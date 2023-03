Una de las peticiones "fundamentales" de Aragón Existe para pactar: sacar de Zaragoza y llevar a Huesca y Teruel consejerías, servicios o empresas públicas

Por

A dos meses y medio de las elecciones, Aragón Existe no se plantea aún el futurible de tener que alcanzar pactos de investidura con el PP o el PSOE, pero una de sus peticiones "fundamentales" será sacar de Zaragoza y llevar a Huesca y Teruel consejerías, servicios o empresas públicas en un proceso de descentralización que el propio Gobierno aragonés está pidiendo al Estado. Guitarte ha participado este miércoles en el foro de la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragon (ADEA) celebrado en Zaragoza.



Y, al tiempo, el candidato a la presidencia de Aragón y actual diputado en las Cortes por Teruel Existe, Tomás Guitarte, advierte: como condición para llegar a acuerdos poseletorales está sobre la mesa compartir los "elementos sustanciales" del sistema democrático, de la Constitución y del Estatuto de Autonomía.



De momento, ha reconocido ante los medios después de participar en un coloquio organizado por la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón, el nuevo partido está "a cero" y sería "prematuro" y un ejercicio de "política ficción" ponerse ahora a evaluar posibles escenarios tras el 28 de mayo.



Aunque no quiere hablar de "grandes condiciones", si que ha insistido en que su interlocutor para el pacto debería tener, por lo menos, "voluntad" de buscar "ese equilibrio territorial". "Sentar las bases para ello es imprescindible; no podríamos pactar con alguien que discrepe de ese modelo ", ha recalcado.



Sería un proceso de desconcentración, "al menos simbólico", hacia Huesca y Teruel de algunas de las administraciones o empresas públicas, puesto que Aragón es "una de las pocas comunidades" en las que esto no sucede, ya que la mayoría tiene diversificada su administración "para dar oportunidad a todos los territorios".



Y distribuir esas oportunidades del trabajo es hoy día posible gracias a la digitalización, que hace que se pueda trabajar "casi desde cualquier lugar", ha asegurado.



De momento, en el tiempo que queda hasta los comicios Aragón Existe seguirá trabajando en su programa y en las listas para contar en las elecciones "con el apoyo mayoritario de los aragoneses".



Ha abundado que se trata de un proyecto "ilusionante" que tiene como objetivo "unificar" todas las reivindicaciones de la comunidad, y aunque tendrá más presencia en Teruel porque en esa provincia fue donde nació el movimiento ciudadano, la intención es que el de Aragón Existe sea un "proyecto de todos" que defienda a la comunidad "del olvido institucional del Estado".