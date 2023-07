Teruel Existe pone condiciones para abstenerse: un gobierno en solitario del PP y asunción de determinados puntos

Por

El líder de Teruel Existe, Tomás Guitarte, aún ve posible un Gobierno de Aragón en solitario del PP tras mantener una reunión de más de dos horas con el candidato popular a la Presidencia, Jorge Azcón, lo que permitiría a los tres diputados de la formación abstenerse en la investidura, siempre que Vox esté fuera del Ejecutivo.



Esa es la condición que le ha reiterado en su encuentro con Azcón en la sede del PP, como ha confirmado Guitarte en declaraciones a los medios en las Cortes de Aragón, si bien Vox ha advertido al PP en varias ocasiones que no apoyará la investidura del líder del PP si su formación no entra en el Gobierno y ayer, el portavoz en el Congreso, Iván Espinosa, aseguró que el desbloqueo de los gobiernos autonómicos de Aragón y Murcia "va cogiendo color".



En todo caso, Guitarte ha trasladado a Azcón la "urgencia" de que se celebre la investidura para la formación del Gobierno y de nuevo el ofrecimiento de Teruel Existe de abstenerse condicionado siempre a que sea para "un gobierno en solitario del PP" y a la asunción de determinados puntos programáticos.



Entre ellos, algunos compartidos, ha citado que se establezca una moratoria en la implantación de las renovables para su ordenación -según ha dicho, Azcón se ha comprometido a ese punto-, que se modifique e implemente de forma más efectiva el transporte sanitario de urgencia, que se pongan en marcha políticas "reales" para luchar contra la despoblación y más inversión en sanidad y en infraestructuras. "Básicamente, el contenido del programa de la campaña electoral" de Teruel Existe, ha resumido.



Y aunque Vox insiste en formar parte del Ejecutivo que lidere Azcón, Guitarte ha reiterado que su formación actuará en función del escenario que "se vislumbre" y votará en contra de la investidura si la formación de extrema derecha entra en ese Ejecutivo.



El PP, ha dicho, tendrá que decidir qué vía quiere explorar después de que se hayan descartado otras, y ha puesto como ejemplo la suma de los 28 diputados del PP más los tres de Teruel Existe y los tres de CHA, que también sumarían los 34 escaños que dan mayoría absoluta "y no se ha querido explorar, quizá por lo complejo".



"Nosotros lo que queremos es ir a una formación de Gobierno centrado" y evitar políticas que "vayan contra los logros que esta Comunidad Autónoma ha tenido durante 40 años", ha aseverado Guitarte, quien ha insistido en que en Teruel Existe, que está haciendo "todo aquello" que puede para que sea así, creen que "es factible" y en que "merece la pena hacer el esfuerzo", aunque es al PP al que corresponde decidir si quiere gobernar en solitario o no.



Ha recalcado además que Teruel Existe ejercerá una oposición intensa y por tanto no se plantea entrar en un hipotético Gobierno solo del PP, sino que asuma determinados puntos programáticos importantes, y ha avanzado que una vez Azcón cierre sus conversaciones con los partidos que se abrieron a facilitar la gobernabilidad de Aragón -Vox y el PAR- y tenga "un mapa de cuáles son las posibilidades reales", se lo comunicará, y en su opinión, será un proceso "rápido".