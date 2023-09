Tomás Guitarte, coordinador de Teruel Existe: “Creemos que la España Vaciada tiene la obligación de intentar entrar en el Parlamento Europeo”

El curso político arranca sin Teruel Existe en las Cortes Generales pero sí en las de Aragón y en las instituciones turolenses, y con un peso importante en la organización de la España Vaciada, el proyecto social y político estatal que el pasado fin de semana celebró en Soria su quinta asamblea general. El coordinador del partido Teruel Existe, Tomás Guitarte, asegura que en el nuevo contexto no van a perder “ni un ápice del espíritu reivindicativo en los despachos o en la calle”, y se muestra partidario de que la España Vaciada concurra a las elecciones europeas.

-¿Cómo se presenta el nuevo curso político sin Teruel Existe en las Cortes Generales pero sí en las de Aragón?

-Con mucha ilusión, en especial por la presencia que tendremos en las Cortes de Aragón y en muchas instituciones de la Comunidad Autónoma. Siempre hemos dicho que aquí se gestiona el setenta o el ochenta por ciento de las competencias que afectan directamente a la vida de los ciudadanos. Un ejemplo es que hace unos días presentamos en el registro de las Cortes las 12.800 firmas en apoyo a la iniciativa legislativa popular pidiendo una mejora del transporte sanitario de urgencia.

-Donde ha perdido la voz Teruel Existe y la España Vaciada es en las Cortes Generales, ¿cómo se va a subsanar ese traspiés?

-He de reconocer que es un traspiés importante que en modo alguno esperábamos porque pensábamos que tras la labor que habíamos hecho durante esos tres años y medio estaba más que justificado que pudiésemos repetir, pero hubo unas elecciones muy polarizadas en aspectos ideológicos. Todo el trabajo previo que hemos hecho está dando sus frutos y estamos haciendo seguimiento de los acuerdos que había. Vamos a intentar estar presentes en la acción de Madrid acudiendo con frecuencia para hacer ese seguimiento de los ministerios.

-¿A nivel ministerial sin tener representación?

-Hay que ver qué gobierno se conforma. Una peculiaridad nuestra es que nosotros siempre hemos tenido muy buena relación con los ámbitos de gobierno y esperamos que pese a no estar allí vamos a tener abiertas muchas puertas. Las reivindicaciones las vamos a llevar igual a los despachos y si hace falta también las vamos a sacar a la calle. Nosotros no vamos a perder ni un ápice del espíritu reivindicativo que hemos tenido.

En esta legislatura va a ser muy necesario tener una presencia en la opinión pública con las reivindicaciones de la España Vaciada y los territorios con problemas de despoblación, ya que al haber perdido la voz directa en Madrid puede hacer que este mensaje pase a un segundo plano como estamos viendo.

-Achaca la pérdida de la presencia en Madrid a la polarización de la política. ¿No cree que haberse convertido en partido también ha influido?

-Todo ha podido contribuir a eso, pero realmente ha afectado a otras formaciones de ámbito territorial en el conjunto de España. Yo creo que la reflexión que se hace mucha gente es qué peso tendría Teruel ahora si hubiésemos tenido el diputado en el Congreso en este contexto. Lamentamos no haber tenido ese diputado, pero eso no acaba aquí porque tenemos presencia institucional en Aragón y en la provincia de Teruel muy extensa, vamos a trabajar desde aquí y vamos a intentar que no decaiga nada de aquello que conseguimos poner en el debate político de todo el Estado.

-¿Qué ha fallado entonces?

-Quizás no hayamos sido capaces de trasladar de una manera directa todo lo que se estaba haciendo en Madrid al conjunto de la ciudadanía.

-¿Cómo recuperar el empuje de 2019 que les hizo ser la lista más votada?

-Trasladando en buena medida lo que era nuestro lema de campaña, que realmente Teruel solo estará en primera línea del debate de la acción política si está Teruel Existe en las instituciones, porque con el bipartidismo estaremos siempre olvidados y ninguneados.

-¿Fue precipitado tal vez poner en marcha el proyecto político nacional con la España Vaciada?

-Siempre hay opiniones divergentes. Una podría ser esa y otra que dice que precisamente este tipo de proyectos lo que tienen que aprovechar es el momento de mayor presencia en la opinión pública para extenderse. Nosotros la conclusión a la que llegamos como movimiento ciudadano es que había un techo de cristal que éramos incapaces de romper, y la única forma de romperlo era y es estar en las instituciones.

-¿Qué influencia esperan tener en las Cortes de Aragón?

-Reivindicativa toda porque tenemos grupo parlamentario propio, lo cual nos permite participar en todas las iniciativas y debates que se propongan. Y se va a ver la diferencia de nuestro posicionamiento frente a los de otros, incluso los de aquellos que dicen compartirlo pero luego actúan de otra manera.

-¿Y desde las instituciones donde gobiernan, qué cambios en la gestión política va a introducir Teruel Existe?

-Dentro de las áreas que tengamos bajo nuestra responsabilidad vamos a actuar y se va a notar en la orientación de la actividad en aquellas cuestiones que nosotros defendemos. Pero nuestra acción es limitada, nosotros no podemos decidir al cien por cien ninguna cuestión, pero vamos a evidenciar cómo hay un cambio y se da participación a todas las reivindicaciones que durante años hemos estado trasladando. Para nosotros la gestión es parte de la reivindicación.

-¿Piensan seguir movilizándose en la calle?

-Exacto. Nosotros vamos a utilizar como hemos hecho siempre la vía de la convicción o del racionamiento en los despachos, pero si eso es insuficiente vamos a querer mostrar el apoyo social a esas reivindicaciones que es lo que hemos hecho siempre. Con el transporte sanitario el único que ha movilizado a la sociedad aragonesa con su firma hemos sido nosotros. No vamos a dejar de ser reivindicativos con todas las demandas que venimos haciendo y si hace falta manifestarse nos manifestaremos. La cuestión es que vamos a aprovechar esa presencia institucional para hacer más fuerte esa reivindicación.

-¿En la génesis de cualquier partido está ese planteamiento, pero cómo evitar caer en los mismos vicios en que caen los partidos y que la ciudadanía no ve con buenos ojos?

-Pues teniendo muy claro para qué hemos nacido y por qué estamos aquí. Tenemos claro que hemos nacido para conseguir aquellas cosas a las que siempre han hecho renunciar a la provincia de Teruel. La mayoría de los que estamos en el movimiento ciudadano estábamos en otras ocupaciones pero hemos decidido dedicar nuestro tiempo a esto porque es imprescindible, y que esto no solo sea un espíritu sino plasmación directa en las políticas que se ejercen porque si no, nunca conseguiremos pasar de lo teórico a la ejecución real. El tema es que si no te pones manos a la obra, nunca conseguiremos que se pase a la acción política directa.

-¿Cómo van a fortalecer el espacio de encuentro de la vía social y la política en la España Vaciada?

-La formación política es una herramienta que decide crear el movimiento ciudadano para estar donde se toman las decisiones y trasladar las reivindicaciones. Aunque sean dos líneas paralelas, la coordinación entre ellas es continua. En el fondo son lo mismo, un movimiento sociopolítico de ámbito estatal que ha decidido intentar poner en primera línea de las obligaciones políticas resolver el problema del grave desequilibrio interno que hay en el país en todos los ámbitos, estatal, autonómico, local e incluso europeo.

-¿Va a presentarse la España Vaciada a las elecciones europeas del próximo año?

-Sí, sí, de hecho se ha empezado a hablar y se está viendo cómo y de qué forma se hace para presentarse, y estamos con otros movimientos de Francia, Italia y Grecia que tienen el mismo problema que se han puesto en contacto con nosotros. Estamos plasmando ya una participación en esas elecciones europeas porque creemos que estamos en la obligación de intentar estar también en el Parlamento Europeo.