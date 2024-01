Un trabajo sobre ideación suicida gan el Premio Campus Saludable de Teruel

El Vicerrectorado del Campus de Teruel ha concedido su noveno Premio Campus Saludable al trabajo fin de grado Violencia en las relaciones significativas de los adolescentes y conducta suicida: una revisión sistemática de los últimos 15 años, de la estudiante de Psicología Marina Alda Jaume, dirigido por la profesora Terebel Jiménez. Su estudio concluyó que falta más investigación que analice de forma conjunta los diferentes contextos relacionales en los casos de conducta autolítica.

El origen de este TFG está en la beca de colaboración que logró esta joven estudiante de Psicología para participar en el proyecto nacional de investigación Acipres (Acoso, ciberacoso entre iguales y en parejas adolescentes: de la regulación emocional a la ideación suicida) del que Terebel Jiménez -del grupo de investigación ERA (Emoción Regulación y Ajuste)- es una de las investigadoras principales.

Marina Alda explicó que este proyecto ha incluido un estudio a nivel cuantitativo sobre la prevalencia de la conducta suicida y también una propuesta cualitativa con grupos de discusión con escolares que se realizaron tanto en Zaragoza como en Teruel y en los que ella participó. Pero faltaba un elemento más, un estudio teórico que recogiera la información y la evidencia sobre este tema y sobre las diferentes variables que están implicadas que es en lo que se ha centrado este TFG.

“Cuando hablamos de suicidio en adolescentes, lo asociamos mucho con el bullying o la existencia de un problema psicológico, pero olvidamos muchas cosas básicas o más interrelacionadas que se pueden acumular en las relaciones entre iguales, de pareja y familiares”, indicó la autora de este estudio.

Relaciones

“Desde una perspectiva más sistémica me dediqué a buscar información sobre cómo afectaban las relaciones de estos tres contextos a la conducta suicida en los adolescentes”, detalló Alda. En las conclusiones de su trabajo, la joven psicóloga destacó que no hay ningún estudio que relacione estos tres contextos de las relaciones entre iguales, la pareja y la familia. Marina Alba incidió en la necesidad de que se aborden este tipo de investigaciones porque “la conducta autolítica tiene causas multifactoriales por lo que reducir a un solo factor de riesgo es improductivo para abordar este problema”.

Sin embargo, la mayoría de las investigaciones en estos quince años analizan la relación de un único contexto con la conducta suicida, muy especialmente la relación entre iguales y específicamente el acoso escolar. Y aquellas que analizan más de un factor se centran en esa relación con los compañeros y la que tienen con la familia. “Muy pocos estudios tuvieron en cuenta las relaciones de pareja y la familia, cuando a nivel teórico se dice que hay conductas en pareja que nos vienen de cómo hemos funcionado con nuestros padres o cómo ha sido la relación entre ellos”, señaló.

Otro aspecto que resaltó la alumna premiada es que hay pocos estudios específicos sobre la relación entre el suicidio y las nuevas tecnologías. En este sentido, comentó que el ciberbullying se estudia de forma conjunta al acoso escolar, cuando tiene algunas características diferentes porque no se puede desconectar de él y del mismo modo las conductas violentas de la pareja on line no se analizan de forma separada al resto de la relación.

Sobre el premio concedido por el Vicerrectorado de Teruel, Marina Alda, que estudia ahora en máster de Psicología General Sanitaria, aseguró que le había hecho “mucha ilusión” porque es “un reconocimiento” para un trabajo al que dedicó mucho esfuerzo. Asimismo, consideró que este galardón es una excelente iniciativa porque apuesta por la investigación del alumnado.