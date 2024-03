Una mirada atenta a las peanas y las imágenes de la Pasión de Teruel en el Museo de la Semana Santa

Por

El Museo de la Semana Santa de Teruel, que durante estos días acoge los 13 pasos que procesionan en la capital turolense, abre sus puertas al público para dar a conocer los detalles de imágenes y peanas de las ocho cofradías turolenses. La actividad de las visitas guiadas comenzó a desarrollarse el pasado año promovida por la Junta de Hermandades de la Semana Santa de Teruel a través de la empresa Plata. Este año ha vuelto a desarrollarse con gran éxito porque en los dos primeros días, abierto para colectivos, pasaron por él unas 300 personas.



Este jueves y viernes santos y también el sábado se pueden hacer las visitas guiadas a las 11 y a las 16 horas y desde las 12 y las 17 horas está abierto al público en general sin visita guiada.



Patricia García se encarga de realizar la explicación en la que ofrece anécdotas y curiosidades de las hermandades y de sus pasos. El recorrido sigue la ubicación de las peanas en las diferentes naves de la iglesia que no corresponde con la salida en las procesiones generales.



De una manera amena, García explica los orígenes de los pasos y su simbología comenzando por el llamado paso de la Burrica, el “más alegre”, de todos los que procesionan que recuerda la entrada de Jesús en Jerusalén. “¿Por qué entra montado en una burrica?”, les pregunta a los asistentes, “¿qué significa la rama de olivo y la de coco que aparece en el escudo?”, añade para explicar que son símbolos de paz.



Otro símbolo aparece en la Dolorosa, la imagen situada a los pies de la nave central de San Martín, y es un corazón con siete puñales, uno por cada dolor de la virgen María. “Este paso es llevado solo por mujeres y es de estilo andaluz”, les recuerda a los asistentes, algunos de ellos turolenses pero también público de otras ciudades.



Como la Dolorosa, el Ecce Homo pertenece a la misma cofradía la llamada de la Sangre, que es la más antigua de la ciudad. Este paso, también es de estilo andaluz, y su peana también porta símbolos como una pequeña cruz, recordando cuál es el destino de Jesús.



El recorrido guiado permite saber también quienes son los diferentes personajes que aparecen junto a los protagonistas de la Pasión. San Juan Bautista, acompaña a la Virgen María y a María Magdalena en la peana de Cristo del Amor, la única que en la mañana de este jueves no estaba completa, porque hubo que transportar la cruz en un vehículo, ya que el Miércoles Santo no se pudo llevar en procesión debido a la lluvia. Lo mismo que ocurrió el Lunes Santo con el paso de la Oración del Huerto.



Sobre esta imagen, la guía explicó los orígenes humilde, vinculada al antiguo colegio San Nicolás de Bari y como curiosidad explicó que a mediados del siglo XX era portado por peaneros vestidos de romanos.



La visita, que no llega a una hora de duración, es amena e interesante. “Yo soy de Teruel y pertenezco a una cofradía pero he aprendido cosas que no sabía sobre la Semana Santa de mi ciudad”, contaba al finalizar, Luis, uno de los asistentes. Entre el público, otra turolense decía desconocer que hay una imagen más, la Virgen de la Alegría, la única que no se encuentra en San Martín porque saldrá de San Pedro el Domingo de Resurrección. Visitas el viernes y el sábado

La visita guiada al Museo de la Semana Santa de Teruel, que permanece cerrado el resto del año, se puede realizar este Viernes Santo y el sábado a las 11 y a las 16 horas. Son gratuitas pero con plazas limitadas. Se puede hacer una inscripción previa en patricia@plataeventos.com o en el whatsapp 658 162 163. San Martín permanece abierto de 12 a 14 horas y de 17 a 19 horas.