Teruel se mueve por el cáncer recorriendo la provincia para recaudar energía

El cáncer es una enfermedad que no para y en el que la clave, en muchas ocasiones, está en su temprana detección. Y algo parecido le ha ocurrido este mes de agosto a las distintas sedes y asociaciones vinculadas a la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Teruel. Se han querido anticipar y dotar de recursos su trabajo ante la ingente tarea que les queda para el resto del año. El verano como nicho de acopio de energía.

A lo largo del mes de agosto, un total de diez actividades y encuadradas en ocho poblaciones han desarrollando acciones de promoción con el objetivo de sensibilizar a las personas y dar visibilidad a las acciones que realiza esta asociación solidaria. Acciones formativas e informativas que tratan de ayudar a todos aquellos que lo necesitan y que participan de un proceso tan complejo como es el cáncer.

No hace falta estar enfermo o haber pasado por esta situación, pues el apoyo es siempre bien recibido. “El sistema de valores cambia cuando pasas por un proceso como el cáncer”, señaló Mercedes Castellote, psicóloga de AECC en Teruel.



La marcha de Torrelacárcel concentró un gran número de participantes

Calendario

Desde el pasado sábado 3 de agosto, se han sucedido un carrusel de actividades. Muniesa fue el inicio del ciclo veraniego, con un mercado solidario y una cuestación, pero le seguirían Híjar, Alfambra, Mosqueruela, Calamocha, Sarrión, Torrelacárcel y Corbalán, donde este año ha cerrado el periplo por la provincia este jueves.

Entre las acciones realizadas destacan la marcha de Torrelacárcel donde, con su alcaldesa a la cabeza, Natalia Blanco, 95 personas recorrieron varios kilómetros solidarios. “La asociación facilitó las camisetas y el agua y nosotros repartimos los lazos rosas, hechos por los colaboradores del pueblo y dimos un almuerzo en el merendero de Los Santos”, explicó la primer edil.

Hilando con esta actividad y paralelamente, para concentrar la atención de los participantes, una charla didáctica sobre la guerra civil durante la caminata hizo más ameno el trayecto.

Calamocha ha sido otro de los puntos importantes en la recogida de solidaridad, para nutrir de recursos las labores que la asociación realiza a lo largo del año. Aprovechando las fiestas patronales de San Roque, realizaron una cuestación con importantes resultados. Trabajo en el que también participaron los voluntarios, como María Eugenia Martínez, y que son una pieza básica para dar soporte y apoyo a los que buscan refugio en ellos. “Tenemos un taller de costura y nos reunimos una o dos veces a la semana. Hacemos una terapia por los que han tenido cáncer o se sienten solos”, relató esta voluntaria.

Aunque ésta no es la única actividad que realizan, pues en el resto del año casi no tienen fechas libres para disfrutar de otra cosa que no sea ayudar: campañas sobre el cáncer (mama, colon, etc), concienciar o tratar la prevención, mercadillos, en Navidad o vender todos aquellos objetos que, en su taller de costura, hacen en su tiempo libre, participar en la carrera de la mujer (que desde Calamocha se desplazan a Zaragoza alrededor de 80 corredores todos los años), atención psicológica gratuita, además de contar chistes o merendar. El objetivo es “acercar el tema a la gente”. “Afortunadamente, estamos perdiendo el miedo a visibilizar los problemas, a contar la enfermedad y a buscar ayuda”, aseguró María Eugenia Martínez desde Calamocha.

Entre otras propuestas del calendario veraniego, también se han realizado charlas para dar a conocer qué es AECC y mostrar qué necesidades tienen los pacientes con cáncer y sus familiares, como la celebrada en Corbalán.



La merienda tras la marcha contra el cáncer en Torrelacárcel



Apoyo y sustento

La labor de una asociación no solamente consiste en ayudar a los que lo requieren, sino también ver qué otras necesidades demandan pacientes o familiares que han pasado o pasan por una enfermedad oncológica.

Las charlas de la AECC en Teruel son también una vía para llegar a la reparación y un acompañamiento en el sufrimiento que produce un proceso tan doloroso como el cáncer.

Desde el departamento de Psicología en Teruel, donde trabajan cuatro personas, más otras tantas dando cobertura a todo el trabajo conjunto, intentan dar respuesta a las cuatro necesidades básicas que contemplan. Necesidades físicas, psicológicas, sociales y espirituales son las principales columnas de apoyo en las que se sustenta su trabajo. “Nuestra labor es acercar los recursos para que cada uno elija lo que necesita”, explicó Mercedes Castellote que divulgó estos recursos en la charla celebrada este jueves.

Las necesidades físicas aparecen desde el momento en que los pacientes reciben el tratamiento y se genera debilidad en la propia persona como consecuencia de los duros procesos en la recepción de la quimioterapia o después de la cirugía, pero también con la alimentación o el tratamiento.

Entre las necesidades psicológicas está el dar apoyo al malestar emocional que se produce durante las sesiones o tratamientos. También en los periodos de bajón que tienen los pacientes o en la superación del miedo e incertidumbre que conlleva el no saber cuál será el resultado final. Estos pensamientos -de los pacientes- producen cambios corporales, tanto físicos como psicológicos. Así, la modificación de la menopausia, cambios en la sexualidad por la cirugía, que también se ve afectada y que requiere de atención, por la importancia en la vida de las personas, según detalló la psicóloga de la AECC.

En las necesidades sociales están otras de las pautas del trabajo, ya que durante el tratamiento, el paciente, se plantea o le surgen determinados problemas. Castellote indicó que el ámbito laboral es una de las principales dudas que surgen, pues muchos se preguntan si pueden dejar de trabajar o qué limitaciones tienen. “Otra cuestión es la ayuda que necesitan aquellas personas jóvenes, con hijos en edad escolar o ayudas en el día a día: ¿quién me lleva? ¿quién me recoge? ¿quién cuida de mis hijos o familiares?. Preguntas que necesitan respuesta y que desde la preparación psicológica se refuerzan para ayudar”, comentó la psicóloga turolense. El aumento de gastos es otra tema que salta cuando una persona entra en un proceso de cáncer: desplazamientos a consultas o ingresos en hospital son algunas de las preocupaciones que implican el desgaste emocional del paciente y que los psicólogos intentan dar salida.

Y, por último, las charlas también abordan la necesidad espiritual, que lleva aparejados diversos planteamientos -no siempre positivos-, ya que un paciente con cáncer piensa mucho y muchas cosas. Derecho a replantearse la vida, pues cambia la percepción de muchas de las misiones o planteamientos de vida que se realizan y en muchos casos necesitan de la ayuda psicológica.

En la labor de ayudar también existen espacios para el bienestar y el cuidado de los que cuidan (familiares o personal de apoyo). Mercedes Castellote subrayó que estos ambientes ofrecen la posibilidad de cuidar y cuidarse, de relacionarse con otros semejantes que tienen el mismo problema o dificultades para sobrepasar la situación, la difícil situación de afrontar un proceso oncológico.

Las propuestas que tiene la Asociación Española contra el Cáncer son muy variados como los talleres de relajación para recuperar parte del desgaste y alcanzar la mentalización necesaria o suficiente para hacer frente al problema. Mindfulness, para cuidarse, con relajación onco-estética. Talleres para activarse, donde el principal interés reside en pasear, nadar o realizar actividades físicas para descargar la mente y obtener beneficios físicos para afrontar el cansancio físico pero también mental. También talleres de conexión, con los que emplear el tiempo libre en el aprovechamiento intelectual: lectura, fotografía, talleres de ocio. Son fórmulas de evasión para cuidarse y distraerse, que se aplican tanto a pacientes como a familiares.

La promoción de la salud es otra de las ofertas que, desde AECC, incitan a utilizar y cultivar. Son actividades que se desarrollan para concienciar a la población acerca de la importancia que tienen los comportamientos para mejorar la salud y la necesidad de incorporar hábitos saludables para prevenir el cáncer. Así, guías para dejar de fumar (bien de forma presencial u online), en las que -desde AECC- se acompaña en el proceso de deshabituación y basado en la evidencia científica de los protocolos psicológicos. También rutas saludables para incluir la actividad física en los hábitos de vida.

Altruismo

La labor social que desarrollan determinados colectivos es siempre una cuestión que merece el reconocimiento en su día a día.

Muchas serían las asociaciones que sin la ayuda desinteresada de los voluntarios no podrían desarrollar la ingente labor que realizan y que son el alma mater de muchas de ellas, junto con los profesionales que los guian para realizar el trabajo. Así lo destacó la psicóloga Mercedes Castellote sobre la AECC en la provincia.

Son cientos de personas que dedican su vida al apoyo de otros, que requieren la ayuda, y que no miran atrás para donar aquello que les sobra, que en la mayoría de los casos es su tiempo y su esfuerzo. Voluntarios con un saco lleno de voluntad, de energía para los que la necesitan.