Todos los grupos políticos de las Cortes defienden el valor que ha tenido el Fite para la cohesión de la provincia de Teruel

Todos los grupos de las Cortes de Aragón han reconocido, salvo en aspectos puntuales relativos a la gestión o transparencia, la importancia que el Fondo de Inversiones de Teruel ha tenido para la cohesión y desarrollo de la provincia y que ha supuesto, durante los 30 años de funcionamiento, inversiones por 1.204 millones de euros, 240 actualmente en ejecución.



Así se ha puesto de manifiesto durante la comparecencia de la consejera de Presidencia, Mayte Perez, para informar, a petición propia, sobre el desarrollo del FITE en la actual legislatura, una herramienta que, ha resaltado, no es sencilla de gestionar, que exige de las dos administraciones que lo financian -Estado y Gobierno de Aragón-, "rigor, precisión en el control del gasto, cooperación y coordinación de los procesos".



Ha destacado, entre otros aspectos, que se ha logrado recuperar la plurianualidad en la ejecución de los proyectos después de que el ministro Cristóbal Montoro, en la época de Gobierno del PP, la suprimiera, lo que supuso, ha recordado, que se perdieran "veinte millones al año por no poder ejecutar", así como el incremento de las partidas de 30 millones de euros en la época de José María Aznar a los 60 a partir de la legislatura siguiente.



Según ha informado Pérez, en la actualidad hay abiertos más de 50 procedimientos y convocatorias, entre ellos para la mejora de infraestructuras municipales como instalaciones culturales, deportivas, centros sociales, polígonos o viviendas para nuevos pobladores, con 7,5 millones este año de los 26 que ha recibido esta línea en 30 años.



Otros 3,6 se destinan para generar nuevos espacios y equipamientos o restauración paisajística, entre otros, para el asentamiento de la fachada del cerro Puy Pinos en Alcañiz; a los que se suman 1,5 millones para el refuerzo de instalaciones eléctricas, gasísticas e hidráulicas; 3 millones para ayudas a modelos empresariales que contribuyan a transformar el modelo económico de la provincia, y "una parte importante" para proyectos estratégicos que han servido como "efecto tractor" y ejemplo de colaboración público-privada.



Entre estos ha citado el Plan Director del Aeropuerto de Teruel; el nuevo vial para el futuro apartadero del tren en la plataforma Platea; el plan director de Dinópolis, al que se han destinado más de 16 millones esta legislatura; la nueva línea para el fomento de la producción audiovisual, que ha propiciado más de 109 rodajes; el Observatorio Astrofísico de Javalambre, de cuyo patronato ha entrado a formar parte el Gobierno de España, que además ha dotado de financiación para la cualificación de personal; o para el complejo Motorland de Alcañiz en el ámbito tecnológico.



Una gestión "ímproba", ha resaltado Mayte Pérez, que "ha dado la vuelta a la provincia y le ha lavado la cara".



Desde la oposición, por el PP, Joaquín Juste ha reconocido que sin el FITE hubiera sido imposible dichas infraestructuras, si bien, ha criticado la falta de solucione a la "falta de transparencia y gestión de muchos proyectos".



La diputada de Vox Marta Fernández considera que este fondo "no acaba de impulsar la provincia" y aunque ha admitido que ha mejorado infraestructuras públicas, la provincia "apenas ha corregido la brecha que la separa del resto de Aragón y España" en materia de ferrocarril, infraestructura que Pérez le ha recordado que es competencia del Estado y en el que es "defensora" de no invertir.



Por Ciudadanos, Ramiro Domínguez, ha subrayado que el FITE es "el alma y la vida de Teruel", y por eso ha advertido que "críticas las justas", aunque ha admitido la necesidad de buscar la colaboración privada para Motorland, un proyecto sin el cual "se cae el Bajo Aragón", invertir en vivienda y la limpieza de caminos forestales y para que otros territorios de la provincia, como el Jiloca, también puedan crecer.



Para Álvaro Sanz, de IU, "si existe este fondo es por el desequilibrio" que presenta la provincia de Teruel y la necesidad de cohesión y ha preguntado a la consejera si los criterios de elegibilidad de los proyectos sirven para fortalecer esa cohesión, lo que Pérez ha aprovechado para acusarle de una "posición temerosa" que hubiera impedido proyectos como el Aeropuerto de Teruel o el Observatorio de Javalambre.



Darío Villagrasa (PSOE), ha defendido el FITE como una "herramienta formidable" para el desarrollo de la provincia; que "potencia la resiliencia, la descarbonización y la digitalización económica", ha apuntado la diputada de CHA, Isabel Lasobras; que ha "corregido grandes desequilibrios" y que ha supuesto "un impulso decidido para multitud de acciones", según el aragonesista Jesús Guerrero, o, como a juicio de Marta Prades, de Podemos, ha demostrado que la ciencia es "una buena herramienta" para luchar contra la despoblación de la mano del territorio, los empresarios y las instituciones.