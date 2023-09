Teruel Existe propone al pleno de DPT instar al Gobierno a tomar medidas que eviten la pérdida reiterada de Guardia Civil rural

El grupo de Teruel Existe en la Diputación Provincial de Teruel ha registrado una propuesta que se debatirá en la sesión plenaria ordinaria de este jueves para instar al Gobierno de España y al Ministerio de Interior a que, en función del Plan de Seguridad Rural de la Guardia Civil presentado el 8 de julio de 2022, “replantee la política de personal para que no sólo se oferten las plazas vacantes y que se incremente la oferta de empleo público para poder cubrir todas las plazas”. Teruel Existe denuncia que no se están convocando todas las plazas disponibles y que las vacantes que quedan sin cubrir “se corresponden cada año con las de las zonas más despobladas, los puestos de la España vaciada donde no hay otros cuerpos de seguridad” y recuerdan que el Estado debe garantizar la protección y seguridad en todo el país.

En esta misma línea, en la propuesta que llevan al pleno, inciden también en la necesidad de instar al Gobierno a la adopción de medidas legislativas, presupuestarias y materiales para hacer atractivas las plazas de los cuarteles de los pueblos y pequeñas ciudades de la España rural. Por último, proponen que las plazas que ocupan los agentes en prácticas no computen como personal de plantilla.

Teruel Existe también ha presentado una propuesta al pleno de la Diputación Provincial de Teruel en la que proponen acordar que se inste al Gobierno de Aragón y al Gobierno de España a incrementar la cuantía del Fondo de Inversiones de Teruel hasta los 100 millones de euros.

Explican que la cuantía no se ha incrementado en los últimos 16 años, permaneciendo estancado desde la tercera y última revisión con la que se llegó a 60 millones de euros. Sin embargo, exponen, “el Índice de Precios al Consumo (IPC), en el periodo 2006-2023 ha sido del 42,7% para la provincia de Teruel, por lo que sólo aplicando el aumento del IPC el importe equivalente supondría dotar el fondo con más de 85 millones de euros (85.620.000 €)”. Argumentan también que los territorios que pudieron acogerse al Fondo de Cooperación Territorial y al Objetivo número 1 de la Unión Europea han recibido compensaciones por ello en todos estos años, mientras que “Teruel no pudo optar a ellos y la compensación generada con el fondo del FITE representa tan solo una octava parte en comparación”.

De tal forma, Teruel Existe plantea al pleno de la DPT que inste a las instituciones que financian el fondo al 50%, Gobierno de Aragón y al Gobierno de España, a incrementar su parte proporcional hasta llegar en total a los 100 millones de euros en el año 2024, y a acordar su posterior actualización cada ejercicio presupuestario de acuerdo con el IPC.

Por otra parte, siendo que este Fondo tiene como destino la financiación de inversiones en infraestructuras y desarrollo empresarial en la provincia de Teruel, solicitan que la DPT incida ante el gobierno autonómico en que la dotación presupuestaria se dirija a esta finalidad, “evitando destinarlo, aunque sea parcialmente, a sufragar el gasto ordinario que deben cubrir con los créditos establecidos para ello en los presupuestos anuales, como en el resto del territorio aragonés”.

La pasada legislatura la DPT no cumplió el Pacto del 0,7% para ayuda al desarrollo

Teruel Existe denuncia que la Diputación Provincial no ha cumplido el Pacto firmado en 2019 y con vigencia 2020-2024 aprobado por todos los partidos con representación durante la pasada legislatura, para llegar a destinar el 0,7% de cooperación y ayuda al desarrollo en estos años. Afirman que en 2023 se ha alcanzado el 0.11% en lugar del 0.64% que correspondería.

La delegada de Bienestar social, Beatriz Redón, tras reunirse con las entidades que forman parte en la provincia de Teruel de Punto de Encuentro (ASA, Cáritas, CEPAIM, Fundación San Ezequiel Moreno, Fundación Cruz Blanca, Manos Unidas, ECOSOL y COVIDE) plantea al pleno realizar un nuevo Pacto 2024-2029, con el compromiso de, progresivamente y teniendo en cuenta la situación económica actual de la DPT, llegar en el año 2030 al 0,7% de los ingresos corrientes de los capítulos del II al V del presupuesto con las subvenciones de Cooperación al Desarrollo, en consonancia con los objetivos de Naciones Unidas. También proponen la creación de una Comisión de seguimiento semestral del Pacto.