Teruel registró en septiembre un 64 % menos de casos de covid que en agosto

Por

La provincia de Teruel ha experimentado un notable descenso en su curva de contagios de coronavirus en el último mes. Septiembre se ha cerrado con un 63,7 % menos de positivos que agosto y cinco veces menos de los que hubo en julio.



Además, la transmisión de la covid-19 se ha concentrado en una pocas zonas, solo siete han superado los diez casos y en seis no ha habido ninguno en estos 30 días, según los últimos datos actualizados en la aplicación Data Covid del Gobierno de Aragón.



En la provincia se han registrado en el último mes 355 positivos de coronavirus, frente a los 979 de agosto y los 1.856 de julio. Si se compara con septiembre de 2020 son tres veces menos, ya que entonces fueron 1.219.



Destaca también la evolución de la mortalidad, gracias a la extensión de la vacunación, en los últimos seis meses no ha habido ninguno con más de diez fallecidos. Este septiembre han sido siete decesos, cuatro veces menos que en el mismo mes del año pasado cuando fueron 31 muertes.



Enero de 2021 se mantiene como el mes con más contagios, con 3.742 positivos, seguido de octubre de 2020, con 2.451 casos, y julio de este año, con 1.956. Estos tres meses acumulan el 46,7 % de los 17.234 positivos de toda la pandemia.



El mes con más defunciones fue noviembre del año pasado, con 92 fallecimientos, seguido de abril de 2020, con 65 muertes y enero de este año, con 42. Zonas de salud

Además de disminuir significativamente la transmisión del virus respecto al mes de agosto, también se ha reducido el número de zonas de salud con contagios. El 71 % de los positivos de septiembre se han detectado en solo cinco de las 26 zonas de salud.



Seis zonas de salud han estado libre de covid durante el último mes: Alfambra, Calaceite, Cedrillas, Mosqueruela, Santa Eulalia y Sarrión. En agosto y julio no hubo ninguna zona en esta situación.



Además, solo siete zonas han superado los diez casos en septiembre, mientras que el mes anterior fueron 20.



Teruel Centro, en la capital, fue la zona con más positivos de la provincia, con 83, si bien fueron 30 menos que en agosto, es decir, un 26,54 % menos. La segunda con más contagios fue Alcañiz, con 66 (50 menos que el mes anterior, un descenso del 43,1%). Teruel Ensanche notificó en este periodo 44 casos de covid-19, la mitad que en agosto.



En Calanda se diagnosticaron 30 positivos, el doble que el mes anterior cuando fueron catorce. La zona de Andorra registró 28 contagios, catorce menos que en agosto.



De esta forma estas cinco zonas concentraron 251 de los 355 casos de covid de septiembre, es decir, el 70,7 %. Mientras, en agosto las cinco áreas sanitarias con más contagios (Alcañiz, Teruel Centro, Valderrobres, Teruel Ensanche y Calamocha) sumaron un total de 498 positivos que suponían el 50,86 % de los 979 casos notificados en la provincia en ese mes.



Por encima de la decena de casos están también Calamocha, con 26 positivos, y Monreal del Campo, con 17.



El resto está por debajo de diez positivos: Alcorisa (nueve), Cella (ocho), Híjar (siete), Muniesa (siete), Valderrobres (seis), Albarracín (cinco), Cantavieja (cuatro), Utrillas (cuatro), Mas de las Matas (dos) y Aliaga, Báguena, Mora de Rubielos y Villel, reportaron un único caso cada una.



De los 355 positivos notificados en septiembre, en cinco casos no se ha identificado la zona de salud a la que pertenecen.



En cuanto a las muertes de este septiembre, han sido siete: dos en Teruel Centro, dos en Cella, una en Alcañiz, otra en Calanda y en otra no se ha identificado la zona de salud.



En cuanto a los datos acumulados desde el inicio de la pandemia, la zona que más muertes por covid-19 ha registrado en la provincia es Teruel Ensanche, con 106 de las 448 que recoge Data Covid, es decir, el 23.6 % del total. Se trata de la tercera zona con más fallecimientos de todo Aragón, solo superada por Casetas (151 decesos) y Miralbueno-Garrapinillos (127).



En cuanto a los contagios, la zona que ha detectado más positivos a lo largo de la crisis sanitaria ha sido Teruel Centro, con 3.031 casos (el 17,58 % de los 17.234 totales), seguida de Teruel Ensanche (2.727) y Alcañiz (2.381).