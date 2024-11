Teruel se suma este viernes al Día Mundial Sin Alcohol

Por

El Ayuntamiento de Teruel, por medio de la Concejalía de Promoción de la Salud Programa Teruel Saludable celebra este viernes, 15 de noviembre, el Día Mundial Sin Alcohol con una fiesta en el Palacio de Exposiciones a la que están invitados los 41 premiados en el concurso de eslóganes por el Día Mundial Sin Alcohol.



La fiesta se desarrollará de 19 a 21 horas y estará amenizada por el conocido DJ turolense, Fernando Moreno, que tan popular ha hecho la versión de la Potra Salvaje, y que en la rueda de prensa de presentación de este día ha recalcado que no hay que relacionar el alcohol con la fiesta y que incluso el ocio puede verse mejorado sin el consumo de alcohol. “Tengo mucha ilusión en pinchar la tarde del viernes todos los temas del momento en una fiesta que ha sido una iniciativa muy bonita y que me encantó cuando me la propusieron. Estoy seguro que será una tarde muy emocionante y con mucha energía positiva”, ha sentenciado Moreno que este mismo martes recibió un galardón de Spotify por los 50 millones de reproducciones del tema La Potra Salvaje, que ha conseguido ser también disco de oro.



Lucia G a rgallo, concejal de Promoción de la Salud Programa Teruel Saludable, ha explicado que el Ayuntamiento de Teruel organizó un concurso de eslóganes por el Día Mundial Sin Alcohol en el que han participado más de 600 estudiantes de Educación Secundaria de la ciudad Teruel. Los 41 premiados han ganado 5 entradas cada uno para la Fiesta sin Alcohol con la que se pretende promover una forma saludable de diversión para los jóvenes, eliminando la relación entre diversión y alcohol que puede tener para algunos de ellos.



Los 3 eslóganes mejor valorados se han plasmado en el cartel de la campaña y las ganadoras, Haydee Gorbe Simon, Claudia Ramo Gómez y Leonor Astolfi, han recibido un obsequio este miércoles por parte de la concejal. Los eslóganes premiados han sido: Que el alcohol no te quite esos buenos momentos; Sólo 0% tiene 0 consecuencias y Fiesta sin alcohol, disfruta sin adicciones.



En la rueda de prensa también se ha presentado el cartel por el Día Mundial Sin Alcohol. “ U n día – ha manifestado Gargallo - en el que se recuerdan los beneficios para la salud y la vida del consumo cero de alcohol en la población, especialmente en el colectivo más joven”.



La concejal ha afirmado que el consumo del alcohol es una práctica social ampliamente extendida en nuestra sociedad desde edades tempranas a pesar de los riesgos y consecuencias asociados a este consumo. Los factores que inciden en el hábito del consumo del alcohol son muy diversos, entre otros, la diversión, aceptación, baja autoestima, presión social, evasión de la realidad...



Debido a la elevada prevalencia del consumo de alcohol en la población, existen multitud de acciones dirigidas a concienciar a la sociedad para no consumir alcohol o fomentar un consumo responsable. Desde la Concejalía de Promoción de la Salud Programa Teruel Saludable, la prevención del consumo de sustancias y la reducción de riesgos, son objetivos prioritarios para promover una vida saludable en la ciudadanía turolense, por lo que a lo largo del año se realizan diversas acciones dirigidas a promover hábitos de vida saludable, consumos responsables y fiestas seguras que eviten problemáticas y consecuencias asociadas al uso de sustancias.