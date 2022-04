Un manto nuevo para que la Esperanza luzca con todo esplendor en Teruel

Por

Nuestra Señora de la Esperanza ha estrenado este año un nuevo manto. Es fruto del trabajo de Maribel García, integrante de esta hermandad, que ha dedicado muchas horas a su preparación y confección. Hoy verá cómo se luce por las calles de la ciudad en la procesión general, después de que fuera bendecida en la noche del pasado Martes Santo en el atrio de la Catedral.



Allí, la Hermandad de Jesús Atado a la Columna y Nuestra Señora de la Esperanza agradeció a Maribel el trabajo realizado durante tantos años, primero con el ajuar y después con el manto de terciopelo verde, hilo dorado y guirnaldas.



Este miércoles aún se sentía emocionada por lo vivido el Martes Santo, en el que acompañó con gran esfuerzo, por su delicado estado de salud, a su querida imagen desde la iglesia de San Martín y hasta el atrio de la Catedral.



“Me pedían que hablara y no podía porque entonces afloraron todos los nervios retenidos durante tanto tiempo”, aseguraba ayer Maribel García, que fue durante muchos años camarera de la Virgen.



El presidente de la Hermandad, Julio Esteban, sí que tuvo unas palabras de reconocimiento y le hizo entrega de una pulsera de costurera y de una sortija con el emblema de la Virgen. “Esto no me lo voy a quitar nunca”, comentó esta modista y bordadora.



Con este trabajo “he acabado el ajuar de la Virgen”, aseguró García aunque antes “haré unos arreglos al manto”, para solucionar unos fallos que solo son perceptibles a los ojos de una modista. Aunque no puede acompañar a su Virgen durante la procesión, hoy sí que acudirá a colocar las mantillas a las manolas que saldrán en la procesión tras los pasos de la hermandad.



Este año ha sido muy especial para Maribel García, que después de años trabajando en el manto ve por fin cómo lo luce La Esperanza, y también para su marido, Paco Gómez Sobreviela, que es el pregonero de esta Semana Santa, después de que en 2020 no pudiera ejercer como tal debido al confinamiento de la pandemia.



La Hermandad de Jesús Atado a la Columna y Nuestra Señora de la Esperanza protagoniza además este 2022 el cartel de la Semana Santa, en un turno que rota por las ocho cofradías.