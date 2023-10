Tomasa Hernández, consejera de Presidencia, Interior y Cultura: "Buscamos que la Cultura no solo sea conocimiento sino que también traiga economía y riqueza"

Tomasa Hernández es, junto con Manuel Blasco y Alejandro Nolasco, una de las turolenses que integran el Ejecutivo aragonés que preside Jorge Azcón. Ha asumido la consejería de Presidencia, Interior y Cultura, una competencia esta última que siempre había estado vinculada a Educación. Asegura que al meterla en Presidencia se ha pretendido darle más importancia, puesto que durante esta legislatura se quiere potenciar la misma no solo como conocimientos, sino como un sector que mueve también economía y riqueza. Afirma que le preocupa la despoblación y considera que la cultura también puede contribuir a asentar a la gente en el territorio, lo mismo que la seguridad, por lo que desde Interior pedirá al Estado central mayor dotación de guardias civiles para la provincia.

-¿Cómo afronta este nuevo reto que le han encomendado, después de que con el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi ya fue directora general de Justicia?

-Lo afronto con mucha ilusión pero siento que ha recaído sobre mí una responsabilidad grande porque tenemos un presidente que pone el listón muy alto, y a uno siempre le preocupa no llegar y no cumplir las expectativas que se esperan de uno.

-Lo habitual es que Justicia recayese en su departamento. ¿Extraña en su consejería estas competencias, que tan bien conoce. Además, su departamento lleva los servicios jurídicos?

-Tradicionalmente han estado en Presidencia, y mientras Interior y los Servicios Jurídicos son muy transversales, Justicia es gestión. Claro que lo echo de menos porque pertenezco a ese mundo al ser magistrada, conozco a la gente y la entiendo muy bien. Lo que pasa es que pidió Vox llevar Justicia y no pasa nada. Uno debe tener capacidad de cambiar de registro para salir de la zona de confort y afrontar retos de materias que no constituyen tu hábitat natural.

-Podría ser el caso de Cultura, porque es la primera vez que con Deportes pasa a llevarlo Presidencia, algo que no es nada habitual. ¿Por qué este cambio y cómo piensa abordarlo?

-Es algo insólito en el Gobierno de Aragón pero en otras comunidades autónomas no ha estado con Educación sino en Presidencia. La finalidad de este Gobierno de hacerlo así es toda una declaración de principios. Queremos poner la cultura y el deporte en valor, visibilizarlo más y dedicarle más esfuerzo y recursos. Es la labor que tengo encomendada esta legislatura.

-Su consejería es muy transversal y va a tener que trabajar con todos los departamentos, ¿cómo se plantea ese trabajo de coordinación tratándose además de un gobierno de coalición?

-Ahora hay dos vicepresidencias que también tienen una labor muy importante en ese ámbito. Lo que son las Relaciones Institucionales van a ir más enfocadas a las Cortes y el Gobierno, ser la correa de transmisión de todo lo que el Parlamento pide en el ejercicio de sus funciones de control.

-¿Qué papel va a jugar la lucha contra la despoblación en este Gobierno, máxime cuando usted es de Torrelacárcel y conoce muy bien el problema?

-La despoblación la llevará la vicepresidencia primera aunque también es una competencia transversal. Desde mi área de la Cultura y el Deporte creemos que los eventos en las zonas más rurales pueden tener también connotaciones para el asentamiento de la población.

Preocupación

-Usted, siendo turolense, entiendo que este es un tema que le preocupa y también se va a implicar, ¿no?

-He visto cómo ha cambiado mi pueblo y es un problema que me preocupa. La población está envejecida y la gente joven prefiere irse a zonas donde el ocio y las relaciones humanas son más fáciles.

-Este problema afecta también a la seguridad. ¿Cómo se ha planteado trabajar esto desde el área de Interior?

-Me preocupa por la pérdida de guardias civiles. Un centenar como se ha dicho es muchísima dotación. La Policía Adscrita que tiene la Comunidad son 110, así que es casi lo mismo. Es una barbaridad. En las bilaterales o sectoriales que tengamos con el Gobierno central haremos la solicitud de que pongan más miembros de la Guardia Civil porque es la seguridad del mundo rural.

-¿Las cámaras de videovigilancia pueden ayudar?

-Se puede estudiar la posibilidad, pero no todo el mundo es favorable a este sistema porque plantea problemas legales de derechos fundamentales. Es algo que habrá que estudiar y más en el medio rural.

-En la legislatura pasada quedó pendiente el proyecto de Ley del sistema de protección civil y gestión de emergencias de Aragón, ¿cómo piensa actuar en esta materia?

-Esa es una ley que se quedó en el limbo. Cuando nos devuelvan el texto lo analizaremos y veremos, y si es técnico lo volveremos a meter. Si hay alguna cosa que veamos que haya que modificar lo plantearemos con el texto de este Ejecutivo.

-¿Cómo gestionarán las emergencias?

-Vamos a hacer un centro de emergencias que conciba un mando único, desde donde se canalicen todas las decisiones en un único espacio que reúna a todos los agentes implicados ante una emergencia. Esto hará que estén más coordinados tanto los cuerpos y fuerzas de seguridad como la protección civil.

-¿Cómo cree que se puede dar respuesta al transporte de emergencias en un territorio tan disperso? Una de las primeras decisiones que tuvo que tomar fue la anulación de la licitación del contrato para el transporte terrestre del 112 al estimar el Tacpa un recurso de los empresarios.

-Cuando nos enfrentamos a este proceso de un transporte urgente vimos que no había salido como un transporte sanitario, sino terrestre. No había personal sanitario en la ambulancia. Vimos claramente que el transporte que se había licitado no era el adecuado. Se trata de replicar que el transporte sanitario diurno alcance a las horas nocturnas. Se complementaba con la construcción de unas helisuperficies.

-¿Cómo lo van a resolver?

-El transporte sanitario nocturno lo va a sacar a contrato el Salud con la consejería de Sanidad y nosotros únicamente vamos a llevar los dos helicópteros que tenemos. El transporte nocturno se hace solamente con él. Es una cosa combinada. No significa que si no están las ambulancias no puedan actuar los helicópteros, lo que pasa es que la superficie en la que aterrizan debe tener unas condiciones para la nocturnidad. Hoy únicamente está hecho el del Hospital Militar de Zaragoza.

-¿Qué va a pasar entonces con las helisuperficies que estaba previsto construir?

-El departamento de Interior va a hacer todas las helisuperficies de todos los hospitales. En la provincia de Teruel, la capital y Alcañiz quedarán cubiertos porque las hará la DGA, que será quien las construya. Luego vamos también a adaptar nosotros aquellas helisuperficies que utilizan los helicópteros de incendios, los forestales, para poder operar de noche. En la provincia queda cubierto Calamocha y Alcorisa.

Estamos viendo que en las comarcas está habiendo dificultades para cumplir la previsión que hizo el Gobierno anterior porque les trasladó a ellas el gasto. La primera noticia que tuvimos de esto fue por parte de la Comarca Cuencas Mineras, que dijeron que no tenían dinero para acometer esta superficie nocturna para aterrizar el helicóptero.

Vamos a tener que ponernos a diseñar un mapa donde veamos la necesidad más urgente y apremiante de construir estas helisuperficies, y veremos a ver cómo le hacemos frente. Yo creo que la provincia de Teruel, salvo alguna zona un poco más distante, con estos cuatro puntos sanitarios y de adaptación de los forestales quedará bastante atendida.

Financiación municipal

-El presidente Azcón anunció que se iba a incrementar la aportación al Ayuntamiento de Teruel del Fondo de Financiación Municipal, que viene regulado por ley, ¿cómo van a hacerlo porque afecta a otros ayuntamientos?

-Hay que acometer sin duda la reforma de este Fondo. Ya se votó en contra en su día. Tenemos que estudiar cómo reformamos esto, pero evidentemente habrá que dotarlo.

-¿Cómo se va a enfocar la oficina de Aragón en Bruselas? En la pasada legislatura un logro fueron las ayudas de funcionamiento.

-Acaba de tomar posesión el nuevo director y es un poco pronto. Le hemos pedido que tome contacto para poder cooperar tanto con otras comunidades para defender intereses comunes, como los nuestros propios.

-El IAM depende de usted. ¿Cómo van a hacer frente a la violencia machista?

-Cuando se creó ya se le marcaron sus objetivos, que son luchar de una manera integral y de protección a la mujer frente a la violencia machista en todos los ámbitos, también a los hijos que son víctimas; fomentar el empleo y sobre todo sensibilización. Pero vamos, no se trata de innovar, es trabajar en las líneas que como finalidad están recogidas cuando se creó, y que a día de hoy no hemos acabado con esta lacra, con lo cual hay que seguir trabajando en esta línea.

-¿Cuáles van a ser los cambios en la política lingüística?

-No hay que ser fundamentalistas en algo tan sensible. Nosotros partimos de respetar la voluntad del que habla en la manera en la que la habla. Lo que sí se va a modificar la ley es para evitar que se hagan interpretaciones partidistas, porque lo que se hizo fue una interpretación de lo que el Estatuto no decía. Queremos respetar lo que hablan en las diferentes zonas en las que tienen peculiaridades porque aquí no hay cooficialidad. La lengua oficial de Aragón es el español o el castellano. Otra cosa es el respeto a lo que se hable en determinadas zonas con su peculiaridades en su lenguaje.

-En el acuerdo de coalición con Vox recogieron la derogación de la Ley de Memoria democrática de Aragón. En su comparecencia en las Cortes habló de modificación o derogación.

-Derogación, derogación. El acuerdo y el pacto es de derogación de la Ley de Memoria democrática. Ya se votó en contra en su día, y el partido llevaba como programa la modificación, pero el acuerdo con Vox fue la derogación.

-¿Hablarán antes con las asociaciones memorialistas? En los últimos años se ha trabajado mucho en exhumaciones de fosas y el ADN de las familias.

-Nosotros en el pacto llevamos la derogación de la ley aragonesa. Lo de ámbito nacional seguirá aplicándose. Se eliminará aquello que tenga amparo en la norma autonómica. Lo que tenga amparo en la norma nacional, nosotros somos muy respetuosos con la legislación aplicable. Yo no me puedo permitir el lujo de incumplir las leyes.

Museo de la Guerra

-¿Cómo se van a diseñar los contenidos del Museo de la Guerra Civil?

-El proyecto museístico me parece que no está hecho. En la información del Ejecutivo anterior dejaban que ya estaba hecho, pero yo no lo he visto. Se están ejecutando las obras con el Fite y el proyecto museístico tendría que estar antes que la obra.

-¿En qué va a consistir el proyecto Aragón, Reino de la Luz, y cómo participará de él la provincia de Teruel?

-Este proyecto está inspirado en las Edades del Hombre. Se trata de recuperar nuestra historia a travé de la cultura. Buscar un marco de una parte de nuestra historia, restaurar las obras que allí puedan albergarse y mostrarlas durante un periodo de tiempo.

Este es un proyecto ambicioso que no se puede hacer todos los años porque la programación cuesta. Es buscar obra de todo tipo: arquitectónica, pictórica y escultórica, tanto de origen religioso como laico; enmarcarla en un edificio de nuestra historia y que a través de ello se sepa que hemos participado de forma muy destacada en la historia de lo que hoy es España. El enclave se trataría de buscar sitios en las tres provincias para que todas tengan esa exposición, porque esto es para poner en valor el patrimonio que tenemos: reconstruirlo, adaptarlo y mostrarlo durante un periodo de tiempo. Luego la obra volvería a su lugar de origen. Para el año que viene se ha presupuestado un comisionado que será el que llevará a cabo la labor de búsqueda y de reunión de todo el arte de la zona que se elija para hacerlo, pero desde luego que en Teruel se hará. No sé cuál es el mejor enclave para hacerlo, pero hay que buscar un marco arquitectónico con una participación importante en la historia.

-Teruel cuenta con fundaciones muy importantes, como la Fundación Santa María o la Fundación Amantes, líderes en el impulso de la cultura ¿reforzarán la colaboración con ellas?

-El Gobierno de Aragón es patrono de estas fundaciones y hace aportaciones nominativas para el fin que cumplen. En la Fundación de los Amantes el destino es el Festival Desafío Buñuel.

-¿Va a seguir apoyándolo, supongo?

-Sí, sí, por supuesto, e intentaremos además colaborar en la difusión, porque creo que es lo que el festival necesita más, que más gente lo conozca.

-Asistió a la clausura de la edición de este año en el que creo que fue su primer acto oficial. ¿Qué le pareció?

-Me encantó el formato, divertido, con un presentador rompedor. A mí me gusta la transgresión en general siempre que esté dentro de los límites del buen gusto, y creo que el presentador lo tiene. Me gustó el formato porque es desenfadado, para gente joven que empieza, con ganas de trabajar. Hay que darlo más a conocer y atraer a gente para que vean cómo se rueda una película. Lo hacen muy bien pero necesitan más apoyo en difusión.

-En Teruel se hacen numerosos festivales por toda la provincia, ¿qué compromiso de apoyarlos asume?

-Ya he comentado que el hecho de poner Cultura en Presidencia responde a que vamos a potenciar la cultura en todas sus manifestaciones, pero buscando que la cultura no solo sea conocimiento sino que también nos traiga economía y riqueza. No se trata solo que la gente pueda disfrutar de un festival o de una obra de teatro, sino que la cultura trae recursos de los que directa o indirectamente se benefician todos los habitantes.

Voy a intentar el año que viene llevar alguna cosa importante a Teruel, en el sentido de que sea una obra teatral que se salga del formato habitual o una representación musical de mucha importancia. Lo que pasa es que el Teato Marín se nos queda un poco pequeño y necesitamos un escenario grande.

-Hay otra fundación importante en Teruel ligada a su departamento, donde está la Dirección General de Patrimonio Cultural. Me refiero a la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis, adscrita ahora a Medio Ambiente y Turismo. ¿Cómo se van a implicar, porque en los estatutos se recoge que Patrimonio forma parte del patronato?

-Si tradicionalmente ha habido alguien de Cultura, no creo que el consejero de Medio Ambiente no invite a estar a la directora general de Patrimonio Cultural. Eso no se puede alterar, así que estará, estará.

-Entiendo que aunque ahora haya pasado a depender de otra consejería, desde Cultura estarán encima porque lo que hace es preservar y divulgar el patrimonio paleontológico de la provincia, que a su vez es generador de desarrollo económico.

-Sí, sí, por supuesto. Ninguna duda al respecto.