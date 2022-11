Teruel Existe votará no a los PGE por las ayudas al funcionamiento, pero quiere seguir negociando en el Senado

Por

El diputado de Teruel Existe en el Congreso, Tomás Guitarte, ha anunciado este miércoles que votará no al proyecto presupuestario de 2023, ya que no se ha aceptado su propuesta de mejorar las bonificaciones a cotizaciones sociales en provincias despobladas, una medida que intentará negociar en el Senado.



En declaraciones a los medios, Guitarte ha subrayado que las bonificaciones para Soria, Cuenca y Teruel -recogidas en una enmienda del PSOE- son "insignificantes" y que, aunque ha intentado elevarlas, finalmente el acuerdo no ha sido posible.



Aún así, ha insistido en que esta medida "tiene mucho sentido" y por ello su grupo intentará incluirla en los Presupuestos durante el trámite en el Senado, que arranca la próxima semana, donde su formación tiene dos representantes.



El rechazo del diputado de Teruel Existe a las cuentas, que sí apoyó los dos últimos años, se produce a pesar de que su formación incorporó durante el trámite de Comisión enmiendas con inversiones por más de 10 millones de euros para su provincia.



En cualquier caso, los Presupuestos ya cuentan con apoyos suficientes para superar la votación de este jueves, una mayoría que previsiblemente se verá reforzada con el "sí" de ERC, todavía por confirmar.