Tomás Guitarte, candidato de la coalición Existe en las elecciones europeas: “No se nos debe juzgar en el eje derecha e izquierda, es un eje en el que no nos situamos”

La coalición Existe insiste en que intención de llevar la vox de la España olvidada al Parlamento europeo. Tomás Guitarte, coordinador del partido político Teruel Existe, es el cabeza de lista.

- Con la campaña electoral en la recta final, ¿Cómo ha sido esta campaña?

-Aún quedan cuatro días. Para nosotros son importante estos cuatro días porque es cuando tenemos que pisar el acelerador e intentar trasladar que existe esta candidatura como posible entre las elegibles para votar. Hasta ahora ha ido muy bien, realmente la experiencia de salir fuera de Aragón y de Teruel y de defender nuestros postulados está siendo muy positiva con sorpresas muy agradables.

-Usted ha insistido en que la coalición Existe es la única capaz de llevar a Europa la voz de las zonas despobladas.

-La experiencia nos lo demuestra. Las demás formaciones pueden llevar estos temas, pero nunca para ellos son una cuestión prioritaria. Lo pueden asumir teóricamente y lo pueden incluir en sus postulados, pero la realidad es que en la acción política posterior estos temas quedan relegados a un segundo, tercer, o cuarto plano. Sin embargo, en nuestro caso es una acción prioritaria, es nuestra razón de ser.

- ... y además ha incluido el adjetivo "olvidadas" ¿por qué?

- Sí, precisamente porque esta candidatura, como se ha podido comprobar, no sólo son los territorios o las formaciones políticas de la España vaciada, sino que se ha complementado, y de manera muy importante, con más de 100 formaciones municipalistas independientes de toda España. Obviamente, muchos de estos municipios no sufren el problema de la despoblación en carne propia, pero sí que comparten lo que nosotros denunciamos frente a ese proceso de despoblación que ellos ven como futura amenaza, pero aparte de esa cuestión de la despoblación sí que en todos de una olvido institucional que se alarga durante décadas.

- El lunes estuvo en el Maestrazgo para hablar del impacto de las energías renovables. ¿Qué mensaje trasladaría a Europa si consigue su escaño?

-Un mensaje clave que llevamos repitiendo muchas veces y que en buena medida también está contemplado en las políticas europeas. La implantación de las energías renovables, la transición energética de las energías renovables ha de hacerse con una ordenación previa, de manera que no perjudique a otros sectores y no destruya los recursos naturales y patrimoniales que tenemos como nuestros paisajes o como la propia diversidad. La ordenación previa no perjudica a nadie, incluso da seguridad jurídica al propio sector. A veces se ha querido ir muy deprisa y a muchos no les ha interesado que hubiera esa ordenación previa y que fuese todo libre para poder operar a su libre albedrío.

- Las encuestas no otorgan representación a la coalición. ¿Qué pronósticos barajan en su formación?

-Obviamente, no tenemos encuestas propias. No tenemos recursos económicos para hacerlas. En las encuestas no se pregunta específicamente por esta coalición, lo que reflejan las encuestas es lo que se llama voto espontáneo. Este tipo de movimientos y plataformas ciudadanas siempre irrumpen con efecto sorpresa en los parlamentos.

- Lo que sí dan las encuestas es una fragmentación cada vez más polarizada. Precisamente, usted se ha referido a la polarización en sus mítines

-Nosotros no sólo proponemos plantear soluciones para los problemas de esta España olvidada, sino que otro factor importante es abrir un espacio político que tenga como también entre sus prioridades el acuerdo y el consenso como forma de actuar en la política. O sea que no sólo sea que circunstancialmente haya acuerdo o consenso, porque entendemos que la polarización está forzada y creada desde los partidos tradicionales mayoritarios porque electoralmente les benefician.

- Y dentro de esa polarización, ¿en qué bloque le gustaría estar?

-No se nos debe juzgar en el eje derecha e izquierda porque es un eje en el que no nos situamos, porque lo que defendemos es exigible tanto a la derecha como a la izquierda. Para nosotros hay otros ejes más claros para juzgarnos como por ejemplo es la de la cohesión territorial frente a la polarización del desarrollo, la democratización y la participación pública frente por ejemplo a la polarización.

-A menudo se habla de la transversalidad de Teruel Existe.

-Transversal es aquel que quiere de manera voluntaria, y es lo que nosotros defendemos, no condicionar las soluciones políticas previamente a la ideología. Nosotros, ante un problema buscamos la solución. No quiere decir ni que no haya ideología ni que la ideología sea menor o peor, simplemente es que se es capaz de dejar en segundo plano la ideología personal de cada uno.

- Muchos partidos se han tomado estas elecciones como una reválida. ¿Lo es también para el coordinador de Teruel Existe?

-No lo entendemos como una revalida, lo entendemos precisamente como un paso más. Nosotros dijimos que iríamos a donde hiciese falta ir para defender las soluciones de los problemas de Teruel. En este momento nos toca intentar ir a Europa a defender los intereses de Teruel, de Aragón y de buena parte de la España más olvidada y hemos estado allí para tener esa voz.

- ¿Qué puede hacer Europa para frenar la sangría demográfica de estos territorios y, particularmente, en Teruel?

-En España llevamos recibiendo fondos de cohesión desde el año 86, una cantidad importantísima. Los fondos de recuperación suponen una cantidad igualmente importante prácticamente de equivalente a todos los fondos de cohesión que ha recibido España desde su incorporación en la UE y no se han utilizado realmente para la cohesión territorial interna. En 2001 Teruel Existe ya fue a Bruselas a denunciar este aspecto que se nos reconoció que era cierto y donde se nos dijo que lo sorprendente era que tuviese que ir un movimiento ciudadano a decir eso del Estado y no fuese a los políticos de sus partidos o de sus provincias a denunciarlo. Europa ha de forzar que la cohesión sea de verdad prioritaria para los gobiernos, puede decir muchísimo en infraestructuras, puede decir muchísimo en política agraria común, puede decir muchas cosas precisamente en los criterios para utilización de los fondos.

- La España Vaciada es también la España agrícola, y los agricultores se han vuelto a levantar en armas esta semana para protestar por su situación mirando directamente a Europa. ¿Cree que se puede hacer algo para aliviar su situación?

-Podemos comprobar a diario que el sector primario, el agrícola y el ganadero, son prácticamente la red que todavía sustenta la sostenibilidad del territorio. Es decir, en España, por ejemplo, si no hubiera PAC, en la gran parte de España no habría agricultura. Y sin agricultores, el territorio estaría ya despoblado. Lo que pretendemos es reconocer la agricultura o el sector primario como un sector estratégico porque produce alimentos y porque realiza una serie de funciones de sostenibilidad del territorio que no han sido retribuidas. Queremos que el sector sea lo suficientemente atractivo para que haya relevo generacional. Eso significa un reconocimiento de funciones que hacen que han de ser retribuidas. Por ejemplo, en Europa se paga, y mucho, por emitir CO2, por el principio de que quien contamina paga. Creemos que el que descontamina tendría que cobrar porque quien descontamina es el mundo rural y la ciudad está acostumbrada a que el mundo rural de todo gratis.

Por supuesto, adicionalmente, nosotros también somos partidarios de imponer cláusulas espejos de comercio, por ejemplo, con Mercosur o con Sudáfrica, que permiten importar productos que no han cumplido en su elaboración, las mismas garantías de calidad y de tratamiento con fitos sanitarios que los europeos.

-Sin embargo, el sector agrícola ha cargado duramente contras las medidas ambientales de Europa.

-A veces se utiliza el lenguaje burdo y gordo de atacar directamente a Europa por una serie de preguntas, a veces sin conocerlo. Eso lo suelen estimular partidos de extrema derecha cuyo objetivo es la confrontación y no el análisis. El pacto verde europeo analizado es absolutamente compatible con una agricultura eficaz y sostenible. De lo que sí que somos partidarios es de no cargar y no llenar el mundo rural o del sector primario de burocracia. Hay que simplificar la burocracia hasta unos límites absolutamente razonables y luego hay que apoyar medidas que incentiven el campo.