía, facilitando el acceso al plan a través de la página web municipal, “que en la página del Ayuntamiento de Teruel no está”.

Señaló, por otra parte, que desde el Centro de Servicios Sociales se tiene que regular y poner en funcionamiento un servicio de atención permanente de urgencias y emergencias sociales, que esté disponible 24 horas al día, los 365 días del año.

“El Plan de Protección Civil que tiene el Ayuntamiento se demostró mejorable con la situación del derrumbe” apreció Redón que criticó que no se pusiera en marcha el PMA para organizar la actuación y coordinar de la mejor manera posible a todos los agentes implicados en la intervención. En opinión de Teruel Existe, “faltó una mejor coordinación que es la que se desarrolla desde el PMA, es decir, que se pudo llevar a cabo de forma favorable la atención gracias al buen hacer, voluntad e implicación de todos los agentes de intervención implicados, pero no por la coordinación en las instrucciones”. Y alertó que “de haberse producido a otra hora el derrumbe, a las cinco de la tarde o las cinco de la mañana, muchos de los recursos no habrían estado disponibles, por eso se deben cubrir todas las horas”.

Proyecto para abordar los problemas de canalización

José Ignacio Ardid, concejal de Teruel Existe, informó ayer de que el grupo municipal está trabajando en un proyecto que presentarán en septiembre para afrontar el problema de la canalización de aguas que sufren algunas zonas de Teruel, “con carácter global”. Ardid explicó que el objetivo es trabajar de forma propositiva con los técnicos para realizar un protocolo de urbanismo y conocer la situación de fondo de la canalización de la ciudad, en la que se ha detectado un “problema serio”. “Deberíamos tener un conocimiento de cómo está la canalización y vamos a proponer un estudio con una empresa externa que nos ayude a conocerlos”, señaló. Ardid recordó que los técnicos advierten que las tormentas que vendrán serán de “gran cantidad” de pluviometría, por lo que hay que actuar para que no se repitan “situaciones dramáticas”.