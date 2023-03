Teruel impartirá dos nuevos ciclos superiores de FP el próximo curso

La provincia de Teruel ampliará su oferta de Formación Profesional con dos nuevos títulos superiores que se implantarán el próximo curso. El centro público integrado de Formación Profesional CPIFP San Blas se ofertará el grado superior de Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal y en el instituto Vega del Turia de Teruel se podrá estudiar Producción de Audiovisuales y Espectáculos.

De cara al curso 2023-2024 se van a poner en marcha 24 nuevos ciclos y cinco cursos de especialización en Aragón, según anunció el consejero de Educación, Felipe Faci.

Faci recordó que el Gobierno de Aragón, a través del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, ha impulsado esta legislatura la creación de 105 nuevos ciclos de Formación Profesional, que han supuesto un incremento de 5.500 plazas. De ellos, trece corresponden al Grado Básico, 27 al Grado Medio, 42 al Grado Superior, 21 a cursos de especialización, y dos programas de cualificación inicial para personas con necesidades especiales.

Por lo que respecta al reparto provincial, la provincia de Zaragoza acoge el grueso de los nuevos ciclos formativos, con 74, seguida por Huesca, con 17, y Teruel, con catorce.

El consejero de Educación que compareció en una rueda de prensa junto al director general de Innovación y Formación Profesional, Toni Martínez, explicó que, a excepción del curso posterior a la pandemia, la oferta ha crecido anualmente en más de veinte ciclos formativos. En cualquier caso, quiso precisar que el diseño de la nueva oferta formativa responde siempre a las necesidades que plantea el sector productivo para adecuar las nuevas enseñanzas a las necesidades que plantea el mercado laboral, para adaptar así la oferta de personal cualificado a la demanda de las empresas aragonesas.

Faci aseguró que la oferta lanzada por Educación ha ido en todo momento ligada a las necesidades de los sectores estratégicos de la Comunidad Autónoma de manera que se han puesto en marcha 21 ciclos formativos ligados a la Salud, cinco a la economía verde, 32 al ámbito digital, seis a la automoción, seis a la logística y el comercio, dos a la construcción, cinco a la energía, nueve a la agroalimentación, catorce a la industria, tres al sector audiovisual y dos a la seguridad.

La apuesta del Gobierno de Aragón por la FP se enmarca en los acuerdos impulsados por el Ejecutivo, concretamente en la Estrategia para la Cualificación y el Empleo a través de la FP suscrita por el Ejecutivo con alrededor de otras veinte entidades, entre las que cabe citar todos los agentes sociales de la Comunidad Autónoma, así como diversos clústeres y universidades aragonesas.

El objetivo es dar un impulso decisivo a la FP, considerada como la más eficaz política activa de empleo, para lograr la cualificación profesional de 200.000 aragoneses en 2024, logrando que el 50% de la población activa tenga un nivel medio de cualificación. pierdan apoyos ciudadanos. Apoyos que intentarán volver a conquistar las maquinarias electorales que llevan semanas muy activas desplegando estrategias de marketing para conseguir el poder. Me están poniendo muy difícil lo de ir a votar con ilusión y convencimiento dentro de 62 días. Me intento animar pensando en que soy una afortunada que puede reflexionar para tomar la mejor decisión mientras estoy cultivando el huerto. Pero tampoco sirve de consuelo pues el contacto directo de mis manos con la tierra me trae a la cabeza el poco sentido común y el egoísmo que impera en la gestión del medio natural, en los desmanes que estamos haciendo y dejando hacer y que comprometen el futuro de algunos territorios. Proyectos que van a estropear montañas majestuosas y sierras maravillosamente vírgenes, para siempre. Creo que tenemos un problema con los partidos, a veces dudo de que sean instrumentos capaces de captar y representar los intereses y angustias de una mayoría social dibujando horizontes certeros de convivencia e ilusión.