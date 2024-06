Teruel Existe reivindica un año de trabajo en el Ayuntamiento de Teruel, con muchas propuestas en su mayoría desestimadas por el equipo de gobierno

Los concejales del grupo municipal de Teruel Existe en el Ayuntamiento de Teruel han hecho balance de la legislatura en el consistorio turolense, coincidiendo con el día en que se ha cumplido un año desde su toma de posesión. Han reivindicado su trabajo en el ayuntamiento y han denunciado el rechazo habitual del equipo de gobierno a llevar a cabo la mayoría de las propuestas que presenta el resto de grupos así como la falta de información a los concejales de la oposición. Durante este primer año, Teruel Existe ha planteado un total de 24 propuestas, de las cuales 10 han sido aprobadas y 6 de ellas han salido adelante por unanimidad.

El portavoz de Teruel Existe en el Ayuntamiento de Teruel, Enrique Marín, ha indicado que a lo largo de estos meses no han cesado de hablar con la ciudadanía, las asociaciones y los diferentes grupos de trabajo de la ciudad para llevar a los plenos demandas que interesan a los turolenses. Sin embargo, ha lamentado que el equipo de gobierno “pase el rodillo de su mayoría absoluta” a la mayor parte de esas iniciativas y que incluso las que se aprueban “se quedan en un cajón y no se hace nada con ellas. No se marcan unos tiempos ni unos objetivos para llevarlas a cabo”.

Marín ha explicado que, por el contrario, Teruel Existe ha apoyado las propuestas de otros grupos municipales siempre que son buenas para la ciudad y los turolenses, al tiempo que ha criticado las mociones de carácter político marcadas por la agenda política de Madrid (amnistía, tauromaquia…)

Para Teruel Existe, “el derrumbe del edificio de la calle San Francisco ha marcado el año, una situación triste y dolorosa”, de la que ya denunciaron que “la actuación podría haber sido mejor si los profesionales que intervinieron hubieran contado con las herramientas adecuadas”. Por ejemplo, han explicado, desde Servicios Sociales no contaban con un Protocolo de actuación frente a emergencias y urgencias sociales, y casi un año después siguen sin tenerlo. Además, ha costado un año desescombrar, para pena e inquietud de las familias afectadas, y no sólo eso, sino que el acceso a la ciudad durante este año ha sido un “auténtico caos”. Han considerado que sería algo para mejorar en futuras actuaciones.

El rodillo del equipo de gobierno del PP

Algunas de sus propuestas no han salido adelante por la negativa del Partido Popular, mayoría absoluta en el gobierno de la ciudad, “que aplica el rodillo cuando le interesa”. Así, se han negado a mejorar la limpieza viaria tras La Vaquilla, desarrollar la variante norte en el barrio pedáneo de San Blas o acondicionar y mejorar las instalaciones deportivas.

Afirman que tumbaron la propuesta de Teruel Existe que urgía a la reparación de la figura original del Torico, que consideran que se rompió por una negligente actuación municipal. Se cumplen dos años desde entonces, y ahora se anuncia su restauración.

La concejal Elena Paricio ha añadido otras dos propuestas rechazadas: la creación del Centro Nacional de diseño contemporáneo Manuel Pertegaz junto al acondicionamiento de zonas recreativas de la zona del río, y la modificación de los Colectores para la recogida de aguas pluviales en la Cuesta de los gitanos, para evitar posibles futuros problemas.

En el caso de la mejora de las deficiencias del centro de ocio juvenil ‘José Antonio Labordeta’ que denunciaron en pleno, pese a que las votaron en contra, los concejales de Teruel Existe han podido comprobar cómo tomaron nota y han mejorado la seguridad con la apertura de la salida de las puertas de emergencia que estaban cerradas.

Beatriz Redón ha enumerado propuestas que fueron rechazadas pero en las que van a insistir, como la promoción de una ciudad accesible y funcional para cualquier persona con independencia de su edad o que tenga cualquier tipo de discapacidad, la restauración de la traída de aguas que diseñó Pierres Vedel y que amenaza con caerse o la mejora de la agenda de actividades del Ayuntamiento de Teruel de la web municipal con la coordinación con las asociaciones, organizaciones y entidades de Teruel.

En este punto, Redón ha recordado que también pidieron la ampliación del servicio de autobuses a la zona de la Fuente Cerrada, lo que el equipo de gobierno tildó de “capricho” y que visto que no se ha reparado el vaso de la piscina de Los Planos a tiempo para este verano, puede ser que finalmente lo tengan que valorar.

Por último, han lamentado que este equipo de gobierno rechazara la creación de una comunidad energética local con la que lograr ahorrar en la factura energética municipal y destinar ese presupuesto a mejorar otros servicios, así como respaldar a los vecinos y pymes del centro histórico que no pueden acceder a determinadas fuentes de energía por normativa. Sin embargo, han recordado, “sí aprobaron nuestra propuesta de realizar un estudio de eficiencia energética”.

Propuestas que han salido adelante

El concejal Eduardo Barragán ha explicado que se ha conseguido el compromiso para desarrollar un espacio nuevo donde ubicar el Centro Municipal de servicios sociales, “en el que actualmente están las profesionales hacinadas y no permite una atención adecuada”. Sin embargo, ha precisado que “no se ha dotado de presupuesto”. También salió adelante una vez más el impulso a la Ordenanza del arbolado urbano, aprobada en varias ocasiones, “pero que sigue sin llevarse a cabo”.

Estos meses se han aprobado varias mociones de Teruel Existe destinadas a instar a otras instituciones para lograr que avancen proyectos vitales para los turolenses, como el Hospital nuevo de Teruel, solicitando más camas y que éstas sean individuales, así como la agilización del búnker para radioterapia. Fueron dos propuestas para las que finalmente Teruel Existe logró el apoyo en las Cortes de Aragón, elevando su presupuesto en 2024. Asimismo, a iniciativa de Teruel Existe se ha instado al Gobierno de Aragón a la Mejora de la atención pediátrica en Teruel y provincia, y al gobierno de España a incrementar las Ayudas al Funcionamiento a las empresas en la provincia.

Agua de boca, piscinas y otras preguntas para mejorar la vida de los turolenses

Enrique Marín ha hecho alusión también a las muchas preguntas trasladadas al pleno “que demuestran nuestra preocupación por la vida de la ciudad y sus barrios”, poniendo el ejemplo de la pregunta sobre el exceso de nitratos en el agua de boca en Caudé, Concud y Valdecebro. “A partir de ese momento en Valdecebro, y con dinero de remanentes del año anterior, se ha aprobado poner una desnitrificadora para bajar esos niveles de nitratos que son perjudiciales para la salud”.

Del mismo modo solicitaron el arreglo de la piscina de Los Planos, que no se podrá usar este verano pese a que el concejal responsable y la alcaldesa aseguraron que sí. Ya ha avanzado que preguntarán en el próximo pleno por la piscina del Polideportivo San Fernando, “que también pierde agua de manera constante y no sabemos dónde va a parar ese agua que se filtra”, y que van a instar a los técnicos municipales a la revisión de edificios de techumbres y filtraciones del Tozal. “Vamos a seguir en esta misma línea, escuchando a la ciudadanía y planteando propuestas”.