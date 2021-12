Teruel supera los 20.000 contagios desde el inicio de la pandemia

Por

La provincia de Teruel ya ha superado la barrera de los 20.000 contagios desde el inicio de la pandemia. Tras sumar el jueves 141 y el viernes 125, son ya 20.180 los casos diagnosticados en el territorio turolense.



Salud Pública notificó este sábado un total de 125 nuevos contagios de coronavirus correspondientes a este viernes en la provincia de Teruel, según los datos publicados en el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón. Casi la mitad se concentran en Alcañiz y en Teruel capital.



La zona de salud de Alcañiz registró 25 contagios. Las dos de la capital sumaron 34 -19 la de Teruel Ensanche y 15 la de Teruel Centro.



Les siguen las de Calamocha con 12, Andorra con 9, Albarracín y Monreal del Campo con 8 cada una, Valderrobres y Alcorisa con 4, Villel y Calanda con 3, y Sarrión, Mas de las Matas y Utrillas con dos cada una.



Mientras, las zonas de salud de Cella, Alfambra, Calaceite, Híjar, Cantavieja, Muniesa y Aliaga notificaron un contagio cada una.



En el conjunto de Aragón se notificaron el viernes 2.053 casos, 365 menos que el día anterior, cuando se batió el récord de toda la pandemia. La provincia de Zaragoza registro 1.512 casos, la de Huesca 396 y la de Teruel 125, mientras que en otros 20 contagios no se determinó la provincia de procedencia.



Del total de casos en Aragón, el 77,40% son asintomáticos. Día 23

El jueves 23 en la provincia se diagnosticaron 141 positivos, con la capital a la cabeza al sumar 49 casos entre sus dos zonas de salud: Teruel Ensanche registró 26 y Teruel Centro 23.



En Alcañiz se contabilizaron 17 nuevos casos, en la zona de salud de Híjar 9, en la de Calanda 9, en la de Monreal del Campo 7, en las de Alcorisa, Andorra y Valderrobres 6, en Calamocha y Calaceite 5, en Albarracín y Mosqueruela 4, y en Cella y Utrillas 3.



Las de Báguena, Cedrillas , Mora de Rubielos, Sarrión y Villel registraron un positivo en cada una de ellas.



En el conjunto de Aragón, Salud Pública notificó la cifra más alta de contagios de covid-19 por tercer día consecutivo, 2.435 positivos correspondientes a este jueves, 430 más que la jornada anterior y casi el doble que una semana antes, el 62,22 % asintomáticos, así como un fallecido en la provincia de Huesca.



Según los datos definitivos publicados en el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón, 1.905 contagios se han notificado en la provincia de Zaragoza, 380 en la de Huesca y 141 en la de Teruel, mientras que en 9 no se pudo identificar la procedencia.



De acuerdo con los últimos datos del Portal de Transparencia, desde el inicio de la pandemia en Aragón se han registrado 196.632 contagios de covid-19. El número de personas fallecidas se eleva a 4.019 y el de enfermos recuperados, a 169.130. Hospitalización sin actualizar

Desde el miércoles 22 de diciembre no se actualizan los datos de hospitalización. En esa fecha los hospitales de la provincia de Teruel tenían 28 camas ocupadas por pacientes covid. En el Hospital Obispo Polanco había 14 (dos de ellos en UCI) y en el de Alcañiz, 14.