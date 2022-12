Un alumno de Ingeniería electrónica diseña un nuevo sistema para poder estimar el riesgo de caídas en mayores

Conocer el riesgo que una persona mayor tiene de sufrir caídas es importante a la hora de planificar sus cuidados, pero el procedimiento para evaluarlo puede ser costoso. Sin embargo, Iván Gómez Pascual, alumno de Ingeniería Electrónica y Automática de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel (EUPT), ha diseñado un sistema sencillo conjugando acelerómetros e inteligencia artificial en su trabajo fin de grado (TFG) que fue dirigido por el profesor Carlos Medrano.

“El modelo que desarrollamos no pretendía detectar si una persona se ha caído sino el riesgo que tiene de caídas, usando aparatos de uso cotidiano como el teléfono móvil o un reloj inteligente”, explicó el joven ingeniero. El proyecto partió de una base de datos ya elaborada por el grupo de investigación de la EUPT EduQtech, donde ya se habían hecho pruebas con los acelerómetros en una muestra de ancianos y se aplicó el aprendizaje automático para poder hacer estimaciones que indican el peligro de sufrir un accidente de este tipo.

Para Gómez una de las grandes aportaciones de este trabajo es la reducción de tiempos y costes para este tipo de evaluación.

Evaluación

“Para hacer esta evaluación hay que ir a una clínica y pasar una serie de test y con nuestra aplicación se puede medir con el móvil que es más rápido y barato”, aseguró el recién graduado.

El TFG se realizó con una base de datos pero se podría instalar en un dispositivo móvil y tomar datos en tiempo real de un individuo concreto para analizar sus riesgos.

Iván Gómez indicó que fue durante su Erasmus en Finlandia cuando se despertó su interés por la inteligencia artificial y cuando se lo comentó a su profesor le propuso este proyecto. Reconoció que fue un reto porque este tipo de desarrollos está más vinculado a Ingeniería Informática que a la Electrónica y Automática y tuvo que trabajar con programas que no había visto durante la carrera.

“Hacer este TFG me enfocó a lo que quería hacer, a mi salida profesional y ahora me he decantado por un máster que está relacionado con la inteligencia artificial porque es de big data”, comentó el joven ingeniero.

Paralelamente, Iván Gómez está trabajando en Talleres Rápidos una empresa turolense que se ocupa de la automatización de compañías como el grupo Térvalis y Emipesa. El recién egresado subraya que la tecnología aplicada a la rama de la salud, al igual que todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y el big data cada vez se están introduciendo más y son unos ámbitos de trabajo para los ingenieros muy interesantes.