Teruel lidera un proyecto europeo para mejorar la inclusión en las aulas

Mejorar la inclusión de los diferentes colectivos que se forman en centros de educación de adultos es el principal objetivo del proyecto europeo Equalling 2.0 que se presentó ayer en Teruel y que desde el pasado septiembre y hasta febrero de 2025 va a impulsar diferentes acciones para conocer mejor la diversidad de la formación a lo largo de la vida y lograr esa integración.

Este proyecto cuenta con siete socios de seis países: España, Francia, Italia, Austria, Eslovenia y Croacia y está coordinado por el Centro de Profesorado Ángel Sanz Briz de Teruel, se centra en la inclusión educativa, la interseccionalidad (interacción entre los diferentes factores sociales que definen a las personas) y la transculturalidad, y es una asociación para la cooperación dentro de la acción clave 2 de los proyectos Erasmus+.

Esta iniciativa da continuidad al primer proyecto que ya se llevó a cabo el curso anterior y que se centró en la igualdad de género en educación de adultos. Los buenos resultados fue lo que les animó a solicitar esta nueva acción.

Coordinador

El coordinador del proyecto, Juan García Collazos, explicó que se van a elaborar diferentes productos y que el más importante va a ser un curso on line para formar al profesorado de personas adultas ya que en la formación inicial de los docentes no existe ninguna especialización en este ámbito.



“Se pretende mejorar las competencias de cara a trabajar con toda esa diversidad con la que se encuentran en el mundo de adultos que no tienen nada que ver con el de Primaria y Secundaria. Te puedes encontrar desde una persona migrante de 25 años que no conoce el idioma hasta una de 60 analfabeta, conviviendo con otra que tiene un doctorado, está jubilada y quiere hacer un taller de informática. Es ver cómo trabajar con todos esos perfiles tan variados promoviendo el bienestar y la confianza”, explicó García Collazos.

Además, se está realizando un estudio sobre cómo está la inclusión en la formación a lo largo de la vida. Habrá una guía de accesibilidad para promover la educación inclusiva y un canal de Youtube con píldoras educativas.

Culminación

Este proyecto europeo culminará con un encuentro que se ralizará en Italia, dentro de unos diez meses, en el que participarán entre cinco y diez profesores turolenses y entre 20 y 30 alumnos y que será el resumen de todo el trabajo realizado. El Centro de Adultos de Cella es el socio de este programa pero de forma indirecta también participarán otros centros turolenses.

García Collazos destacó la “sensibilidad” y “la voluntad de mejorar la educación” que tienen todos los socios.

La directora provincial de Educación, Mamen González, que asistió a la presentación resaltó las posibilidades que el programa Erasmus abre para todo el mundo. Recordó que en la provincia de Teruel hay once centros educativos con acreditación Erasmus y en el tema de la inclusión dijo: “Aragón y Teruel somos unos adelantados”, y puso como ejemplo esta acción del Centro de Profesorado o el colegio de Educación Especial Gloria Fuertes, entre otros.