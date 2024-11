Aragón lanza una plataforma para la reconstrucción de Valencia que suma ya un millón de euros comprometidos

Aragón ha puesto en marcha una plataforma a través de Ibercaja para canalizar ayudas económicas destinadas a los damnificados por la dana en la Comunidad Valenciana, con el foco puesto en la recuperación del tejido productivo y los empleos, que ya suma más de un millón de euros comprometidos por empresas aragonesas.El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha firmado este jueves el convenio que hace posible la puesta en marcha de esta plataforma, bautizada Aragón Solidario, con representantes de Cruz Roja Española en Aragón, el Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio, la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, Fundación Bancaria Ibercaja e Ibercaja Banco, Comisiones Obreras y UGT, CEOE y Cepyme.Hasta el momento, como ha destacado el presidente de la CEOE aragonesa, Miguel Marzo, las mayores aportaciones comprometidas son del grupo Samca, con 500.0000 euros, el grupo Jorge, 150.000, e Ibercaja Banco y el grupo Carreras, con 100.000 euros, respectivamente. "Esperamos llegar muy lejos" en la cuantía, ya que la solidaridad de las empresas y los trabajadores "ha estado siempre cuando hacía falta", ha añadido.A esa cifra se suman otros 800.000 euros ya aportados por particulares y pequeñas empresas y ayuntamientos a la plataforma "Vamos Valencia" que Ibercaja Banco y Fundación Ibercaja pusieron en marcha el 30 de octubre orientada a la cobertura de las necesidades más acuciantes de las personas y familias afectadas por las inundaciones en la provincia de Valencia.Marzo ha destacado que además del compromiso económico, las empresas aragonesas colaboran con distintos medios en la ayuda más inmediata a los afectados por la dana en la Comunidad Valenciana desde el principio, al igual que el dispositivo desplazado desde Aragón a Catarroja y desde este mismo jueves también a Algemesí, y que ha pasado de 101 personas el 2 de noviembre a 285 actualmente, y la maquinaria que se está empleando en la zona, de 10 a 84, ha resaltado el presidente aragonés.Una "ola de solidaridad" que caracteriza a los aragoneses y una muestra de la cooperación público-privada, ha añadido Azcón, quien ha recordado que esta plataforma surge para dar respuesta a la voluntad manifestada por las empresas aragonesas de contribuir económicamente con los afectados de esta "catástrofe histórica", como ocurrió durante la pandemia de covid-19, cuando siendo alcalde de Zaragoza se puso en marcha otra plataforma tras una llamada del futbolista Ander Herrera para hacer una aportación.En este caso, ha explicado Azcón, el objetivo es ayudar económicamente no sólo a las necesidades más inmediatas en la gestión de esta crisis, sino con la vista puesta en el largo plazo, en la reconstrucción de la economía de la comunidad vecina."No es solo la ayuda que se necesita hoy, sino también la ayuda que se necesita mañana", para que los empresarios puedan reabrir sus fábricas, los comercios vuelvan a levantar sus persianas, los autónomos retomen su actividad lo antes posible y los trabajadores puedan volver a sus puestos, ha remarcado el presidente.En todo caso, se trata de una plataforma -con el número de cuenta de Ibercaja ES55 2085 0103 9603 3317 9067- transversal, en la que también pueden hacer aportaciones los particulares, como ha explicado el secretario general de UGT Aragón, José Juan Arceiz, mientras que su homólogo de CCOO, Manuel Pina, ha destacado lo novedoso de esta iniciativa solidaria al marcar que una parte el dinero se dedique a recuperar la actividad económica y el empleo.Además, se podrán hacer aportaciones a través de Bizum en el número 05404.El primer objetivo, ha agregado la presidenta de Cepyme Aragón, María Jesús Lorente, es que la ayuda económica llegue. "En este momento nos preocupa que hoy empieza el futuro, hoy empieza la recuperación de Valencia" y con ella, la del país, ha subrayado antes de advertir que son más de 54.000 pequeñas y medianas empresas y autónomos los que todavía no han podido siquiera evaluar sus daños.Por tanto, el propósito es que las aportaciones desde Aragón sirvan para que puedan reanudar su actividad porque así no se perderán los puestos de trabajo, que "es también -ha subrayado- lo que nos preocupa".La vicepresidenta del Gobierno, Mar Vaquero, tras incidir en que son ya más de cien los ERE presentados en la Comunidad Valenciana que afectan a 350.000 trabajadores, ha detallado que las aportaciones desde Aragón se distribuirán a través de las entidades homólogas en la Comunidad Valenciana a las firmantes del convenio.De la parte de la ayuda humanitaria se encargará la Cruz Roja, cuyo coordinador autonómico, Fernando Pérez, ha apelado al apoyo ciudadano y de las empresas porque los afectados, cuando esta catástrofe no esté "en los focos", estarán empezando a "andar todo ese camino que les queda por delante" hacia la recuperación.