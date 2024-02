Un coro femenino da voz a la situación de la mujer en el siglo XIII, en una villa de frontera

Isabel suplica a los padres de Diego de Marcilla, en un momento de la interpretación. Bykofoto/A. García

La composición musical Struggle for Pleasure, la lucha por placer de Wim Mertens, echó el telón imaginario sobre la escena Las mujeres deshabitadas, con la que este jueves por la noche comenzaron los actos teatrales de Las Bodas de Isabel de Segura, con permiso de la lluvia, que estuvo cayendo durante la tarde en la capital mudéjar.La incorporación de un tema musical para cerrar esta representación no necesariamente de origen medieval -el tema fue lanzado en 1982- fue una de las licencias introducidas por la directora teatral, Marian Pueo, en este nuevo giro al anuncio de la boda entre Isabel de Segura y don Pedro de Azagra, que en la mañana de este viernes se representará en el mismo escenario del atrio de la Catedral.No fue la única novedad. La más llamativa fue la incorporación de un coro femenino que durante toda la representación ofreció el contrapunto a lo que estaba ocurriendo. Y lo que pasaba es que las mujeres de una villa de frontera como era Teruel en el siglo XIII se quejaban de su situación, sin hombres, porque se marcharon a la guerra, y sin poderes para poder hacer y deshacer según sus necesidades.La promesa del rey Jaime I de repoblar con hombres venidos de los montes del Pirineo no les convenció si no les declaran viudas o con marido perdido “para siempre jamás”. Desaparecido también se consideró a Diego de Marcilla, que tan solo un día antes de cumplir el plazo de cinco años dado a su amada Isabel para volver a Teruel con fortuna, nada se sabía de él. Por ello, se anunció el enlace de la joven de los Segura con don Pedro Fernández de Azagra, hermano del Tenente. “Sí hubiera muerto mi corazón lo sabría, no sé dónde pero sé que está vivo”, exclamó Isabel, contrariada. Y también lo dijo la visionaria Simonica, pero le hicieron callar.Todo ello, antes de leerse un pregón que anuncia la llegada del joven rey Jaime I. Lo tenían difícil porque ni siquiera había hombres para leer el edicto, una llamada a quien se quiera instalar en Teruel. De nuevo hubo que recurrir a una mujer porque como apuntaron las voces del coro “también sabemos leer”.Con esta representación coral que subió sobre el escenario a 25 actores y actrices y la Procesión de las ánimas, que recorrió por la noche las estrechas calles del Centro histórico, finalizaron los actos de este primer día.Este viernes Teruel despierta ya totalmente sumergida en el siglo XIII. Tras la representación de la boda de Isabel de Segura con don Pedro de Azagra se pronunciará el pregón oficial desde el balcón del Ayuntamiento a cargo de la pareja formada por el cineasta Gaizka Urresti y la psicóloga Elisa Múgica.Durante esta tarde y mañana por la mañana se representarán pequeñas obras teatrales en los escenarios de las plazas turolenses, que dan salida a la vena interpretativa del elenco de actores y actrices de la Fundación Bodas de Teruel, todos voluntarios y no profesionales.Mientras, los grupos en sus jaimas muestran costumbres y tradiciones que hunden sus raíces en la Edad Media y esta tarde desfilarán por sus calles al tiempo que lo hace el rey Jaime I.El Ayuntamiento y la Fundación Bodas de Isabel han programado hasta el domingo cerca de cien actos para recrear la leyenda de los Amantes de Teruel que atraerá hasta la ciudad a miles de visitantes.