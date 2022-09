Una defensa del periodismo local como realidad contra la desinformación

La Diputación de Teruel (DPT) ha defendido la importancia del periodismo local en la estrategia informativa para dar a conocer mejor a la Unión Europea en el transcurso de una reunión internacional del proyecto Eight cities together building our Europe (8c2ceu), que tuvo lugar la semana pasada en la ciudad de Narva, en Estonia.

El periodista turolense Javier Lizaga, invitado por la DPT como ponente, contrapuso la situación de crisis de la prensa española (ha pasado de 14 millones a 5 millones de lectores) con el ejemplo de medios públicos y cercanos como DIARIO DE TERUEL y Aragón TV, donde la información sobre proyectos y programas europeos es mucho más concreta y amplia que en el caso de los grandes medios.

Durante su intervención en uno de los foros de debate con jóvenes, puso como ejemplo a DIARIO DE TERUEL y Aragón TV como medios en los que la “información sobre proyectos y programas europeos es más concreta y amplia” y los presentó como una “realidad valiosa” como estrategia contra la desinformación. “Esa paradoja de lo local como lo más próximo a Europa es también una estrategia contra la desinformación”, aseguró el periodista.

Precisamente la desinformación es uno de los problemas que abordaba esta reunión acogida por el Colegio Universitario de Narva, la ciudad más al este de Estonia y cuya frontera con Rusia es una de las que se ha cerrado al turismo ruso en los últimos días, punto de fricción en el conflicto entre UE y Rusia. “Son momentos duros, pero estamos aquí”, eran las palabras de bienvenida de Irina Smirnova, vicealcaldesa de Narva.

La provincia de Teruel es uno de los 8 territorios que participan en este proyecto europeo que tiene como objetivo seguir “construyendo Europa”, cuestionándose las razones de la falta de conocimiento sobre la institución europea y sus acciones y buscando soluciones para mejorar ese conocimiento.

Durante el evento, al cual también acudió el técnico de la Oficina de Programas Europeos de la DPT Jose Manuel Martín, se llevó a debate el impuso de las zonas rurales y la difusión de la cultura y las tradiciones turolenses a través de vínculos y alianzas con otras ciudades europeas expertas en la creación y difusión de la cerámica, representaciones medievales y el aprovechamiento de la naturaleza.

Junto a la provincia de Teruel, participan como socios del proyecto 8c2ceu Barcelos (Portugal), Skrad (Croacia), Kistelek (Hungría), Heraklion (Grecia), Victoria (Rumania) yt Gerace (Italia). Cada uno de ellos presenta sus propios trabajos centrados en la percepción sobre la construcción europea y exponen sus acciones para combatir el euroescepticismo, fomentar la ciudadanía europea y mejorar las condiciones para la participación cívica y democrática en la Unión Europea.

Durante el proyecto, cada territorio ha acogido una reunión con el objetivo de que los invitados participasen en foros locales donde los jóvenes, el futuro en la construcción institucional europea, estaban muy presentes y formaban parte de los debates sobre temas de actualidad. Estos foros tienen como objetivo impulsar diálogos locales e internacionales sobre la labor de la Unión Europea y otras instituciones del continente. Ahora, tras tres años, organizará su último encuentro en Bruselas para compartir las conclusiones extraídas