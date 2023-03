Teruel fue la provincia aragonesa con mayor rentabilidad del alquiler en 2022: un 6,6 por ciento

Por

Teruel fue la provincia aragonesa donde la rentabilidad del alquiler fue más alta en 2022, con un 6,6 %, seguida de Huesca, con un 6,2 % y de Zaragoza, con un 5,6 %, según un análisis de la tasadora Euroval.



A pesar del notable incremento del precio de la vivienda en 2022 en España, la rentabilidad del alquiler continuó su tendencia al alza y alcanzó un retorno anual del 5,8 %, casi un punto más que en 2021, aunque todavía lejos del que tenía antes de la pandemia (6,8 %).



Según un análisis de la tasadora Euroval, al que ha tenido acceso EFE, Valencia fue la provincia española donde la rentabilidad del alquiler fue más alta en 2022: un 8,3 % anual, mientras que ninguna de las cinco provincias donde el precio medio de la vivienda fue más alto -Baleares, Barcelona, Madrid, Guipúzcoa y Málaga- llegó a la rentabilidad media nacional.



El estudio compara el precio medio agregado de la vivienda según la estadística del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con datos propios de precio medio del alquiler.



En sus conclusiones, confirma la tendencia al alza en la rentabilidad del alquiler residencial que se registra desde el final de la pandemia y que ha coincidido, además, con un periodo de calentamiento de los precios de la vivienda, acentuado de manera especial en el segundo semestre del pasado año.



No obstante, recuerda que la rentabilidad de los alquileres residenciales sigue estando lejos todavía de la que tenía antes de la pandemia, ya que en 2019 fue del 6,8 %, un punto más que en 2022.



Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el precio de la vivienda en España aumentó un 7,4 % de media en 2022, su mayor subida desde 2007, cuando estalló la burbuja.



Desde Euroval aseguran que, aunque el alquiler no suele subir de manera proporcional al precio de la vivienda, en 2022 no ocurrió esto y los alquileres se incrementaron en general por encima de ese porcentaje.



Los autores del informe dejan entrever además que esas subidas fueron mayores en el caso de las viviendas usadas (más de cinco años de antigüedad).



MADRID Y BARCELONA AGLUTINAN EL 35 % DE LA OFERTA DE ALQUILER



El análisis de Euroval también llama la atención sobre el hecho de que la oferta de arrendamiento se concentre en unas pocas provincias, de manera que sólo Madrid y Barcelona aglutinan el 35 % de toda la oferta de arrendamiento.



Junto con Málaga, Valencia y Alicante la oferta llega al 52 %, y con Mallorca, Sevilla, Granada y Asturias el resultado es que el 65 % de toda la oferta de alquileres de España se concentra en únicamente nueve provincias.



"De hecho, veintiocho provincias no llegan al 1 % del total de la muestra, por esa fortísima concentración espacial en el mercado de alquileres, sin mencionar la que se da dentro de las propias provincias", explican desde la tasadora. Valencia, la más rentable Otro dato destacable es que las provincias donde el alquiler es más caro no son siempre las más rentables. Es el caso, por ejemplo, de las cinco provincias españolas donde el precio media de la vivienda es también el más alto: Baleares, Barcelona, Madrid, Guipúzcoa y Málaga, ninguna de las cuales llega a la rentabilidad media nacional.



Barcelona se queda tres décimas por debajo; Guipúzcoa, siete; Madrid, 1,3 puntos, y Málaga y Baleares, casi dos puntos.



Por su parte, Valencia fue la provincia española donde la rentabilidad del alquiler fue más alta en 2022: un 8,3 % anual, seguida de Cuenca (8,1 %), Albacete (7,7 %), Castellón (7,6 %), Segovia (7,5 %), Ávila (7,3 %), Badajoz (7,2 %), Ciudad Real (7,2 %), Salamanca (7,1 %), Murcia (7 %), Toledo (7 %) y Zamora (7 %).



Continúan en el 'ránking' Soria (6,8 %), Cáceres (6,8 %), Córdoba (6,8 %), Huelva (6,8 %), Granada (6,7 %), Sevilla (6,6 %) y Teruel (6,6 %), Almería (6,5 %), León (6,5 %), Lérida (6,5 %), Orense (6,4 %), La Rioja (6,4 %), Barcelona (6,4 %), Huesca (6,2 %), Jaén (6,2 %), Lugo (6,2 %), Navarra (6,1 %), Alicante (6,1 %), Palencia (6,1 %), Guadalajara (6 %) y Asturias (6 %).



Por debajo del 6 % se situaron Burgos (5,9 %), Ceuta (5,9 %), Tarragona (5,9 %), Cádiz (5,7 %), La Coruña (5,7 %), Las Palmas (5,7 %), Zaragoza (5,6 %), Pontevedra (5,6 %), Cantabria (5,5 %), Valladolid (5,4 %), Melilla (5,3 %), Santa Cruz de Tenerife (5,3 %), Vizcaya (5,3 %), Álava (5,2 %), Guipúzcoa (5,2 %), Gerona (5 %), Málaga (5 %), Madrid (4,7 %) e Islas Baleares (4,2 %).



En términos globales, la rentabilidad del alquiler residencial en 2022 con respecto a 2021 subió en 40 provincias, bajó en seis y se mantuvo estable en otras seis.