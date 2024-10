Teruel se vuelca con la Virgen del Pilar con jotas y ramos de flores entre mantones y cachirulos

Entre mantones y cachirulos, Teruel celebró este sábado la festividad de la Virgen del Pilar. La iglesia de la Milagrosa, primero, y el auditorio Torre del Salvador se llenaron de jotas y tradición para honrar a la patrona de la comunidad autónoma. Cerca de sesenta joteros, entre bailadores y cantadores, presumieron de tobillos y gargantas en las dos exhibiciones realizadas a lo largo de la mañana.

La jornada de jota en honor a la Pilarica arrancó a las 11.00 de la mañana en la iglesia de los Paules. El porche del templo apenas resultaba suficiente para que los joteros, los más expertos y los más jóvenes, ultimasen sus atuendos mientras otros bromeaban para espantar los nervios previos a una actuación.

Precisamente, Mónica Martín, antigua bailadora y ahora miembro de la directiva de la Agrupación Artística Amigos de la Jota, se esmeraba en colocar debidamente el manto de una chiquilla. “En el grupo estamos cerca de cien personas”, explicó Martín, que apunto que en la gala de ayer participaron “entre sesenta y setenta personas”.



Dos bailadores durante la actuación trasladada ayer al Auditorio por la amenaza de lluvia. J. L. R.

Con el retraso que hace que las cosas que pasan sepan mejor, una fila de personas ataviadas con trajes regionales comenzó a desfilar por el pasillo central portando ramos de flores con los que confeccionar un manto de pétalos abajo la imagen de la Virgen del Pilar, expuesta en uno de los laterales del altar. Primeros los más jóvenes avanzando en edad a medida que avanzaba la fila, la imagen de la Pilarica iba ganando presencia floral.

Durante la ceremonia, los instrumentos de cuerda y las gargantas de los cantadores de Amigos de la Jota acompañaron la liturgia con ritmos aragoneses. “Tenemos el ofertorio, el padre nuestro... Son los típicos cantos que se podría hacer en una misa, pero con el toque baturro”, apuntó la directiva de la Agrupación Artística.

En su homilía, el párroco ensalzó el papel de lazo materno de la Virgen del Pilar “en Zaragoza, en Aragón, en España y en tantos pueblos hermanos”, precisó. “No permitimos que nos toquen a la Virgen del Pilar porque es la imagen de u mismo pueblo”, continuó el religioso, que describió a la santa como la “manifestación del amor de todo un pueblo bien unido que celebra la presencia de la Virgen María con jotas”.

Tras las lecturas del Evangelio, dos representantes de la Agrupación realizaron las tradicionales peticiones en las que se acordaron de los afectados por las guerras en todo el mundo, de los seres queridos y amigos joteros fallecidos en el último año así como de los que por diversos motivos no pudieron acompañarles ayer.

Pese a que durante la ceremonia religiosa fueron los joteros más expertos los protagonistas, el desfile de ramos para vestir a la imagen dejó claro que la agrupación Amigos de la Jota tiene asegurado el futuro. La integrante más Joven se llama Elena y tiene apenas tres años. “Tenemos gente joven, buena, toda la familia. Tenemos adolescentes, adultos. Este año hemos creado un grupo senior de iniciación de baile. Tenemos en Rondalla, tenemos también desde niños chiquititos a abuelos que tocaron hace años y han comenzado otra vez este año”, apuntó Martín.



Miembros de la Agrupación Artística Amigos de la Jota componen el manto de flores de la Virgen del Pilar. J. L. R.

La lluvia que había caído durante la mañana no amilanó ni a los joteros ni a los aficionados a la música regional, que abarrotaron la bancada del templo. Precisamente, la amenaza de nuevas precipitaciones hizo que el festival de jota anunciado a partir de las 12:30 horas en la plaza del Torico se celebrase finalmente en el auditorio del centro social y cultural de San Julián.

“El viernes por la tarde nos respetó la lluvia e hicimos la ronda sin problemas”, recordó Mónica Martín que lamentó que el festival no pudiera lucir en el ágora principal de la capital mudéjar. “Por lo menos estaremos a cubierto”, se consoló.

El concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Teruel, Carlos Méndez, calificó la jornada de ayer como “un día grande entero el día de celebración para el mundo jotero, para todos los turolenses y, por supuesto, para los aragoneses”. Méndez explicó que el traslado del espectáculo previsto en la plaza del Torico al auditorio era el plan B. “Esta semana ya íbamos hablando en varios momentos porque sí que teníamos que tener un plan B organizado. Sobre las 10 de la mañana hemos decidido que había que ir al auditorio y así se ha hecho”, dijo.

Precisamente, en el auditorio, cerca de 60 artistas de todas las edades regalaron un amplio repertorio jotero con partituras clásicas y otras más actuales y unas coreografías fáciles de disfrutar.



La jota infantil cautivó a los asistentes en el Auditorio Torre del Salvador. J. L. R.

La presidenta de la Agrupación Artística Amigos de la Jota, Susana Aguilar, confirmó que la estructura del festival no se había variado pese a haber cambiado el escenario. Las voces más expertas y las piernas y manos más adiestradas saltaron primero al escenario del Auditorio, aunque no tardaron en actuar algunas de las niñas más jóvenes de la asociación. Partituras como Sierra de Luna (el Ebro guarda silencio), joticas de estilo y “una mezcla de todo, interpretamos de las tres provincias aragonesas y sobre todo cantos muy aragoneses y muy conocidos” como Cantare si me vienes a rondar, La Palomica o Los Labradores compusieron el programa musical de la mañana.

A pesar de que Aguilar insistió en la poca presencia masculina en la jota, sí que celebró que la jota “esta disfrutando de un buen estado de salud”, sobre todo después de que el Ministerio de Cultura y Deporte declarara la jota como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial en 2023 y de que esté tramitándose la tramitación de la candidatura a Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco.