Un fallo global de Microsoft deja incidencias en el sector sanitario y judicial turolense

Todos los servidores informáticos del Gobierno de Aragón funcionaban con normalidad este viernes al mediodía una vez solventada la situación generada por la caída mundial de madrugada de Microsoft por una actualización defectuosa de la plataforma de seguridad informática CrowdStrike. En la provincia de Teruel, como en el resto de la Comunidad Autónoma, se registraron incidencias a primera hora de la mañana en el Servicio Aragonés de Salud (Salud) y en la administración de Justicia, entre otros, mientras que a la patronal no le constaba que hubiera afectado a la actividad de las empresas.

En el caso de Aragón, la empresa ATS, que activó a todo el personal disponible para hacer frente a esta situación, priorizó las actuaciones en el Servicio Aragonés de Salud y alrededor de las 9 de la mañana ya se había recuperado de forma generalizada el sistema informático de la red de los cetros de salud de Atención Primaria, informó el Ejecutivo autónomo.

El Hospital de Alcañiz comenzó a funcionar con normalidad a partir de las 10:00 horas y el de Huesca a partir de las 10:30 mientras se trabajaba en todos los demás hospitales de Teruel, Zaragoza y la provincia de Huesca.

La situación no generó problemas relevantes en el Sistema de Salud Aragonés (Salud) ni retrasos en actividad quirúrgica ni en urgencias ni en las UCI. Sí que se registró algún retraso en laboratorios, tratamientos ambulatorios o determinadas consultas que se recuperarán con un refuerzo la próxima semana, informaron fuentes del Gobierno de Aragón. La asistencia a los usuarios por parte del 061 no se vio afectada.

Una vez que se conoció el problema, a primera hora de la mañana, a los usuarios cuya atención ambulatoria no era urgente se les ofreció la opción de esperar o volver otro día, como fue el caso de analíticas o pruebas radiológicas ya que se desconocía la duración del fallo.

El Salud agradeció el esfuerzo de los trabajadores tanto del área de Informática como de todos los profesionales de Atención Primaria y Especializada, ya que muchos equipos se tuvieron que restablecer de forma manual uno a uno y siguieron atendiendo a los pacientes anotando a mano las incidencias, la solicitud de fármacos o lo que se precisase.

Además del Salud, en Justicia se vio afectado el sistema Avantius de gestión de expedientes judiciales, utilizado por cualquier profesional para intervenir con total seguridad dentro de un expediente único, lo que obligó a la suspensión de varios juicios por el territorio, si bien, pasadas las 11:30 horas recuperó su actividad.

De los 3.200 servidores con que cuenta la DGA, 1.200 son Windows, el mismo sistema con el que operan los 26.000 puestos de trabajo de la administración autonómica, que sufrieron afecciones de manera desigual y en muchos casos los equipos se reactivaron solos.

El resto, previsiblemente aquellos que estaban encendidos a la hora en que se produjo la actualización fallida del sistema de seguridad informático, fue preciso reactivarlos manualmente.

El subdelegado del Gobierno en Teruel, Enrique Gómez, aseguró que no tenía constancia de que se hubieran producido incidencias en los servicios de la Administración General del Estado y sus organismos públicos situados en el territorio.

Desde CEOE Teruel afirmaron también que no le constaba que las empresas de la provincia hubieran tenido problemas para el desarrollo de su actividad.

Caos

El fallo sufrido en los sistemas de Microsoft a raíz de la actualización de un componente de ciberseguridad de la empresa Crowdstrike provocó este viernes numerosas incidencias a nivel global en aerolíneas, aeropuertos, sistemas de pago, de salud o medios de comunicación, entre otros.

La actualización provocó problemas técnicos en los clientes de Microsoft, que se reflejó en la generación de un pantallazo azul que impedía su correcto funcionamiento.

Crowdstrike, proveedora de servicios para algunas de las mayores empresas del mundo como Microsoft o el fabricante de ordenadores Dell, aplicó medidas de mitigación y recuperación en los sistemas y clientes afectados, logrando levantar varios de estos sistemas. En paralelo, trabajaba en una nueva actualización que sustituyera la que estaba dando problemas.

El consejero delegado de Crowdstrike, George Kurtz, subrayó en la red social X que lo ocurrido no era un incidente de seguridad ni un ciberataque, sino un problema aislado para el que ya se había implementado una solución y para el que se estaba dando soporte a los clientes a fin de que obtuvieran las últimas actualizaciones.

Microsoft indicó que se había solucionado la causa subyacente del problema y se había restaurado la funcionalidad completa de varias aplicaciones y servicios de Microsoft 365, de forma que el impacto residual seguía afectando a algunas aplicaciones y servicios.

Esta interrupción del software vinculado a los sistemas de Microsoft provocó a nivel global problemas en multitud de sectores, siendo el aéreo uno de los más afectados.

En el caso de España, Aena fue recuperando algunos de sus sistemas de forma progresiva y aunque todos los aeropuertos estuvieron operativos en algunos procesos se operaba con más lentitud.

Los grandes bancos españoles no se vieron afectados, ni tampoco los pagos con tarjetas en España, informó Redsys, la plataforma que sirve de intermediario en una gran parte de los pagos, incluidos online. Sin embargo, ello no evitó que algunos usuarios tuvieran problemas puntuales con Bizum o con operaciones con tarjetas Visa. Renfe, por su parte, no registró incidencias, y tampoco las grandes compañías de infraestructuras.

También se registraron problemas informáticos en algunos centros de salud del país, como en el caso de la provincia de Teruel.